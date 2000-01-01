$ 2,4 млн чемпионам! Расклад призовых Кубка Дэвиса
Общий призовой фонд
£ 16 млн
$ 21,42 млн
$ 21,42 млн
Призовые на групповом этапе
Игроки — £ 442 тыс. ($ 592 тыс.)
Федерация — £ 220 тыс. ($ 295 тыс.)
Федерация — £ 220 тыс. ($ 295 тыс.)
Призовые для четвертьфиналистов
Игроки — £ 940 тыс. ($ 1,26 млн)
Федерация — £ 442 тыс. ($ 592 тыс.)
Федерация — £ 442 тыс. ($ 592 тыс.)
Призовые для полуфиналистов
Игроки — £ 1,12 млн ($ 1,5 млн)
Федерация — £ 552 тыс. ($ 739 тыс.)
Федерация — £ 552 тыс. ($ 739 тыс.)
Призовые для финалистов
Игроки — £ 1,3 млн ($ 1,74 млн)
Федерация — £ 623 тыс. ($ 834 тыс.)
Федерация — £ 623 тыс. ($ 834 тыс.)
Призовые для чемпионов
Игроки — £ 1,8 млн ($ 2,41 млн)
Федерация — £ 0,91 млн ($ 1,22 млн)
Федерация — £ 0,91 млн ($ 1,22 млн)
$ 2,4 млн чемпионам! Расклад призовых Кубка Дэвиса
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