Чирлидерша, искусствовед, чемпионка, бизнес-леди. Лучшие половинки звёзд Кубка Дэвиса

Девушка спортсмена. Что в первую очередь придёт в голову, когда услышите такие слова? Модель, которая таскается за парнем и толком ничего из себя не представляет. Вот они, стереотипы, которые накапливались в спортивном комьюнити десятилетиями. Докажем на примерах трогательных историй спутниц жизни главных звёзд стартовавшего Кубка Дэвиса – 2021, как женщина может влиять на карьеру мужчины и при этом быть самодостаточной единицей.

Отложенный в сторону диплом искусствоведа

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прибыл на Кубок Дэвиса одним из последних, в Мадриде его сопровождает жена Дарья. По традиции, девушка незаметно отошла в сторону при виде камер.

«Да, мы пара, мы можем ссориться, но, скорее всего, если у Даши есть что мне сказать, она подождёт до окончания турнира. И я даже не узнаю, что что-то не сделал. То же самое и с моей стороны. Я никогда не буду пользоваться тем, что перед матчем мне можно всё, и предъявлять ей претензии. Мы – одна команда. У нас одна цель – чтобы я лучше играл. В этом плане всё сошлось идеально», — признался в недавнем интервью Tatler Медведев.

И весь теннисный мир тому свидетель. Дарья Чернышкова, сменившая фамилию в 2018 году, кстати, после US Open, где Медведев проиграл в третьем круге, с тех пор полностью посвятила себя карьере мужа. Результат налицо: через три года она стоит за плечом чемпиона турнира «Большого шлема» и второй ракетки мира. Теперь Даша слышит от Даниила трогательные чемпионские речи.

Интересно, что всё могло пойти совсем по другому сценарию… Чернышкова, завершившая карьеру теннисистки в 18 (кстати, тренировалась она у Марии Марьенко, матери Андрея Рублёва), без дела не сидела: окончила МГИМО, училась истории искусств в МГУ, работала на телеканале РБК и в художественной галерее «МастАРТ».

«Однажды мне предложили на три месяца поехать работать в Китай. Мне всё это было страшно интересно. А у Дани в этот момент начиналась американская серия турниров. Я пришла к нему с вопросом: «Что мы делаем?» — призналась Дарья. Возможно, это интересное предложение из Китая стало судьбоносным для обоих. 22-летний Медведев решился остепениться и вырвал у судьбы джекпот. А как по-другому назвать девушку, которая получила образование по специальности «искусствовед» и сознательно пожертвовала карьерными притязаниями ради любимого?

Несладкая жизнь жены первой ракетки мира

Елена Джокович, жена самого успешного теннисиста последнего десятилетия и живой легенды Сербии, не погружена в профессиональные дела мужа, на то за спиной у Новака есть обширнейшая команда. Зато Елена (в девичестве Ристич) самостоятельно свила для Джоковича настоящее семейное гнёздышко в Монако. У четы Джоковичей подрастает сын Стефан (8 лет) и дочь Тара (4 года).

Гнёздышко, в котором Джокович по понятным причинам появляется редко… Что, по признанию Елены, несёт за собой определённые проблемы. «Новак не всегда может быть моей опорой. Когда нашей дочери Таре было всего два месяца, Новак уехал в Австралию на целый месяц, я осталась одна в Монако без чьей-либо помощи. Тогда позвонила отцу и сказала, что совсем не справляюсь. Он тут же уволился с работы и прилетел ко мне», — призналась Елена в одном из интервью.

Новак и Елена вместе с 2005 года, всё это время, 16 лет (!) Джокович покорял теннис, а жена, согласившись делить первую строчку рейтинга Джоковича со спортом, шла рядом, делая жизнь чемпиона счастливой вне корта. Кроме домашних дел и разъездов по турнирам с мужем, Елена Джокович активно руководит фондом своего супруга, который помогает сербским детям из малообеспеченных семей получить образование. Новак, отдадим ему должное, осознаёт, что жена является его ангелом-хранителем, и по возможности благодарит Елену, выполняя супружеские обязанности. К примеру, после победы в матче с американцем Дженсоном Бруксби на US Open – 2021 Джокович старательно намывал посуду дома.

Мудрая чемпионка и «бешеный жеребец»

Фабио Фоньини – теннисист, репутация которого по ходу карьеры качается из стороны в сторону: то он первый итальянец в истории, выигравший «Мастерс», то почти враг народа Великобритании. При этом Фабио уже в зрелом возрасте (в мае стукнуло 34), однако этот факт никак не мешает ему раскачивать качели общественного мнения. В 2021-м взрывоопасный итальянец схватил дисквалификацию за оскорбления судьи в Барселоне, а на Олимпиаде в матче с Медведевым по неосторожности проронил бранное слово, за что немедленно был забанен обществом. На следующем турнире Фабио красиво извинился за несдержанность, выйдя на матч в радужной повязке и напульсниках.

Как видится, местом стабильности и благодати для Фоньини является лишь его брак с чемпионкой US Open – 2015 Флавией Пеннеттой. Буквально неделю назад Флавия подарила Фабио третьего ребёнка. Теперь в звёздной теннисной семье сын Федерико и дочери Фара и Фламиния. Флавия, по всем статьям обошедшая мужа по достижениям в спорте, после легендарной победы в Нью-Йорке как-то уж очень легко сложила с себя полномочия теннисистки и полностью включилась в роль любящей жены и матери, что ей идёт невероятно. «Я совсем не думаю о возвращении в теннис. Моя жизнь идеальна», — отвечает Флавия на вопросы о возобновлении карьеры.

Кроме домашних хлопот, Пеннетте часто приходится комментировать проступки мужа в туре, но вместо раздражения и порицания Флавия проявляет лишь искреннюю эмпатию. «Он всегда больше боролся с собой, чем с соперниками. Менталитет Фабио очень повлиял на него. Своей карьерой он обязан лишь самому себе, но в нём всегда будут определённые противоречия. Сломанная ракетка, ругательство… Мы никогда не увидим его на корте в образе английского лорда. Его можно или любить, или ненавидеть. Болельщики любят его потому, что он — бешеный жеребец», — как-то заявила Пеннетта.

Хрупкая ковбойша и мать троих детей

«Мы с женой отлично умеем делать детей», — как-то сострил по поводу брака американец Джон Иснер. И здесь с эйс-машиной тура не поспоришь: Джон и его супруга Мэдисон трижды становились родителями за прошедшие четыре года. Последнего ребёнка Мэдисон родила в конце октября этого года, теперь в семье Иснеров – дочка Хантер Грэйс и сыновья Джон Хоббс и Джеймс.

Хрупкая «любовь всей его жизни» ростом в 172 см к теннису никакого отношения не имеет, в последнее время редко сопровождает двухметрового Джона на турнирах и совсем не даёт интервью. Её останавливает не только полный дом детей и забот. Параллельно с материнством Мэдисон играет роль успешной бизнес-леди. Девушка, родившаяся в Техасе, окончила престижную школу искусств и дизайна Парсонса в Нью-Йорке. После чего Мэдисон вернулась к родителям, в то время они переехали в Буффало на собственное ранчо. В течение девяти месяцев Маккинли работала у родителей, перегоняя скот. При этом ей приходилось ездить верхом на лошади по 10 часов в день. Позднее хрупкую «ковбойшу» взяли на стажировку в Галерею индустрии мод, потом её перехватила крупная компания по оптовым продажам, где Мэдисон занималась маркетингом, а также участвовала в проведении фотосессий.

Наконец в 2016 году, ещё до замужества, девушка запустила собственный ювелирный бренд Madison McKinley. В 2017-м журнал D Magazine признал бренд Madison McKinley лучшим среди новинок на ювелирном рынке США. Текущее состояние супруги Иснера оценивается в $ 2 млн.

Из чирлидерши — в хозяйки бутика

Сразу после женитьбы олимпийский чемпион Рио в миксте, четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в паре и миксте американец Джек Сок признался: «Я самый счастливый парень, который сможет вечно смотреть в твои глаза. Сегодняшний день – день свадьбы». Избранницей Сока стала победительница конкурса «Мисс Северная Каролина» 2019 года Лора Литтл. У неё 100 тыс. подписчиков в «Инстаграме». Не каждая теннисистка может похвастать таким числом поклонников. Девушка много лет занималась танцами и семь лет вместе со своей сестрой Кортни была чирлидершей команды НБА «Шарлотт Хорнетс». Но не надо думать, что «трясти мочалками» — это единственное, что умеет делать жена американского теннисиста. У сестёр Лоры и Кортни есть свой собственный бутик, который так и называется The Little Sisters Boutique. Девушки активно продвигают свои собственные модели одежды и аксессуаров.

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