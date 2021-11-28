Кубок Дэвиса – 2021. Сборная России бьётся с Испанией за место в плей-офф! Онлайн

Приглашаем всех поклонников спорта на решающий матч в группе A на Кубке Дэвиса – 2021 – Испания – Россия. Это противостояние проходит в Мадриде, и в нём встречаются действующие чемпионы с самой высокорейтинговой командой турнира. Ведь четверо россиян входят в топ-30, а сразу двое из них – аж в топ-5: Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Накануне Андрей и Даниил выиграли свои одиночки у эквадорцев, а Рублёв вместе с Асланом Карацевым поставили победную точку в парном поединке. В матче с Испанией будет разыграно первое место в группе, которое даёт прямую путёвку в плей-офф. Противостояние Испания – Россия начнётся после завершения встречи Канада – Казахстан, но не ранее 18:00 мск. Следите за трансляцией и болейте за наших!
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О том, как сборная России провела стартовый матч с Эквадором, рассказано в нашем материале.
Вот он, красавец — кубок, который разыгрывается аж с 1900 года.
Вот как выглядит расписание сегодняшнего дня — заключительного на групповом этапе:
- 28 ноября 2021
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- 27 ноября 2021
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- 26 ноября 2021
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