Кто станет победителем этого принципиального противостояния и завоюет путёвку в 1/4 финала? Следите за подробностями.

Кубок Дэвиса – 2021. Сборная России бьётся с Испанией за место в плей-офф! Онлайн

Приглашаем всех поклонников спорта на решающий матч в группе A на Кубке Дэвиса – 2021 – Испания – Россия. Это противостояние проходит в Мадриде, и в нём встречаются действующие чемпионы с самой высокорейтинговой командой турнира. Ведь четверо россиян входят в топ-30, а сразу двое из них – аж в топ-5: Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Накануне Андрей и Даниил выиграли свои одиночки у эквадорцев, а Рублёв вместе с Асланом Карацевым поставили победную точку в парном поединке. В матче с Испанией будет разыграно первое место в группе, которое даёт прямую путёвку в плей-офф. Противостояние Испания – Россия начнётся после завершения встречи Канада – Казахстан, но не ранее 18:00 мск. Следите за трансляцией и болейте за наших!

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