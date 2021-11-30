«Всё болит! Едва стою!» На глазах у Марадоны Россия дожала Аргентину в финале Кубка Дэвиса

15 лет назад Россия второй раз за всю историю выиграла Кубок Дэвиса. На глазах у Марадоны и Ельцина в финале Марат Сафин вырвал решающее очко у Аргентины.

Годы российских триумфов

Если в 2002 году победа российской сборной в Кубке Дэвиса воспринималась как небольшое чудо, то к 2006-му в теннисе возникла даже некоторая пресыщенность нашими победами. 2004-й стал годом расцвета женского тенниса, когда Анастасия Мыскина, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова одна за другой выиграли турниры «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open соответственно. При этом победа Мыскиной стала первым триумфом россиянок на соревнованиях этого элитного уровня, а два финала из трёх были чисто российскими – и Анастасия, и Светлана обыграли в решающем матче Елену Дементьеву. В том же году Шарапова победила на Итоговом чемпионате WTA, а женская сборная впервые в истории завоевала Кубок Федерации.

2005-й начался с долгожданного титула Марата Сафина на Australian Open, по пути к которому он выиграл великолепный драматичный полуфинал у Роджера Федерера, а закончился ещё одним Кубком Федерации. В 2006-м россиянок в этом командном турнире остановила бельгийская Dream Team – Жюстин Энен-Арденн и Ким Клейстерс – и это было единственное поражение за пять лет, поскольку в 2007 и 2008 году трофей вновь достался сборной России. Зато Мария Шарапова в 2006-м выиграла свой второй турнир «Большого шлема», US Open – а за год до этого стала первой ракеткой мира, чего до неё никому из россиянок добиться не удавалось (несколькими годами позже на вершине побывала также Динара Сафина). Словом, то была золотая эра российского женского тенниса, да и мужской был в порядке – играли Марат Сафин, Николай Давыденко, Михаил Южный, Игорь Андреев, Дмитрий Турсунов, составляя отличную команду в Кубке Дэвиса.

Компенсировать потерю Кафельникова удалось не сразу

При этом сразу после завоевания первого Кубка у сборной были проблемы с результатами. Во многом это было связано с потерей одного из лидеров – Евгений Кафельников в 2003-м ещё поиграл, но в Кубке Дэвиса победил лишь в одном матче из четырёх, в паре с Михаилом Южным, а в конце года завершил карьеру. Поддерживать старания Сафина в команде теперь предстояло даже не то чтобы следующему поколению российских теннисистов, а неопытным игрокам, которые были младше Марата кто на полтора, кто на два с половиной или максимум три с половиной года – только раскрылись позже.

Сафин уже в 18 лет сенсационно обыграл на «Ролан Гаррос» великого Андре Агасси и действующего чемпиона этого турнира Густаво Куэртена, а в 20 победил самого Пита Сампраса в финале US Open и вскоре стал первой ракеткой мира. Например, Николай Давыденко по-настоящему раскрылся только в 24 года, в 2005-м, когда остановился в шаге от выхода в финал «Ролан Гаррос» и, дебютировав на Итоговом турнире, закончил сезон в топ-5. Михаил Южный хоть и принёс сборной победное очко в финале 2002 года, когда ему было 20 лет, но до конца сезона-2004 ему не удавалось пробиться в топ-20, а лучшие результаты в личных турнирах пришли ещё позже – в 2006-м он впервые дошёл до полуфинала турнира «Большого шлема», успешно выступив в Нью-Йорке. Родившийся в декабре 1982-го Дмитрий Турсунов в принципе был малоизвестен до 2003-2004 года, когда отметился победами над Куэртеном на US Open и над Сафиным на Уимблдоне и дебютировал в топ-100. За сборную он впервые сыграл осенью 2005-го. Наконец, самый молодой из этой четвёрки, Игорь Андреев, дебютировал в команде в сезоне-2004, когда ему было 20 лет, но на тот момент это был, скорее, небольшой аванс – а вот в следующем году Андреев завоевал три титула, в том числе на Кубке Кремля, и вошёл в топ-30.

Поражения после чемпионства

Но вернёмся к результатам сборной после 2002 года. В 2003-м на старте удалось обыграть чехов на выезде: два очка были взяты в пятисетовых битвах сначала Южного, а затем Давыденко с Радеком Штепанеком, а ещё одно взяла уже упомянутая пара Кафельников / Южный. После этого весной в Аргентине команда была наголову разбита – 0-5. Кстати, в том году Сафина мучили травмы, и ни одного матча за сборную он не сыграл, а поход к финалу Australian Open – 2004 начал в ранге 86-й ракетки мира.



В 2004-м Максим Мирный и Владимир Волчков одолели нашу сборную в Минске на супербыстром ковре, после чего в домашнем матче плей-офф был разгромлен Таиланд (5-0). В следующем году домашние победы над Чили и Францией вывели сборную России в полуфинал, но в Сплите не удалось справиться с будущими чемпионами того розыгрыша Кубка Дэвиса, хорватами. Кстати, именно там дебютировал Турсунов, проигравший вместе с Андреевым парный матч Ивану Любичичу и Марио Анчичу в пяти сетах.

«Марат бы очень разозлился, если бы я проиграл этот матч»

Поход за Кубком в 2006-м начался с разгромной гостевой победы над достаточно слабой к тому моменту сборной Нидерландов. Какие-то проблемы мог создать разве что Рамон Слюйтер, но его в пятничном матче с тремя тай-брейками победил Дмитрий Турсунов, и дальше никаких проблем не возникло. В четвертьфинале состоялась встреча с Францией, с которой мы тогда играли регулярно – после финала-2002 пути сборных России и Франции пересекались в 2005-м, 2006-м и 2007-м, и все четыре матча остались за подопечными Шамиля Тарпищева. Французы на этот раз принимали российскую команду не в дорогом для аренды зале «Берси», а на юге страны в небольшом городе По, и постелили не грунт, а ковёр – но были повержены со счётом 4-1. Правда, лидера той сборной, Ришара Гаске, и Марат Сафин, и Дмитрий Турсунов одолели только в пяти партиях. Ещё одно важное очко принёс Николай Давыденко, победивший Арно Клемана. При этом в воскресенье Николай не смог сыграть из-за травмы бедра, а у Марата была проблема с коленом, так что победа по итогам четырёх матчей оказалась весьма кстати.

В полуфинале соперником российской команды стала сборная США, с которой мы, к счастью, в последний раз играли в 1998-м на выезде. Здесь фактор своей площадки был очень важен – и Энди Роддик, и Джеймс Блейк прекрасно чувствовали себя на быстром харде, который стелили у себя дома, а вот в «Олимпийском» на грунте были куда менее опасны. В пятницу Сафин уверенно победил Роддика, а Южный в четырёх сетах справился с Блейком. А вот братьям Брайанам, Бобу и Майку, грунт был нипочём – они разобрались с Южным и Турсуновым в трёх партиях, и решение вопроса о победителе полуфинала было отложено до воскресенья.



У американцев вариантов для замен не было в принципе, а Шамиль Тарпищев вместо Южного выпустил на матч с Роддиком Турсунова, для которого грунт тоже вовсе не являлся любимым покрытием. Первая и вторая партии остались за Дмитрием, но затем в двух сетах подряд преуспел Энди. А пятый сет стал одним из самых длинных в истории Кубка Дэвиса. Теннисисты очень долго шли на равных, никому не удавалось сделать брейк, пока при счёте 15:15 по геймам Турсунов не взял-таки подачу Роддика – а после смены сторон завершил поединок победой и вывел сборную в финал Кубка Дэвиса!



«Я вёл 2-0 по сетам, потом сам забрался в дыру, надо было как-то вылезать. Марат бы очень разозлился, если бы я проиграл этот матч, поэтому эта победа больше для него, чем для себя», — сказал Дмитрий в интервью на корте сразу после победы. А на вопрос, что случилось после двух легко взятых сетов, в которых он по всем статьям обыгрывал Роддика, Турсунов ответил лаконично: «Обделался».

Марадона и Ельцин на трибунах

В матче за главный трофей соперником России стала Аргентина, прошедшая по пути к финалу Швецию, Хорватию и Австралию. После встречи в Южном полушарии в 2003-м была очередь нашей сборной играть дома, и финал снова принял «Олимпийский». В Москву приехал внушительный десант аргентинских болельщиков, в том числе главный человек если не для любого жителя страны, то для любого аргентинца, интересующегося спортом – Диего Армандо Марадона. Диего любил теннис и искренне болел за свою сборную с трибун на протяжении всех трёх дней противостояния. А нашу команду, как и в «Берси» четырьмя годами ранее, поддерживал главный российский теннисный Борис Ельцин.



Российская сборная понесла определённые кадровые потери – Игорь Андреев, травмировавшийся ещё весной, только-только восстановился и не был готов к пятисетовым баталиям, а Михаил Южный повредил связки правой лодыжки в конце октября. Хотя в состав сборной Михаила включили, но весь матч он провёл на скамейке запасных, и фактически команда играла втроём: Давыденко, Сафин и Турсунов. У Аргентины лидером, безусловно, был Давид Налбандян, мечтавший завоевать Кубок Дэвиса, а помогали ему Хосе Акасусо, Хуан Игнасио Чела и Агустин Кальери. Кстати, Кубок Аргентина в итоге всё же выиграла, только уже без завершившего к тому моменту карьеру Налбандяна – в 2016-м, когда команду к победе привёл Хуан-Мартин дель Потро.

Разумеется, на финал в Москве был постелен уже не грунт, а хард. Хотя Налбандян на харде чувствовал себя прекрасно, это «выключало» сильные стороны его партнёров, да и нашим теннисистам не нужно было срочно перестраиваться на игру на песчаных кортах после сезона харда и ковра в зале. В первом матче Николай Давыденко, не выступавший в полуфинале, обыграл Челу в четырёх партиях, причём в первой и второй отдал суммарно всего три гейма. Однако вышедший следом на корт Налбандян уверенно разобрался с Сафиным, выиграв каждый сет с преимуществом в один брейк.



Парный матч при наличии столь уверенного в себе и мотивированного Давида носил ключевое значение. Тарпищев выставил на пару Сафина и Турсунова, которые в том сезоне несколько раз играли вместе на турнирах ATP, но прежде никогда не объединялись в Кубке Дэвиса. Турсунов до того выступал в парных матчах Кубка только с Андреевым и с Южным, и Михаил же был напарником Марата во всех встречах командного турнира после ухода Кафельникова. Аргентинцы выставили более сыгранных Налбандяна и Кальери, но атакующий теннис Марата и Дмитрия оказался им не по зубам – 6:2, 6:3, 6:4 в пользу российской пары.

Решающая победа Сафина

В воскресенье Николай Давыденко мог приносить команде победное очко, но справиться с Налбандяном не сумел. Давид легко взял два сета, потом завязалась борьба, но в четвёртой партии аргентинец дожал соперника и сравнял общий счёт противостояния, вызвав ликование Марадоны и других латиноамериканских болельщиков на гостевых секторах трибун. «Какая-то сила буквально сковала меня по рукам и ногам. Пришлось вспоминать, как вообще играть в теннис. Такого мандража я не испытывал ещё никогда в жизни», – объяснял потом Давыденко.

На решающий матч вышел Марат Сафин, хотя он не был в оптимальном состоянии и в команде думали о том, чтобы выпустить Турсунова – однако Тарпищев предпочёл Дмитрию Марата в связи с опытом последнего. Хосе Акасусо боролся как мог, взял второй сет, а в четвёртом добрался до тай-брейка, но в итоге Сафин при поддержке своих болельщиков добился победы – 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (7:5). На этот раз именно он стал теннисистом, принёсшим сборной России победное очко в финале Кубка Дэвиса. Российская команда праздновала, пока аргентинская утешала рыдавшего на скамейке Акасусо.



«Сегодня был сложный день, Коля проиграл, и всё решалось в последнем матче. На самом деле мы долго не могли решить, кто будет играть – я или Дима Турсунов. У меня очень болит пятка, отваливаются колени – всё болит! Едва стою! Я не уверен, что смог бы доиграть на том же уровне пятый сет, если бы он состоялся. Сегодня игра была неровная, сказывалось волнение. Мы же всего четвёртый раз играли в финале, и очень не хотелось упускать такой шанс», — рассказал Сафин на корте.

Для нашей сборной это до сих пор последняя победа в Кубке Дэвиса, а также единственный выигранный финал на своей площадке. В 2007 году мы ещё раз дошли до финала, при этом играя полуфинал без Сафина, неожиданно решившего сменить теннисную рутину на альпинизм в Тибете и вернувшегося в Москву только к самому полуфиналу с Германией, без тренировок перед ним. Впрочем, в предыдущих раундах вклад в успехи внесли все, включая Марата. В итоге, одержав три победы в решающих воскресных поединках, сборная России отправилась на финал в США и там потерпела разгромное поражение – как уже отмечалось, на быстром харде и Энди Роддик, и Джеймс Блейк тогда были очень хороши и уверенно разобрались с Турсуновым и Южным соответственно, а братья Брайаны в субботу принесли своей команде первый Кубок Дэвиса с 1995 года. Для того поколения американских теннисистов он, кстати, остался единственным, а нынешней сборной США тяжело претендовать на трофей, в отличие от сборной России. Кстати, наша команда – один из главных фаворитов нынешнего розыгрыша наряду с Сербией, в составе которой есть Новак Джокович.