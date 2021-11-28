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Теннис, Кубок Дэвиса – онлайн-трансляция 28 ноября 2021, Россия – Испания, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев

Кубок Дэвиса – 2021. Сборная России бьётся с Испанией за место в плей-офф! Онлайн
Сергей Емельянов Даниил Сальников
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Россия – Испания на Кубке Дэвиса. Онлайн
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Кто станет победителем этого принципиального противостояния и завоюет путёвку в 1/4 финала? Следите за подробностями.

Приглашаем всех поклонников спорта на решающий матч в группе A на Кубке Дэвиса – 2021 – Испания – Россия. Это противостояние проходит в Мадриде, и в нём встречаются действующие чемпионы с самой высокорейтинговой командой турнира. Ведь четверо россиян входят в топ-30, а сразу двое из них – аж в топ-5: Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Накануне Андрей и Даниил выиграли свои одиночки у эквадорцев, а Рублёв вместе с Асланом Карацевым поставили победную точку в парном поединке. В матче с Испанией будет разыграно первое место в группе, которое даёт прямую путёвку в плей-офф. Противостояние Испания – Россия начнётся после завершения встречи Канада – Казахстан, но не ранее 18:00 мск. Следите за трансляцией и болейте за наших!

Кубок Дэвиса 2021. Группа A
28 ноября 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Пабло Карреньо-Буста
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Не начался
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Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

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Кубок Дэвиса – 2021. Сетка
Кубок Дэвиса – 2021. Расписание

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Live Даниил Сальников

О том, как сборная России провела стартовый матч с Эквадором, рассказано в нашем материале.

У России первая победа! Рублёву помог выплеск эмоций, а Медведев разгромил соперника У России первая победа! Рублёву помог выплеск эмоций, а Медведев разгромил соперника
09:31 Даниил Сальников

Вот он, красавец — кубок, который разыгрывается аж с 1900 года.

09:02 Даниил Сальников

Вот как выглядит расписание сегодняшнего дня — заключительного на групповом этапе:

Матч дня: Россия – Испания! Расписание игр и расклады на выход в плей-офф Кубка Дэвиса Матч дня: Россия – Испания! Расписание игр и расклады на выход в плей-офф Кубка Дэвиса
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