Джокович откажется от Australian Open? Его отец заявляет, что сына шантажируют

Абсолютно драматичным образом завершился групповой турнир Кубка Дэвиса 2021 года. До последнего розыгрыша в матче сборных России и Испании оставалась неясной судьба сборной Сербии, заведомым лидером которой на командном турнире является первая ракетка мира Новак Джокович. Сербской сборной нужно было верить в победу команды Шамиля Тарпищева над одними из хозяев турнира – и Даниил Медведев, Аслан Карацев и Андрей Рублёв путём неимоверных усилий смогли её добыть. В результате занявшие первое место в своей группе россияне вышли в четвертьфинал на Швецию, а Сербия проскочила в плей-офф как вторая лучшая команда среди тех, кто завершил предварительный этап на втором месте в своей подгруппе. Теперь Джокович и компания в первом раунде плей-офф встретятся со сборной Казахстана.

34-летний Джокович прибыл в расположение национальной команды, несмотря на сложнейший минувший сезон, и как всегда достойно представляет её на международном уровне. Уже на этом турнире Новак установил рекорд сборной Сербии по выигранным матчам в одиночном разряде в рамках Кубка Дэвиса. Благодаря уверенной победе над теннисистом из Австрии – Деннисом Новаком – серб побил рекорд Янко Типсаревича (35 против 34), а уже на следующий день Новак улучшил только что установленное достижение, переиграв представителя Германии – Ян-Леннарда Штруффа. Теперь у Джоковича появился шанс ещё сильнее переписать историю сербского тенниса и во второй раз в истории страны привести сборную к завоеванию «Серебряной салатницы».

Пока же Джокович-младший занят отстаиванием интересов своей страны на теннисной площадке, его отец в очередной раз отметился эпатажным интервью в прессе. Срджан Джокович давно зарекомендовал себя как герой ярких заголовков. Любовь отца к Новаку давно выливается в неосторожные высказывания о его соперниках. После Australian Open — 2020, где серб в финале обыграл Доминика Тима, Срджан кипел: «Семикратный чемпион играет на центральном корте, где никогда не проигрывал, а трибуны болеют за какого-то австрийца».

От Срджана доставалось и Рафаэлю Надалю. «Надаль был его лучшим другом, пока выигрывал. Когда всё изменилось, дружба закончилась», – говорил он в 2013-м. Испанец был в недоумении от этих слов: «Отцу Джоковича стоит поговорить с сыном. У нас всегда были хорошие отношения, и они до сих пор остаются такими. Я проиграл ему много матчей, а он – мне, но никаких проблем у нас никогда не было». В апреле 2021 года отец Новака как всегда негативно высказался о моральных качествах 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера, заявив, что икона мирового тенниса является «нехорошим человеком». 40-летний швейцарец уже на протяжении последних 15 лет является личным врагом Джоковича-старшего, который никогда не упускает возможности пройтись по Роджеру в прессе.

Вчера же от Срджана досталось организаторам первого турнира серии «Большого шлема» – Открытого чемпионата Австралии. Ранее те сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Джокович-младший неоднократно говорил о настороженном отношении к вакцинации, и на протяжении всего последнего месяца под различными предлогами уходил от прямого ответа на вопрос – пойдёт ли он на вакцинацию, чтобы получить возможность сыграть в Австралии. И если первая ракетка мира ведёт себя довольно осторожно, то его отец себя снова не сдержал.

«На мой взгляд, вакцинация — личное дело каждого. Лезть в чужую жизнь никто не имеет права, об этом говорится и в конституции. Я не знаю, вакцинировался он или нет. И я не знаю, расскажет ли об этом Новак, думаю, что нет. Он имеет на это право. Заявления руководителей Австралии было слышать неприятно, они смели указывать 9-кратному чемпиону турнира. Новак хотел бы поехать в Австралию, но после шантажа он, вероятно, не поедет. Я бы на его месте не поехал, но он сам всё решит», — цитирует отца Джоковича b92.net.

Также Джокович-старший прокомментировал то, что в штате Виктория одобрены только три вакцины – Moderna, AstraZeneca и Pfizer, мимоходом поддержав вакцины российского и китайского производства: «А что такое признанная вакцина, мистер Крэйг (обращается Срджан к директору турнира Крэйгу Тили. – Прим. «Чемпионата»)? Российская вакцина не признана? По нашим критериям только китайскую и российскую вакцины можно считать признанными. 90% всего мира – сторонники гражданских свобод. Нам нужны российская и китайская вакцины. Признайте их, и мы с удовольствием вакцинируемся», — сказал Срджан Джокович.

На принятие окончательного решения о вакцинации у Новака с каждым днём остаётся всё меньше и меньше времени. Всё дело в сроках прохождения всех требуемых процедур. «Хочется каждому дать наилучшую возможность принять участие, но сделать это в рамках доступных параметров. Необходимо ещё и оформить визу. Время уходит. Конечно, можно ещё успеть сделать одну вакцинацию, но, если нужна двойная, окно между двумя вакцинами действительно закрывается», — говорил Тили в конце ноября в интервью Eurosport.uk.

Как верно заметил Срджан, его сын пока что публично так и не заявил – привился он или нет. Но если судить по заявлениям Джоковича-старшего, скорее, нет, чем да. В таком случае Новак рискует потерять шанс уже в январе 2021 года стать единоличным рекордсменом по победам на турнирах «Большого шлема». На данный момент выигравший 20 мэйджоров Джокович делит данное достижение с Федерером и Надалем, а турнир в Австралии является коронным соревнованием серба.

9 из 20 побед Новака были добыты на кортах Мельбурна, и он с большим отрывом от ближайших преследователей является рекордсменом по выигранным Australian Open. Последний раз Джокович проигрывал на австралийском турнире ещё в 2018 году, когда в четвёртом круге сенсационно уступил корейцу Хёну. После этого уроженец Белграда одержал 21 победу кряду, ещё трижды подняв над головой главный трофей. Поедет ли Джокович в Австралию в 2022 году – решится буквально в ближайшее время. А пока Новак всё ещё бьётся вместе с Сербией за Кубок Дэвиса. Ближайший матч с участием великого чемпиона состоится в рамках четвертьфинала Сербия – Казахстан в среду, 1 декабря.