У России первая победа! Рублёву помог выплеск эмоций, а Медведев разгромил соперника

Довольно нервно начала сборная России свой турнирный путь к «Серебряной салатнице». На Кубке Дэвиса – 2021 в матче с Эквадором Андрею Рублёву победить соперника помог выплеск эмоций, а вот Даниил Медведев просто разгромил лидера латиноамериканцев, навесив ему «баранку».

На Кубке Дэвиса – 2021 с четверга идут сражения в рамках группового этапа. Многие команды уже одержали важные победы. Особенно выделяется успех Новака Джоковича, который сыграл в пятницу свой первый поединок после поражения в полуфинале Итогового чемпионата ATP от Александра Зверева. Джокович за 59 минут разгромил другого Новака, из Австрии. По ходу дела лидер мирового рейтинга установил рекорд Сербии по количеству выигранных поединков в Кубке Дэвиса.

В группе A, матчи которой проводятся в Мадриде, серьёзные потери понесла в составе сборная хозяев-испанцев. По разным причинам не участвуют ни Надаль, ни Баутиста-Агут. Уже во время тренировок из строя выбыл новоявленный чемпион молодёжного Итогового в Милане Карлос Алькарас из-за положительного теста на ковид. В итоге в первый день огромная нагрузка легла на Пабло Карреньо-Бусту, который провёл на корте 6 сетов – сначала три в одиночке, а потом 3 в паре. Любопытно, что важное очко испанцам принёс и 40-летний ветеран Фелисьяно Лопес. В итоге Испания выиграла у Эквадора с сухим счётом – 3-0 и возглавила таблицу.

Россия вступила в борьбу только в 3-й день. Стартовым соперником наших теннисистов стала всё та же сборная Эквадора. Важно отметить, что у России на этом турнире рекордное представительство игроков топ-30 – четыре человека, а два из них – Медведев и Рублёв – и вовсе входят в топ-5. И если у нашей первой четвёрки совокупный рейтинг – 54, то у только у двух лидеров Эквадора – Эмилио Гомеса и Роберто Кироса – он равен 440. А остальные и вовсе находятся за пределами топ-500. Кроме того, два лидера эквадорцев за всю карьеру суммарно заработали меньше $ 1 млн. В то время как наши Рублёв и Медведев только в этом сезоне получили за выступления больше $ 10 млн. Что касается титулов, то у эквадорцев их не было на уровне ATP, а победных матчей за карьеру в общей сложности на двоих набралось 27. Для сравнения, Даниил Медведев в этом году выиграл перед началом Кубка Дэвиса 58 поединков.

А вообще 29-летние Гомес и Кирос – выходцы из известной эквадорской теннисной семьи – Гомес-Лапентти-Кирос. Отец Эмилио – главная звезда спортивного Эквадора. В 1990 году Андреас Гомес стал чемпионом «Ролан Гаррос», обыграв в финале самого Андре Агасси. Эмилио и Роберто – двоюродные братья, но у них есть ещё три кузена, хорошо известных в теннисном мире – Николас, Джованни и Леонардо Лапентти.

По регламенту соревнования каждый матч между двумя сборными состоит из двух одиночных поединков и одного парного. Вначале выясняют отношения вторые номера команд, затем первые, и только после этого проходит парная комбинация. В каждой команде заявлено по пять теннисистов, и капитаны за час до начала первого поединка объявляют, кого из своей пятёрки они выставляют на одиночные встречи. Кто из этих двух номинированных игроков первый номер, а кто второй – определяется строго по рейтингу ATP. В субботу вечером стало известно, что капитаны обеих команд – Шамиль Тарпищев и Рауль Вивер – выставили на одиночки своих сильнейших игроков. От России – Даниил Медведев (1) и Андрей Рублёв (2), от Эквадора – Эмилио Гомес и Роберто Кирос.

При этом выбор Медведева на первый матч с Эквадором был неочевиден, ведь до этого Даниил на двух турнирах подряд дошёл до финалов – на «Мастерсе» в Париже и Итоговом в Турине. Многие эксперты считали, что Медведев устал и ему необходим отдых. Некоторые предполагали, что Тарпищев может приберечь Даниила для более ответственных матчей. «Время покажет, стоит ли нам придержать Медведева на скамейке, но то, что он приехал в хорошей форме – не вызывает сомнений. Конечно, на Итоговом он сыграл неплохо, хотелось бы выиграть в финале, но как есть. Могут возникнуть трудности в плане того, что начались игры, и ему не дадут возможности тренироваться на центральном корте. Покрытие в Мадриде чуть медленнее, чем на Итоговом турнире», — заявил в интервью «Чемпионату» двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский. И всё же Медведева выставили на матч с Эквадором.

А открывали матч Россия – Эквадор Андрей Рублёв и Роберто Кирос. Первый сет Андрей взял на классе. Он дважды сделал брейк и мог взять ещё одну подачу соперника, в то время как эквадорец даже близко не подошёл к брейк-пойнтам. В итоге за 28 минут Рублёв оформил убедительную победу в партии – 6:3. Во втором сете произошло что-то невероятное. Левша Кирос приспособился к убойному форхенду Рублёва и умело держал свою подачу. А Андрей то и дело злился, что долго не может сделать брейк и получить преимущество. Он бил ракеткой по ногам, кусал зубами обод.

Смотри Кубок Дэвиса, турниры ATP-250 и WTA эксклюзивно в Okko.

Ну а когда при счёте 4:4 Роберто реализовал единственный свой брейк-пойнт, Рублёв окончательно разозлился и зашвырнул мяч на трибуны. За это наша команда получила предупреждение.

Счёт стал 4:5, после чего эквадорец уверенно подал на сет – 4:6. Но выплеск эмоций во втором сете, похоже, помог Рублёву собраться, и третью партию он провёл на одном дыхании. Россиянин за 25 минут отдал сопернику лишь 1 гейм и принёс первое очко сборной России – 6:3, 4:6, 6:1.

Медведев, как и Рублёв, тоже не встречался в профессиональном туре с лидерами сборной Эквадора, но ему было что сказать об Эмилио Гомесе на пресс-конференции перед матчем: «Думаю, что каждый соперник важен, и не имеет значения, какой у теннисистов рейтинг. Именно потому, что можно увидеть немало неожиданностей в течение сезона, Кубок Дэвиса — особенный турнир. С лидером сборной Эквадора, Эмилио Гомесом, я несколько раз тренировался, так что мы оба знаем, чего ожидать друг от друга. Каждый матч — это новый вызов. При этом ты играешь не только за себя, но и за страну, и нужно понимать суть командной игры, чтобы успешно продвигаться дальше. На мой взгляд, это не зависит от того, играешь ли ты с Эквадором или со сборной Сербии, ведомой Новаком Джоковичем, или с хозяевами из Испании. Нужно выиграть каждое очко в каждом поединке, только так можно завоевать трофей».

На матч с Гомесом лидер россиян вышел заряженным на победу и позволил сопернику выиграть всего 11 очков, которых не хватило, даже чтобы взять хотя бы один гейм. За 25 минут Медведев навесил Эмилио обидную «баранку» – 6:0. Во второй партии, к радости испаноязычной публики, лидер латиноамериканцев сумел выиграть два своих гейма. А когда Даниил при счёте 5:2 отправился подавать на матч, Гомес даже добился первого брейк-пойнта. Впрочем, россиянин тут же отыгрался и довёл поединок до победы – 6:0, 6:2.

Так Медведев принёс нашей команде победное очко в матче с Эквадором. Россия досрочно победила в стартовом матче и вместе с Испанией теперь делит 1-е место в группе A. В воскресенье эти команды как раз разыграют между собой первое место в группе. Команда, занявшая второе место, тоже имеет шансы на выход в плей-офф. Но там потребуются дополнительные показатели – выигранные поединки, сеты или даже геймы.