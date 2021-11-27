Наконец-то команда мечты в полном составе! Такую сборную России мы ждали 15 лет

Матчи легендарного Кубка Дэвиса, которые можно посмотреть в Okko, уже вовсю идут. И впервые за 15 лет российские болельщики подходят к играм нашей сборной не со стеснительными надеждами, а с вполне осязаемыми ожиданиями. В этот раз мы вправе рассчитывать на победу. Ведь из всех участников турнира только в составе команды России сразу четыре теннисиста входят в топ-30. Наконец-то наша команда мечты в полном составе!

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Без прошлого нет будущего

Сезон-2002, чемпионство №1, средний возраст четвёрки – 23,4 года, «Шлемов» — 3.

Дебютно-чемпионский 2002-й, к слову, самый титулованный российский состав за всю историю Кубка Дэвиса: мастодонт Кафельников с двумя «Шлемами», вагоном и тележкой опыта и неутихающей жаждой титулов (тогда стоял на 27-м месте рейтинга), третья ракетка мира Сафин с победой на US Open, совсем ещё юный, но уже заметный Южный (20 лет, 32-я ракетка мира) и запасной Столяров.

Их ждал невероятно напряжённый групповой этап со швейцарцами и их стремительно набиравшим обороты Федерером, а также аргентинцы с Налбандяном. Тогда Кафельников и Сафин буквально на руках вынесли Россию в финал, где по иронии судьбы победное очко в финале с действующими чемпионами – французами – принёс именно свежий Южный.

Сезон-2006, чемпионство №2, средний возраст четвёрки – 24,7 года, «Шлемов» — 2.

Чрезвычайно громкий титул, завоёванный в Москве Сафиным (кстати, тогда проводящим неудачный сезон), Николаем Давыденко, Дмитрием Турсуновым и Южным в запасе. Несмотря на сниженный процент звёздности команды, та победа выглядела даже чуть более лёгкой, чем в 2002-м. Нервы включились только в полуфинале, где в решающем матче Турсунов почти за пять часов обыграл лидера американцев, чемпиона US Open – 2003 Энди Роддика со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 3:6, 17:15. Финальную точку на турнире поставил Сафин (что тоже было символично), в четырёх сетах переигравший аргентинца Хосе Акасусо со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Сезон-2021, средний возраст четвёрки – 25,5 года, «Шлемов» — 1.

Даниил Медведев

От этого имени вообще в последнее время веет успехом. Отбросим за рамки прошлогодние успехи, остановимся только на 2021-м: финал Australian Open, два титула ATP-250, четвертьфинал Олимпиады, прогресс в отношениях с грунтом и травой, канадский «Мастерс», сногсшибательная победа на US Open, финалы в Париже и на Итоговом. Звучит колоссально!

Как выглядит идеальный Медведев? Финал US Open – 2021 с Джоковичем.

Сильная и точная подача. Та, что даже в игре с Джоковичем на втором мяче приносит тебе 58% розыгрышей. Сверхагрессивная игра. Она работает в связке с сильной подачей + нежелание Даниила ввязываться в размен + точные мощные удары по линии. Неудобная траектория полёта мяча. Мячи от Медведева всегда отскакивают очень низко, без вращения или вообще с обратным, вкупе с бешеной скоростью – это задачка из разряда «Лига плюща», как оказалась, порой непосильная даже для «отличника» Джоковича. Оборона. Даниил – мастер этого компонента игры, на подаче Джоковича он зачастую выходил победителем, когда плотно пулял из угла в глубину. Обводки. На US Open с Джоковичем у Медведева потрясающе шли удары в ноги, что заставляло серба ошибаться. А когда Новак выводил Даниила к сетке, чем обычно не славится россиянин, Медведев в половине случаев не тушевался и часто отвечал излюбленным «воллеем» с бэкхенда. В итоге он выиграл 6 из 12 очков у сетки, что является приличным показателем в игре с Джоковичем.

Фото: РИА Новости

Такой Медведев нам нужен на Кубке Дэвиса! Что касается роли в команде, то пытаться ставить Медведева как самого титулованного на роль Кафельникова или Сафина – гиблое дело. Даниил уникален во всех своих проявлениях: теннис, тренировочный подход, празднования, рассуждения, отношение к жизни. Кстати, первое и последнее, очевидно, тесно связаны. Даниил хоть и лидер, но абсолютно другого типа, он вряд ли будет много задействован в парной работе, вряд ли станет душой (скорее, мозгом) команды, но сложнейшие матчи в одиночке могут лечь на его плечи.

Андрей Рублёв

Рублёв хоть и идёт вторым по рейтингу среди россиян, но не выглядит намного предпочтительнее двух других наших парней. В этом году Андрей объективно захлебнулся в количестве проведённых турниров – 24.

Сезон-2021 на фоне 2020-го получился гигантским, но, возможно, из-за этого совершенно неустойчивым. Начало было впечатляющее – четвертьфинал Australian Open, за ним чемпионство на турнире ATP-500 в Роттердаме, полуфиналы в Дохе, Дубае и Майами, проигранный Циципасу финал «Мастерса» в Монте-Карло.

Середина сезона оказалась нестабильной – с провальным «Ролан Гаррос» (вылет в 1-м круге), проигранным финалом в Галле, четвёртым кругом Уимблдона, очередной неудачей – проигрышем Нисикори на старте Олимпиады и финалом в Цинциннати.

Концовка и вовсе не порадовала – третий круг US Open, третий в Индиан-Уэллсе, поражение на старте Кубка Кремля и в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге, вылет на старте парижского «Мастерса» и обидное поражение в матче с Руудом за выход в плей-офф Итогового чемпионата ATP.

Как итог шаг к более крупному (после ATP-500) титулу в 2021-м Рублёв не сделал (золото ОИ в миксте в расчёт всё-таки не возьмём), хоть и часто был близок.

Как выглядит идеальный Рублёв? Полуфинал «Мастерса» в Цинциннати с Медведевым.

Классный Рублёв – это в первую очередь терпеливый и в меру спокойный, но не «мёртвый», что бывает с ним. Пожалуй, качественное тому подтверждение – это Андрей, обыгравший как раз Медведева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати. Рублёв, с треском проваливший первый сет (2:6) и взявший себя в руки в следующих партиях за счёт того, что использовал три ключевых момента:

Выключил основное оружие Медведева – подачу. Андрей стал принимать в середину, что не давало Даниилу угла для атаки с приёма. Постепенно нашёл свою игру на форхенде. Не торопился в розыгрышах и был готов терпеть, что приносило результат.

На Кубке Дэвиса сборной России здорово пригодилось бы следующее сочетание от Рублёва: мощный и работающий форхенд + присущая ему академичность и последовательность + терпение + стабильная психика. С таким набором Андрей может «хлопнуть» пусть не игроков топ-10 на пике формы, но крепких обитателей топ-50 уж точно.

Кроме того, в парном разряде Андрей точно может принести важные дивиденды команде. Вдобавок природное обаяние Рубля станет немаловажным фактором в создании благоприятной атмосферы в сборной.

Аслан Карацев

Главное открытие ATP-тура в сезоне-2021 Карацев, как ни странно, видится чуть ли не фундаментом сборной России на Кубке Дэвиса. Да, вторая половина сезона для Аслана тоже выглядела бы без блеска, если бы не московский титул. Но всё же нестабильность Карацева, ещё год назад не входившего в топ-100, выглядит куда более логичной, чем спады Рублёва.

Во-первых, Карацеву необходимо время на адаптацию в топ-30, необходимо привыкать играть со второго круга на большинстве турниров ATP, необходимо научиться держать себя в тонусе без мощного давления со стороны соперника. В конце концов, Аслану необходимо свыкнуться с повышенным вниманием к своей персоне. Такие задачи не всегда решаются за один сезон.

Фото: РИА Новости

Во-вторых, очевидно, Карацев в какие-то моменты берёг себя от травм, которые, возможно, и не дали ему взлететь раньше 28 лет.

И даже с учётом личных неудач Карацев выглядит фундаментально, потому что преуспевает в другом: будь то микст с Еленой Весниной (финал «Ролан Гаррос» и Олимпиады) или пара с Рублёвым (титул в Дохе и финал в Индиан-Уэллс). Эта способность может сыграть ключевую роль на Кубке Дэвиса.

Как выглядит идеальный Карацев? Полуфинал турнира в Белграде с Джоковичем.

Этот матч, как не раз признавался и сам Карацев, лучший его перформанс в сезоне.

Чем же поразил Карацев «слегка» пострадавшего в этом году от россиян Джоковича? Да, собственно, стандартным для себя набором:

Природная агрессия и мощь, которые строятся главным образом на движении: он встречает мяч очень рано и быстро бьёт по восходящему. Точное исполнение. Физическая готовность. Когда Аслан в полном порядке, даже Джоковичу тяжело оказывать на него давление и выбивать из позиции. Карацев надёжно держит глубину и бьёт по мячу даже в движении так, что искры летят. Умение включаться на 100% в кризисные моменты. В той встрече Карацев отыграл у Джоковича рекордные 23 брейк-пойнта из 28.

Единственное, что может «сломать» наш аргумент о «фундаментальном Карацеве» на Кубке Дэвиса, — это отсутствие понимания, в какой форме сейчас находится Аслан. Мы не видели его после двух поражений в Санкт-Петербурге и Париже. Только мельком заметили на Итоговом чемпионате ATP, куда он приехал посреди турнира в качестве третьего запасного.

Карен Хачанов

У Карена, в отличие от Рублёва и Карацева, игровой пик в 2021 году пришёлся на довольно короткий период. Проблески по-настоящему классного Хачанова мы заметили в середине лета (июль-август). Соответственно, получились четвертьфинал Уимблдона и серебро на Олимпийских играх в Токио.

И, несмотря на это, Хачанов не падал духом, не уставал заявлять о намерении вернуться в топ-10, шутил над игроками тура в социальных сетях, а после выступления на «ВТБ Кубке Кремля» раскрыл секрет своей философии: «Если после каждого проигрыша говорить, что всё плохо, ничего не получится. Нужно видеть позитив, видеть плюсы, делать выводы и двигаться дальше».

В этом главным образом и заключается «фактор Хачанова» на Кубке Дэвиса. Он невероятно органичен в роли духовного лидера, особенно на фоне неординарного Медведева, зачастую нервного Рублёва и закрытого в себе Карацева. Его позитив, оптимизм, вера в себя и команду вполне смогут разогнать любые тучи над сборной. Плюс Карен – безусловно качественный теннисист, способный надёжно отыграть как в одиночке, так и в паре.

Как выглядит идеальный Хачанов? Олимпийские игры — 2020 в Токио.

Агрессивен, но при этом точен. К примеру, 28 виннерсов в матче с бронзовым призёром и обидчиком Джоковича испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Мощная, но при этом разнообразная подача. На Играх Хачанов часто выигрывал за счёт работы в глубине на приёме: принимал мяч на задней линии и не давал соперникам зарабатывать лёгкие очки. Гармонично распределяет энергию на весь матч, не проваливая некоторые отрезки в игре.

Хачанова мы не видели с тяжёлого поражения на «Мастерсе» в Париже от Григора Димитрова, буквально возродившегося из пепла под конец сезона. Как раз тогда Карен не удержал запал первого сета (6:4) и откровенно провалил матч (2:6, 0:6). Через неделю Хачанов с семьёй уже прилетел на историческую родину, в Армению, где, думается, отдохнул и физически, и морально.

Увидим мы парней в действии совсем скоро. Первый матч наша команда проведёт со сборной Эквадора 27 ноября, а на следующий день сразится с Испанией без Рафаэля Надаля и восходящей звезды Карлоса Алькараса, но с Пабло Карреньо-Бустой. Тем самым, который заставил зачехлить ракетку на Олимпиаде Медведева, а потом уступил в полуфинале Хачанову. Нас ждут зажигательные встречи. Болеем за наших и ждём их с победой!