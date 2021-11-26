Отобранный трофей. Как сборной СССР запретили играть с Чили за выход в финал Кубка Дэвиса

Многим известно, что сборная России дважды завоёвывала Кубок Дэвиса – в 2002 и 2006 годах. Ещё трижды наша команда была в финале: в 1994, 1995 и 2007 годах. Но мало кто помнит, что в далёком 1976 году сборную СССР лишили реального шанса завоевать уже тогда первый командный трофей.

Железный занавес и бойкот в поддержку Китая

В советские годы объявление бойкота тем или иным государствам было делом не то чтобы настолько же обыденным, как поход в магазин, но встречалось достаточно часто. Причины могли быть разные, но в основном они сводились к тем или иным преступлениям правящего в бойкотируемых странах режима (в том числе совершённым во время прихода к власти) – разумеется, в тех случаях, когда эти режимы не были дружественными нам, то есть не являлись социалистическими хотя бы формально.

Туристического бойкота для СССР не существовало в принципе, поскольку железный занавес и так не позволял подавляющему большинству советских граждан путешествовать куда-либо, кроме европейских стран соцлагеря – да и для таких путешествий требовалось демонстрировать если не примерное, то близкое к идеальному поведение, и незапятнанную в партийном и идеологическом смысле репутацию. Отдельных счастливчиков после таких выездов могли поощрить разрешением отправиться в какой-нибудь совсем экзотический тур – скажем, на Кубу и в Мексику, в северные страны Африки или в Китай.

Соответственно, из заметных для обычных людей сфер бойкот в первую очередь проявлялся в спортивной сфере. Советские сборные в разных видах спорта периодически отказывались играть с тем или иным соперником по идеологическим соображениям; то же самое касалось и индивидуальных видов спорта. К примеру, когда сборная СССР по баскетболу дебютировала на чемпионате мира в 1959 году в статусе действующего чемпиона Европы, то в последнем матче финальной части турнира, тогда имевшей групповой формат, отказалась играть с Тайванем. Причина? В Китае правил дружественный нам режим Мао Цзэдуна, а Тайвань находился под контролем проигравшего гражданскую войну Чан Кайши. В итоге сборная СССР фактически была дисквалифицирована, а чемпионом стала Бразилия, хотя наша команда даже после технического поражения от Тайваня была на первом месте по победам и разнице очков.

Странный регламент и первый протест против Пиночета

Почти через 15 лет, в 1973-м, не дали сыграть уже футбольной сборной, боровшейся за выход на ЧМ-1974. Регламент квалификации тогда был весьма странным. Команды в Европе разделили на 9 групп по 3-4 сборные в каждой (не стоит забывать, что за счёт существования таких многонациональных федеративных государств, как СССР и Югославия, стран в Европе тогда было намного меньше, чем сейчас), и победитель каждой группы, кроме 9-й, получал прямую путёвку на ЧМ. Советская команда оказалась именно в группе под номером 9 и, выиграв её, отправилась в стыковые матчи со сборной Чили. В этой латиноамериканской стране совсем незадолго до первой игры с СССР произошёл переворот – вместо президента Сальвадора Альенде, которого поддерживала наша партия, к власти пришёл Аугусто Пиночет, причём свергнутый президент застрелился, а многие другие люди были убиты. Домашний матч был сыгран вничью – 0:0, а лететь на ответную игру в Чили сборной в итоге запретили в знак протеста против хунты. Интересно, что и Чили, и Тайвань за 14 лет до этого в одиночестве выходили на газон / паркет и начинали игру, завершённую после первого гола / точного броска по пустым советским воротам / корзине.

«Спросили, напишу ли я расписку, что гарантирую победу»

Чуть позже, в 1976 году, теннисная сборная СССР выиграла четыре матча в европейской зоне и вышла в полуфинал основной части соревнований Кубка Дэвиса, то есть оказалась в двух победах от трофея. Вот только возникла проблема – соперником должна была стать команда Чили. Об этой истории в своей книге «Самый долгий матч» вспоминал Шамиль Анвярович Тарпищев, который в первой половине 70-х был игроком сборной, а к 1976-му уже стал главным тренером и капитаном советской команды в Кубке Дэвиса.



«В 1976 году мы получили первый реальный шанс выиграть Кубок Дэвиса. Матч Чили — СССР — это полуфинал Кубка Дэвиса. Мы вошли в четвёрку сильнейших команд мира. Но теннисисты СССР от встречи с командой Чили отказались, и им было засчитано поражение. После переворота в Сантьяго советская сборная не играла с чилийцами по политическим мотивам, причём сами чилийцы были согласны приехать на матч куда угодно, включая СССР. Но тут наши футболисты сыграли с ними в Сочи «по нулям» в отборочном матче чемпионата мира: не смогли победить команду из страны, где правил кровавый Пиночет. Перед матчем на Кубок Дэвиса у меня спросили, напишу ли я расписку, что гарантирую победу над теннисной командой Чили. Я обещал победу, если матч будет проходить в Советском Союзе. Могли бы быть варианты и на нейтральном поле. В конце концов руководство запретило нам играть с чилийцами, и сборной СССР засчитали поражение».

В 1977-1978 годах советская команда попала под двухлетнюю дисквалификацию из-за этого отказа. Два года команда СССР не принимала участия в розыгрыше Кубка Дэвиса. И, по словам Тарпищева, если бы советским теннисистам разрешили встретиться с чилийцами, то наши спортсмены могли бы выиграть. Вот как он написал про практически отобранный трофей: «Тогда в финале Кубка Дэвиса мы принимали бы уже у себя команду Италии. (Такой счастливый случай произошёл в 1995 году, когда в Германии мы прошли немцев и все оставшиеся матчи играли дома. А свои стены дают 5-7 процентов преимущества, которое нередко решает исход дела.) Нельзя стопроцентно утверждать, но в 1976 году мы имели реальные шансы выйти в финал, потому что в команде Чили выступали те самые Корнехо и Родригес, которых я обыгрывал ещё три года назад на Кубе».

Бойкот ЮАР и Олимпиады-1984

Кстати, это был не первый случай бойкота соперника и в рамках Кубка Дэвиса. В 1965-м, когда за сборную только начинали играть Александр Метревели и Тоомас Лейус, не состоялся матч с Родезией. В этой бывшей британской колонии только-только объявили независимость, и многие страны её не признавали. Для СССР решающим, скорее всего, был антикоммунистический настрой местных властей. А вплоть до второй половины 1980-х советским теннисистам и теннисисткам запрещалось играть с соперниками из ЮАР – наша власть была против политики апартеида. При этом официально игроки из СССР должны были ссылаться на плохое самочувствие, отказываясь выходить на корт против южноафриканцев – либо просто не участвовать в турнирах, где была вероятность встретиться с ними.

А, пожалуй, самый известный бойкот состоялся уже на закате существования советской империи. В 1984-м состоялась летняя Олимпиада в Лос-Анджелесе, на которую не поехали ни советские спортсмены, ни их коллеги из многих стран, являвшихся союзницами по соцблоку – в том числе из ГДР, Кубы, Венгрии, Чехословакии, Польши и Болгарии. Из социалистических стран отправились в Штаты только Китай, Югославия и Румыния. Отчасти это был симметричный ответ на бойкот американцами Олимпиады-1980 в Москве, вызванный вводом советских войск в Афганистан в 1979-м. Для советских теннисистов отказ от выступления в Лос-Анджелесе-1984 был особенно обидным, поскольку именно тогда теннис стал возвращаться в олимпийскую семью. В Лос-Анджелесе был проведён показательный турнир, а с Сеула-1988 этот вид спорта занял уже своё законное место в программе Олимпиад.