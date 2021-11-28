Сенсация под крики и свист трибун! Местная торсида помогла испанцу «съесть» Рублёва

С сенсации начался матч Россия – Испания на Кубке Дэвиса – 2021. Местная торсида помогла в Мадриде испанцу Фелисьяно Лопесу «съесть» Андрея Рублёва. 5-я ракетка мира не смог справиться с 40-летним ветераном, не входящим в топ-100. Счёт в матче стал 0-1.

В субботу российские теннисисты провели первый матч в Кубке Дэвиса – 2021, в котором победили сборную Эквадора – 3-0. Два очка в одиночках принесли нашей команде представители топ-5 мирового рейтинга Андрей Рублёв и Даниил Медведев. В парной комбинации успех праздновали Рублёв и Аслан Карацев. Отметим, что для Андрея матч с Роберто Киросом складывался непросто. Россиянин потерял второй сет и позволил себе бурный выплеск эмоций на корте. В какой-то момент Рублёв даже с досады запулил мяч на трибуны, за что наша команда получила предупреждение. «Это произошло, потому что я немного дурной. Нелегко играть первый матч, особенно в Мадриде, где такие условия. Соперник проводил второй матч, он чувствовал себя немного лучше на корте. Но в любом случае я очень рад, что смог победить», — признался Андрей после матча.

Было опасение, что Рублёв после нервного трёхсетового матча в одиночке и не менее напряжённого трёхсетового в паре не успеет восстановиться к воскресному поединку со сборной Испании. Об этом даже сказал капитан нашей сборной Шамиль Тарпищев в интервью «Чемпионату»: «С испанцами будет равная игра. Даня проигрывал Карреньо-Бусте на Олимпиаде, но потом громил его. По классу игры Медведев, конечно, выше. Даня набирает, поэтому всё должно быть хорошо. Рублёв — посмотрим по восстановлению, отдыха у нас не было, по сути. Надо понять его состояние, отсюда будем решать, кто сыграет вторую одиночку. Может сыграть Карацев». Но за час до матча Испания – Россия выяснилось, что Тарпищев не стал рисковать и выставил на одиночки сильнейших – Медведева и Рублёва. Всё-таки матч с Испанией – это всегда вызов, всегда опасность, а в данном случае борьба за лидерство в группе и выход в плей-офф напрямую, без подсчёта дополнительных показателей.

Надо отметить, что, помимо спортивного мастерства и турнирного опыта, на исход встречи Испания – Россия мог повлиять такой важный фактор, как поддержка трибун, ведь поединки наши теннисисты проводят в Мадриде. И уже в первом групповом матче с Эквадором россияне почувствовали, как местная торсида умеет болеть за испаноязычных теннисистов. Что уже говорить о матче с самой Испанией. Впрочем, лидер нашей сборной Даниил Медведев был готов к давлению трибун: «Я счастлив, что на трибунах много людей. Конечно, в матче с Испанией большинство будет против нас. На самом деле не против нас, а за Испанию. Такое я испытывал на себе много раз, поэтому буду готов. Конечно, самое важное для нас – постараться набрать два очка и одержать победу».

Первыми по регламенту на корт выходили вторые номера – за Россию 24-летний Андрей Рублёв, а за Испанию – 40-летний Фелисьяно Лопес. Теннисисты ранее встречались лишь один раз – в 3-м круге Australian Open – 2021 россиянин справился с соперником за 1,5 часа – 7:5, 6:2, 6:3. А вообще Фелисьяно и Андрей хорошо знакомы, поскольку россиянин часто тренируется в Испании, и Лопес относится к Рублёву с нежностью, как к младшему брату. В сентябре Андрей и Фелисьяно оказались в сборной Европы на Кубке Лэйвера. И тогда Лопес в одном из интервью назвал Рублёва самым полезным игроком команды, поскольку он создаёт неповторимую атмосферу.

Однако о приятельских отношениях теннисисты забывают сразу перед выходом на корт. Андрей с первых же минут матча стремился играть агрессивно, гонять ветерана из угла в угол. А испанец, в свою очередь, активно использовал поддержку трибун для давления на соперника. Первый сет остался за Рублёвым, причём он сделал два брейка и за 28 минут оформил победу в партии – 6:2. Во втором сете повторилась картина прошлого матча Андрея с эквадорцем Киросом. Успешно выиграв первый сет, россиянин надеялся и в следующем быстро разобраться с соперником. И каждый раз, когда Рублёву не удавалось добраться до брейка, он начинал нервничать. Геймы шли один за другим, и при счёте 3:2 в пользу испанца тот подловил россиянина на ошибках и сделал брейк. Андрей пытался сразу же отыграться. В следующем гейме у него было три брейк-пойнта. Но испанец выстоял, к невероятной радости местной публики, а вскоре подал на сет – 6:3.

Если в матче с эквадорцем Киросом Рублёв быстро собрался, сконцентрировался и буквально вынес соперника с корта, отдав ему всего один гейм, то в поединке с Лопесом решающая партия для Андрея началась с потери подачи уже в третьем гейме. Россиянин отчаянно пытался вернуть подачу, а от этого ещё больше нервничал и делал ошибки. Фелисьяно мог закончить матч даже на приёме, но при счёте 5:3 Андрей отыграл два матчбола. Впрочем, следом испанец всё же добился победы – 2:6, 6:3, 6:4.

Вот так под крики и свист трибун в Мадриде грянула сенсация. 5-я ракетка мира потерпел поражение от игрока, не входящего в топ-100. Счёт в матче Россия – Испания стал 0-1. Выход в 1/4 финала теперь будет решаться в поединке первых номеров – Медведева и Карреньо-Бусты, а также в парной встрече.