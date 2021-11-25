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Россия на Кубке Дэвиса — 2021: наши соперники потеряли главную звезду — Карлос Алькарас сдал положительный тест на ковид

Наследник Надаля не сыграет за Испанию! Огромный удар по сопернику России на Кубке Дэвиса
Сергей Емельянов
Карлос Алькарас не сможет помочь Испании
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18-летний Карлос Алькарас не сможет помочь Испании на домашнем турнире из-за коронавируса.

Ещё несколько дней назад лучшие теннисисты России – Даниил Медведев и Андрей Рублёв – сражались на Итоговом чемпионате ATP, проходившем в Турине, а теперь им предстоит объединиться в одну команду, чтобы сыграть за страну на Кубке Дэвиса. Третьим, четвёртым и пятым номерами нашей команды являются Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

В этом году старейший командный турнир во второй раз в своей истории проходит в обновлённом формате. В финальной части принимают участие аж 18 сборных, разделённых на 6 групп. В плей-офф, начинающийся с четвертьфинальной стадии, выходят все победители групп плюс две лучшие команды из числа занявших вторые места. Сборная России начнёт свой турнирный путь в группе A, где нашими соперниками станут команды Эквадора и Испании. Матчи пройдут на хардовом покрытии в мадридском спортивном комплексе «Каха Махика».

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Российская команда вступит в бой 27 ноября, когда противостоять нашим теннисистам будут спортсмены из Эквадора. Главные же матчи группового турнира состоятся на следующий день, когда россияне сыграют с хозяевами местных кортов.

Россия — Испания (счёт личных встреч: 2-5)

Состав: Пабло Карреньо-Буста, Альберт Рамос-Виньолас, Фелисьяно Лопес, Педро Мартинес-Портеро, Марсель Гранольерс

Капитан команды: Серхи Бругера

Сразу о главном. Лучший теннисист в истории Испании Рафаэль Надаль не поможет своей стране в нынешнем розыгрыше. Великому испанцу принадлежит, наверное, уже вечный рекорд Кубка Дэвиса по победам кряду в обоих разрядах. Только вдумайтесь, его текущая победная серия насчитывает 32 матча и началась ещё 16 лет назад. Последнее поражение он потерпел в 2005 году в парном матче с итальянцами Даниэле Браччиале и Джорджо Галимберти (6:4, 4:6, 2:6, 6:4, 7:9). С того времени Надаль не знал поражений как в одиночном, так и в парном разрядах. Вместе со своей командой он выиграл четыре Кубка Дэвиса, в том числе и первый турнир в обновлённом формате, который был разыгран в 2019 году.

В финале с командой Канады Рафаэль вместе с Роберто-Баутиста Агутом принесли своей стране по одной победе в одиночном разряде, после чего парная встреча уже не имела никакого практического смысла. В 2020 году Кубок Дэвиса был отменён из-за пандемии коронавируса, и продлить победную серию испанец мог только сейчас. Однако ещё в конце августа 35-летний теннисист опубликовал заявление, в котором сообщил о досрочном завершении сезона из-за проблем со здоровьем. По этой причине Надаль не смог выступить на US Open, Итоговом турнире в Турине и теперь пропускает домашнее противостояние с Россией в рамках Кубка Дэвиса.

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Не сможет помочь сборной защитить свой титул и ещё один победитель последнего розыгрыша – Баутиста-Агут. Второй номер испанского тенниса снялся с Кубка Дэвиса из-за травмы мышцы живота. В их отсутствие лидерами испанской команды должны были стать 20-й номер мирового рейтинга Пабло Карреньо-Буста и восходящая звезда мирового тенниса Карлос Алькарас, которого уже давно окрестили в прессе «наследником Надаля».

«Отсутствие в команде Надаля ставит нас в невыгодное положение. Он лучший в истории Кубка Дэвиса. Но у нас отличная команда, мы готовимся. Алькарас – отличный парень. Он хорошо адаптируется и очень счастлив. Он развивается и станет только лучше.

Противостояние с Россией? Я считаю их соперниками, которых нужно обыграть. Это самая сильная команда. Даниил Медведев и Андрей Рублёв, которые являются второй и пятой ракеткой мира. Карацев, который 11-й в рейтинге и Хачанов – 30-й. Россия – сильнейший соперник. Они вышли в полуфинал в 2019 году только почти с одним Рублёвым, но нужно будет сражаться и бороться с ними за первое место в группе», – незадолго до старта турнира говорил капитан испанской команды Бругера.

В 2021 году 30-летний Карреньо-Буста выдал один из лучших турниров в своей жизни, завоевав бронзу на Олимпийских играх в Токио. На пути к главной медали в карьере крепкий испанец в четвертьфинале выбил из борьбы Медведева, а в матче за третье место оказался сильнее лучшего теннисиста мира Новака Джоковича. Примечательно, что в полуфинале всё той же Олимпиады Пабло проиграл ещё одному россиянину – Карену Хачанову.

На сей раз номинальному лидеру сборной Испании снова предстоит встреча с Медведевым (если не произойдёт никаких экстренных замен). И надо ли лишний раз проговаривать, насколько принципиальной эта встреча станет для 25-летнего россиянина? Боль за поражение на Олимпиаде наверняка до сих пор осталась в сердце Медведева. Теннисисты уже встречались между собой после олимпийского турнира – это произошло в середине августа в четвертьфинале Цинциннатти, где Даниил показательно размотал своего обидчика по корту со счётом 6:1, 6:1. Но теперь на стороне Карреньо-Бусты будет поддержка домашних трибун, тогда как физическое состояние Медведева вызывает определённые опасения. Уж слишком тяжёлым получился завершающий сезон для первой ракетки России, что и отразилось на его игре в финале Итогового.

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Вторым по значимости матчем программы должно было стать противостояние Рублёва с Алькарасом, который в этом сезоне мог дебютировать за взрослую сборную Испании. 18-летний вундеркинд сделал себе имя на заключительном турнире серии «Большого шлема», проходившем на хардовых кортах США. Карлос приехал в Нью-Йорк в ранге 55-го номера мирового рейтинга (а на момент определения посева Алькарас и вовсе располагался на 73-м месте в рейтинге) и уже в третьем круге пересёкся с греческим топом Стефаносом Циципасом. Матч продолжался пять сетов, и на решающем тай-брейке испанец оказался стабильнее.

Испанский талант и не думал останавливаться на первом в карьере выходе в четвёртый круг мэйджора. На старте второй недели турнира испанец одержал ещё одну трудовую победу — в пяти сетах Карлос сломил сопротивление немца Петера Гоёвчика – 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0. Испанец стал самым молодым четвертьфиналистом US Open с 1963-го (ещё до Открытой эры, когда профессионалов допустили на «Большие шлемы»). На всех ТБШ он самый молодой четвертьфиналист после Майкла Чанга на US Open — 1990. Пробиться дальше испанцу помешало перенапряжение, заставившее его отказаться от продолжения борьбы с Феликсом Оже-Альяссимом.

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Если говорить о парной встрече, то преимущество на бумаге очевидно на стороне испанцев. В их распоряжении находился сыгранный дуэт Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса. Именно в таком сочетании Фелисьяно и Марсель выиграли три матча из трёх два года назад, в том числе переиграв и российскую пару Рублёва и Карена Хачанова. В 2019 году Испания и Россия также встречались в ходе группового этапа, и тогда наши теннисисты проиграли 1-2. В первом матче Рублёв переиграл Баутиста-Агута, после чего Хачанов проиграл Надалю, и судьба встречи решилась в парном противостоянии, о котором уже было сказано выше. Испанцы вообще исторически являются одним из самых сложных соперников для России в Кубке Дэвиса. Из семи встреч в их пользу завершилось пять.

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Все перечисленные обстоятельства говорили о том, что Россию должно было ждать тяжелейшее испытание, но все вышеизложенные рассуждения пали прахом за два дня до матча. Однако в последний момент хозяева турнира понесли грандиозную потерю в своих рядах из-за самой распространённой причины последних двух лет. 18-летний Алькарас сдал положительный тест на коронавирус и не сыграет за сборную в Мадриде.

«Всем привет, я хочу сообщить о том, что у меня положительный результат теста на COVID-19. Это помешает мне сыграть на Кубке Дэвиса, о котором я так думал. В субботу, когда мы впервые встретились с командой, у меня был отрицательный ПЦР-тест, каждые два дня я сдавал анализы на антигены, они все были отрицательными.

Мне грустно из-за того, что я пропускаю такой важный и особенный турнир для меня. Я был очень рад возможности играть и представлять свою страну здесь, в Мадриде, перед своими зрителями, но иногда всё происходит не так, как ты хочешь, и это нужно преодолеть.

На данный момент я чувствую себя очень хорошо, с очень лёгкими симптомами, и мы посмотрим, как болезнь будет прогрессировать. Большой удачи всей команде, которую я буду подбадривать, смотря игры по телевизору. Спасибо всем вам за вашу поддержку», — написал Алькарас у себя в «инстаграме».

Теперь тренерскому штабу испанской команды придётся очень крепко задуматься о том, кто станет вторым номером в их сборной. После потери сразу трёх лидеров на эту роль будут претендовать Рамос-Виньолас (который появился в расположении команды после снятия Баутиста-Агута), 40-летний ветеран Лопес, уже давно помышляющий о завершении карьеры, и срочно вызванный в команду Педро Мартинес-Портеро.

Новых игроков испанцам брать уже будет неоткуда, так как на дворе конец ноября – и все свободные от участия в турнире спортсмены уже давно разъехались по отпускам. Испанцы стали жертвой сложнейшего теннисного календаря и проклятого коронавируса. Возможно, если турнир снова будет проводиться в декабре, то подобные события заставят команды в следующем сезоне заранее продумывать подобные ситуации и вести с собой нескольких запасных.

Россия — Эквадор (счёт личных встреч: 0-0)

В целом же наши парни должны выходить в плей-офф турнира, ведь третья команда в группе выглядит откровенным статистом. При всём уважении к команде Эквадора, которая отобралась на турнир благодаря победе над Японией в квалификации, вряд ли Эмилио Гомес, Роберто Кирос, Диего Идальго, Гонсало Эскобар и Антонио Каетано Марч смогут рассчитывать хотя бы на одну победу в отдельно взятом матче.

Расписание группового раунда. Группа A, Мадрид (Испания):

26 ноября, Испания – Эквадор (старт первого матча – в 18:00 мск);

27 ноября, Россия – Эквадор (старт первого матча – в 18:00 мск);

28 ноября, Россия – Испания (старт первого матча – в 18:00 мск).

А это означает, что команда, занявшая второе место в группе, будет иметь хорошие шансы на проход дальше. Именно так сборная России прошла в плей-офф двумя годами ранее, где в результате подопечным Шамиля Тарпищева удалось добраться до полуфинала. Последний раз сборная России выигрывала Кубок Дэвиса ещё 15 лет назад. Поход за третьим трофеем в истории нашего тенниса начнётся 27 ноября.

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