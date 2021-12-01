Немцы без Зверева ждут Россию. Драматичная развязка четвертьфинала Кубка Дэвиса

На следующий день после развязки группового раунда, когда победа Андрея Рублёва и Аслана Карацева вывела Сербию в плей-офф, а Испанию оставила за бортом турнира, в Кубке Дэвиса стартовали четвертьфиналы. Сборная России пока отдыхает, зато уже определился её потенциальный соперник по полуфинальной стадии. Впрочем, начался плей-офф с противостояния в другой половине сетки. Самые интересные эпизоды — в нашем видеообзоре.

В первом четвертьфинале сошлись сборные Италии и Хорватии. Обе команды раньше завоёвывали «Серебряную салатницу» — именно так чаще всего называют главный трофей турнира. Правда, Италия добилась этого в совсем уж далёком 1976 году, победив в финале Чили – как раз тогда, когда с чилийцами перед этим отказалась играть сборная СССР. А хорваты первенствовали дважды, и уже в XXI веке – в 2005-м и 2018-м. Они и стали последними чемпионами Кубка Дэвиса в классическом формате.

Лоренцо Сонего, выигравший оба матча в групповом раунде, выходил на матч с Борной Гойо явным фаворитом. Уже в стартовом гейме он обескуражил соперника великолепной свечой в самый угол корта.

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Лоренцо повёл со счётом 4:1, но Борна отыгрался с брейк-пойнтов на второй брейк и дошёл до тай-брейка, который уверенно выиграл. На сетболе не обошлось без везения, но получилось красиво.

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Во второй партии Сонего прибавил и взял верх, но в третьей с брейком повёл уже Гойо. В важнейшем розыгрыше при счёте 4:2 и 15:40 он отважился провести рискованную атаку, завершив её ударом с лёта навылет, и вскоре дожал соперника – 7:6 (7:2), 2:6, 6:2.

Следом на корт вышли Янник Синнер и Марин Чилич. Здесь итальянец тоже был явным фаворитом, но для хозяев четвертьфинала всё едва не закончилось уже в этом матче. В первой партии хорват быстро повёл с брейком, затем заработал сетбол в красивой атаке и одержал верх – 6:3.

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При счёте 4:3 в свою пользу во втором сете Янник каким-то сумасшедшим образом обработал мяч на хафкорте. Конечно, не обошлось без определённого везения, но менее красивым удар от этого не стал. Только посмотрите на траекторию полёта мяча!

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Впрочем, Марин не только взял тот гейм, но и сделал брейк в следующем гейме – зато провалил подачу на матч. На тай-брейке итальянец заработал двойной сетбол и реализовал его красивым обводящим кроссом. В начале решающей партии Синнеру удался ещё один классный обводящий – на бегу вполоборота к сетке, почти что спиной. В итоге Янник дожал Марина, проведя на корте больше 2,5 часов, но его усилия оказались напрасны. В парном матче Никола Мектич и Мате Павич уверенно обыграли того же Синнера и Фабио Фоньини и вывели Хорватию в полуфинал, на Сербию или Казахстан.

Смотри Кубок Дэвиса, турниры ATP-250 и WTA эксклюзивно в Okko.

Соперник России или Швеции определялся в матче между Германией и Великобританией. Обе эти команды тоже побеждали в Кубке Дэвиса, причём много раз. Немцы завоёвывали трофей трижды, а британцы являются десятикратными чемпионами – правда, после 1930-х они выиграли лишь один раз, в 2015 году. На первый поединок вместо выступавшего в группе Доминика Кёпфера немцы неожиданно выставили Петера Гоёвчика, который был разгромлен Даниэлем Эвансом – 2:6, 1:6. Ближе к концу матча британец отличился прекрасным обводящим ударом через коридор на брейк-пойнте.

Смотри Кубок Дэвиса, турниры ATP-250 и WTA эксклюзивно в Okko.

Столь обескураживающее начало не выбило немецкую сборную из колеи, хотя Кэмерон Норри считался фаворитом матча с Ян-Леннардом Штруффом и на самом старте выполнил красивый обводящий удар с бэкхенда из сложной позиции.

Смотри Кубок Дэвиса, турниры ATP-250 и WTA эксклюзивно в Okko.

Штруфф повёл с брейком, но Норри поймал удар с форхенда, и судьба первой партии решалась на тай-брейке. У британца был двойной сетбол, однако Штруфф классно сыграл на втором из них у сетки и в итоге взял четыре очка подряд! Второй сет Кэмерон взял без приключений, но третий Ян-Леннард провёл намного увереннее соперника – 7:6 (8:6), 3:6, 6:2 в пользу немца.

Смотри Кубок Дэвиса, турниры ATP-250 и WTA эксклюзивно в Okko.

На решающую парную комбинацию вышли Кевин Кравиц с Тимом Пюцем у Германии и Джо Солсбери с Нилом Скупски у Великобритании. Брейков за весь матч не произошло, зато теннисисты провели два драматичных тай-брейка. На первом британцы упустили четыре сетбола, а сами отыграли два, причём на втором из них Кевину пришлось покувыркаться по корту.

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Впрочем, с третьего сетбола немцы дожали соперников. А во второй партии им удалось настоящее чудо. Солсбери и Скупски повели на тай-брейке со счётом 5:0, после чего Кравиц и Пюц выиграли семь очков подряд! Подобное крайне редко встречается что в одиночном, что в парном теннисе. Именно этот камбэк вывел Германию в полуфинал Кубка Дэвиса.



Все оставшиеся матчи Кубка Дэвиса – 2021 состоятся в Мадриде. 1 декабря там сыграют Сербия и Казахстан, 2 декабря – Россия и Швеция. Полуфиналы пройдут 3 и 4 декабря, а финал – 5-го, в воскресенье.



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