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Кубок Дэвиса: Рублёв и Хачанов без Медведева смогли вытащить сборную России в полуфинал-2019, но там случилось фиаско

Не хватило Медведева! Как Россия героически проиграла Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Артём Тайманов
Как Россия проиграла Канаде в Кубке Дэвиса — 2019
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В 2019-м за соперников играли Надаль и Джокович, но Хачанов и Рублёв смогли вывести команду в плей-офф. А в битве за финал случилось фиаско.

Кубок Дэвиса пока лишь раз разыграли в том формате, к которому он был приведён после инвестиций Жерара Пике и его единомышленников – в первую очередь японского миллиардера Хироси Микитани. Все матчи в 2019 году прошли в Мадриде на том же стадионе, где проводится «Мастерс», и уложились ровно в одну неделю. Титул завоевали хозяева кортов, до того пять раз побеждавшие в классическом формате. Кстати, пять из шести трофеев помог выиграть Рафаэль Надаль, пусть в победном финале 2008 года он и не смог выступить из-за травмы. Без него испанцы победили только в 2000-м, когда в команде были такие теннисисты, как Альберт Коста, Хуан Карлос Ферреро и Алекс Корретха.

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Провальные годы России в Кубке Дэвиса

Но пока оставим триумфы Испании в покое и вспомним выступления сборной России. После завоевания второго Кубка Дэвиса в 2006-м и финала в 2007-м результаты команды пошли на спад. В 2008-м подопечные Шамиля Тарпищева ещё дошли до полуфинала, но с тех пор больше одного матча за год в Мировой группе не выигрывали. Последнее успешное противостояние на элитном уровне было сыграно в 2010 году, когда на МСА «Лужники» Россия победила Индию. В 2011-м ещё удалось удержаться среди 16 лучших, выиграв домашний плей-офф у Бразилии в решающем пятом матче (при этом Михаил Южный при 1-2 победил Томаса Беллуччи со счётом 14:12 в пятой партии), но ровно через год мы снова попали на бразильцев в плей-офф и на её кортах были уничтожены – 0-5. Из лидеров прежних лет в команде был только Игорь Андреев, да и то он мучился с травмами и даже не смог доиграть свой первый матч.

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Опустившись в первую региональную группу (Европа/Африка), мы боролись за выживание уже там. Правда, на грани вылета ни разу не были, громя то ЮАР, то Португалию. В 2015-м, когда в команде уже были юные Карен Хачанов и Андрей Рублёв, состоялась сенсационная победа во Владивостоке над сборной Испании с 0-2. Да, Надаль туда не прилетел, но в составе соперника были достаточно опасные Томми Робредо и Пабло Андухар. Правда, в плей-офф Мировой группы, сыгранном в Иркутске, Россия легко уступила Италии, у которой был хорош Фабио Фоньини.

В 2016 году вернуться в элитный дивизион всё же удалось. Кстати, именно в том сезоне свой единственный пока матч за сборную в Кубке Дэвиса провёл Аслан Карацев, проигравший уже ничего не решавший поединок. В плей-офф был побеждён Казахстан, и впервые с 2012-го Россия попала в Мировую группу. Однако жребий оказался неудачным, и в первом же раунде соперником оказалась Сербия, игравшая дома. Там за сборную дебютировал Даниил Медведев, взявший первый сет у самого Новака Джоковича – но в итоге россиянину не хватило физической подготовки, и он был вынужден сняться в начале четвёртой партии. Российская команда не выиграла ни одного матча, а в плей-офф достаточно легко уступила Венгрии. Следующий год начался с поражения от Австрии, после чего в первом из двух раундов плей-офф за выживание в региональной зоне сборной удалось отыграться с 1-2 у Беларуси. Решающее очко принёс Медведев, победивший Егора Герасимова.

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Как новый формат помог вернуться в элитную группу

Согласно старому формату, 2019-й сборная России должна была провести в зоне I Европа/Африка и могла лишь бороться за выход в Мировую группу в 2020 году. Однако реформы потребовали немного большего представительства команд в финальной части, чем было в Мировой группе (18 против 16), и многим сборным был дан шанс пробиться в финальный пул через квалификацию – в том числе нашей команде. Соперником стала сборная Швейцарии без Роджера Федерера и Стэна Вавринки, которую россияне пусть и не без некоторых проблем, но обыграли в феврале 2019 года. Эта победа дала сборной право выступить в финальной части турнира.

Жеребьёвка, правда, оказалась непростой – Россия попала в одну группу с Испанией и Хорватией. Учитывая наличие таких групп, как Австралия – Бельгия – Колумбия или Великобритания – Нидерланды – Казахстан (при том, что Энди Маррей сыграл лишь в одном матче и больше на корт не выходил), у нашей команды были куда более привлекательные варианты. Впрочем, состав действующих чемпионов, хорватов, без Марина Чилича тоже не был идеальным, а регламент турнира оставлял шанс выйти в плей-офф со второго места – были предусмотрены путёвки в четвертьфинал для двух из шести команд, финишировавших в своих группах вторыми.

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Россия осталась без Медведева

Наша сборная тоже оказалась вовсе не в идеальном составе, лишившись своего лидера – Даниила Медведева. Россиянин блестяще провёл вторую половину того сезона, ворвавшись в элиту с финалом US Open и тремя финальными матчами на «Мастерсах» подряд, из которых два он выиграл (в Цинциннати и Шанхае). Однако на концовку сил не хватило. В Париже Даниил сразу уступил Жереми Шарди, на Итоговом чемпионате ATP проиграл все три матча в группе, в том числе Рафаэлю Надалю со счёта 5:1 в свою пользу в решающей партии.

После этого Медведев честно признался, что из-за трудной концовки сезона не может обещать, что будет в Мадриде. Вскоре пришла официальная информация о том, что Даниил снялся с Кубка Дэвиса. Это решение объяснил Шамиль Тарпищев: «Вчера достаточно долго разговаривал с Даниилом, он сказал: «Я пустой». В таком состоянии маловероятно, что он принесёт пользу команде. Все ребята в этом году были заряжены, хотели играть в Кубке Дэвиса. У нас очень хороший коллектив, дружный. Поразительно, когда есть сразу три лидера. Они прекрасно ладят, стараются вместе играть одни и те же соревнования, всё время тренируются. Так что любой негатив отпадает. Все душа в душу.

Претензии Даниилу предъявить просто невозможно. Нельзя сказать, что он не хотел играть. Состояние его можно понять, особенно после матча с Надалем. Безболезненно такое не проходит. Конечно, мы хотели, чтобы он хотя бы приехал и был в команде, но не давили с обязательным приездом».

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Хачанов и Рублёв вывели сборную в плей-офф со второго места

Впрочем, хорватов удалось разгромить и без Даниила. Ключевым, конечно, стал матч первых номеров сборных – Карена Хачанова и Борны Чорича. Россиянин выиграл в трёх сетах, уступив первую партию на тай-брейке, и принёс команде победу после успеха Андрея Рублёва в поединке с Борной Гойо. Затем Хачанов и Рублёв победили Ивана Додига и Николу Мектича, завершив противостояние со счётом 3-0.

На следующий день волевую победу одержал уже Рублёв – 3:6, 6:3, 7:6 (7:0) в стартовом поединке с Роберто Баутиста-Агутом. После этого Рафаэль Надаль в двух сетах справился с Хачановым, а Марсель Гранольерс и Фелисьяно Лопес обыграли Хачанова и Рублёва в паре, принеся Испании первое место в группе. Но среди занявших вторые места сборных Россия стала единственной с соотношением выигранных матчей 4-2 – у всех остальных было 3-3. Именно этот показатель является главным при определении лучших команд среди финишировавших вторыми (следом считается разница сетов, по которой в плей-офф вышла ещё Аргентина; если разница сетов одинакова, будут подсчитывать разницу геймов), так что россияне спокойно вышли в четвертьфинал.

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Драматическая победа над Сербией и обидный полуфинал

В плей-офф наша сборная попала на Сербию с не нуждающимся в представлении Джоковичем. Вторым номером в одиночке был Филип Краинович, а в паре играли Янко Типсаревич и Виктор Троицки. Рублёв разгромил Краиновича со счётом 6:1, 6:2, после чего Джокович ожидаемо сравнял счёт, победив Хачанова в двух сетах – 6:3, 6:3. Новак вышел и на парный матч, заменив Янко, и там получилась настоящая драматичная битва. Рублёв и Хачанов отыгрались с брейка в первой партии, затем проиграли второй сет, а в третьем не было сделано ни одного брейка. Сербы почти всё время вели на тай-брейке, заработали три матчбола, в том числе два – на своей подаче (по одному на подачах Троицки и Джоковича), но россияне отыгрались и одержали невероятно эмоциональную победу – 6:4, 4:6, 7:6 (10:8), а в битве за финал случилось фиаско!

Полуфинал с Канадой развивался по схожему сценарию. Андрей выиграл свой матч у Вашека Поспишила, затем Карен потерпел поражение – правда, в поединке с Денисом Шаповаловым, в отличие от игры с Новаком, шансы были, но Хачанов не сумел их использовать. После этого Рублёв и Хачанов вышли на решающую парную встречу с Поспишилом и Шаповаловым – у Канады, как и у России, во всех матчах по пути к финалу играли только два человека. Пары обменялись сетами, а в третьей партии вновь всё решалось на тай-брейке. Увы, второй раз преуспеть в «теннисной лотерее» не удалось – 4:2 в нашу пользу превратились в 4:6 и со второго матчбола канадцы победили, выйдя в финал.

На финальный матч за сборную Канады впервые в том ноябре вышел Феликс Оже-Альяссим, но гостям это не помогло. Гостями канадцы там были в прямом смысле слова, ведь играли они с испанцами, в выход которых в финал на домашних кортах серьёзные усилия вложил Надаль. Впрочем, Феликса победил отнюдь не Рафаэль, а Роберто Баутиста-Агут, сыгравший свой первый матч после группового раунда – 7:6 (7:3), 6:3. Следом Надаль со схожим счётом обыграл Шаповалова – 6:3, 7:6 (9:7).

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На этот раз фаворит — Россия, а не Испания

Для Канады выход в финал стал лучшим результатом в Кубке Дэвиса за всю историю, а про то, что для Испании это шестой титул, уже упоминалось. Россия и Великобритания на правах полуфиналистов получили прямую путёвку в финальную часть КД-2020 – как, разумеется, и Испания с Канадой. В 2020 году соревнования не состоялись из-за коронавируса (хотя многие другие турниры во второй половине сезона были проведены), и, соответственно, эти путёвки были перенесены на 2021-й. Российская сборная опять попала в одну группу с Испанией и опять играет в Мадриде – но на этот раз у испанцев нет ни Надаля, ни Баутиста-Агута, а перед самым стартом турнира они лишились и своего юного дарования — 18-летнего Карлоса Алькараса.

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При этом сборная России сейчас в идеальном составе: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Четверо из них входят в топ-30, двое – Медведев и Рублёв – и вовсе в топ-5. Конечно, многие устали к концу сезона и находятся не на пике формы, но это наш лучший состав за последние 15 лет. И именно россияне, а не испанцы сейчас главные фавориты турнира-2021.

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