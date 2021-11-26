Разворот на 360 градусов и перестрелка укороченными. Чудо-техника в 1-й день Кубка Дэвиса

В первый игровой день финала Кубка Дэвиса сборные Швеции и Хорватии одержали разгромные победы 3-0 над командами Канады и Австралии соответственно, а французы лишь в парном матче оказались сильнее чехов. Мастера ракетки продемонстрировали невероятные удары и чудо-розыгрыши. Самые интересные эпизоды — в нашем видеообзоре.

В трёх городах стартовала финальная стадия Кубка Дэвиса — 2021. Матчи главного командного турнира в мужском теннисе принимают Инсбрук, Мадрид и Турин. В испанской столице в первый день группового этапа встречались сборные Канады и Швеции, которые вместе с командой Казахстана входят в группу B. Изначально канадцы рассматривались как одни из главных фаворитов, но отсутствие в составе двух лидеров – Дениса Шаповалова и Феликса Оже-Альяссима – сильно осложнило их задачу. Шведы достаточно легко победили 3-0, не отдав ни сета. В первом матче Элиас Имер победил Стивена Диеза – 6:4, 6:2. Затем брат Элиаса Микаэль обыграл Вашека Поспишила – 6:4, 6:4, а в парной комбинации Андре Горанссон и Роберт Линдстедт оказались сильнее Поспишила и Брейдена Шнура – 7:6 (7:5), 6:4. Из первой встречи мы выделим красивый длинный розыгрыш с укороченным Элиаса Имера.

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Куда более упорным получилось противостояние Франции и Чехии в группе C. Томаш Махач, занимающий только 143-е место в рейтинге и одержавший лишь одну победу над игроком топ-100, одолел Ришара Гаске – 7:6 (7:3), 6:2. В самом начале второго сета Махач успел к укороченному и укоротил в ответ.

Через несколько геймов отличился уже Ришар, который прекрасно пробил справа почти в девятку.

Тай-брейк первой партии проиграл и соотечественник Гаске Адриан Маннарино, но он сумел одержать волевую победу над Иржи Веселы – 6:7 (1:7), 6:4, 6:2. В середине второго сета француз обвёл соперника ударом справа по линии.

В концовке сета теннисисты разыграли красивое и важное очко, в котором Веселы претендовал на брейк-пойнт. Иржи прекрасно сыграл в обороне, отбил смэш, пошёл вперёд, но допустил неточность у сетки. Судьба матча решалась в парной комбинации, и опытный дуэт Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю одержал победу над Махачем и Иржи Легечкой – 3:6, 6:4, 6:3. Для Маю это девятая парная победа подряд.

В группе D играли сборные Хорватии и Австралии. В первом матче Борна Гойо победил Алексея Попырина — 7:6 (7:5), 7:5, а затем второе очко хорватам принёс Марин Чилич. В стартовом сете он отдал Алексу де Минору всего лишь гейм. В одном из розыгрышей Марин после длинного обмена на задней линии точно пробил в противоход.

Второй сет взял австралиец 7:5, а в третьем он повёл 2:0, но удержать добытое преимущество не сумел. Чилич показал характер и победил 6:1, 5:7, 6:4, а в середине решающей партии теннисисты подарили зрителям очень зрелищный розыгрыш.

Самой лёгкой в матче Хорватия – Австралия получилась парная встреча между Николой Мектичем/Мате Павичем и де Минором/Джоном Пирсом. Хорваты выиграли 6:3, 6:1. Отметим блестящий удар Павича, который добежал до задней линии, развернулся на 360 градусов и точно пробил кроссом. Таким образом, Хорватия успешно стартовала в финале Кубка Дэвиса.

В пятницу, 26 ноября, состоятся матчи Испания – Эквадор (напомним, что это соперники России по группе A), США – Италия и Сербия – Австрия.