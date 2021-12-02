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Россия победила Швецию в Кубке Дэвиса — 2021: Даниил Медведев и Андрей Рублёв вывели нашу команду в полуфинал

Россия — в полуфинале! Медведев и Рублёв разделались со шведами и вышли на Германию
Даниил Сальников
Медведев и Рублёв разделались со шведами
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В 1/4 финала Кубка Дэвиса наши теннисисты решили всё в одиночках, даже пара не потребовалась.

Российская сборная без особых проблем обыграла Швецию и стала последней командой, вышедшей в 1/2 финала Кубка Дэвиса – 2021. Андрей Рублёв победил Элиаса Имера, а Даниил Медведев – лидера шведов Микаэля Имера. Парный поединок даже не потребовался.

Четвертьфиналы Кубка Дэвиса – 2021 начались в понедельник, 29 ноября. В первых трёх судьба путёвки в следующий круг решалась только в парной комбинации. Так, лидеру мирового рейтинга Новаку Джоковичу пришлось играть и в одиночке, и в паре, чтобы вывести сборную Сербии в полуфинал. Упорной получилась битва между немцами и британцами. Нашим поклонникам тенниса этот матч был особенно интересен, поскольку победитель становился потенциальным соперником россиян в следующем раунде. За ключевое очко бились одни из сильнейших парников мира – британцы Джо Солсбери / Нил Скупски и немцы Кевин Кравиц / Тим Пюц. В итоге в полуфинал вышла Германия.

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Российская команда перед четвертьфиналом со Швецией получила три дня выходных, и это было важно, поскольку матч с Испанией отобрал у наших игроков много сил. Вот как капитан Шамиль Тарпищев прокомментировал это: «У нас ещё не всё в порядке. Связываю это с покрытием. Мяч летит быстрее, ритм игры совсем другой. После Итогового ребята приехали, не до конца адаптировались. Надеюсь, с четвертьфинала всё будет лучше. Все были в разном состоянии. Шведы нам по силам. Нам хватит трёх дней, чтобы до конца адаптироваться. И я, и игроки будем чувствовать себя лучше, потому что форма набирается. В группе реально было кошмарно тяжело, потому что мы не были прибиты к корту. Сейчас всё будет лучше».

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Соперники россиян по 1/4 финала – шведы – разгромили в своей группе B канадцев, но проиграли сборной Казахстана и уступили ей первое место. И всё же по дополнительным показателям команда под руководством Робина Сёдерлинга наряду с Сербией оказалась лучшей из сборных, занявших вторые места в группах, и попала в плей-офф. Отметим, что лидерами скандинавского коллектива являются братья Имеры. Старший – Элиас – ровесник нашего Медведева, а младший – Микаэль – моложе Рублёва на год. В этом году Микаэль Имер впервые дошёл до финала турнира ATP. В Уинстон-Сейлеме он проиграл в решающем матче белорусу Илье Ивашко. Сейчас Микаэль и Элиас занимают 94-е и 171-е места соответственно.

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Швеция исторически является одним из самых неудобных соперников для нашей команды. Перед противостоянием в Мадриде-2021 счёт очных встреч был 2-5. Но большинство победных матчей шведов относится к тому времени, когда за них играли Борг, Виландер, Эдберг, Томас Юханссон. Сейчас же фаворитами считались россияне, поскольку четыре теннисиста из их состава входят в топ-30, а двое – Медведев и Рублёв – в топ-5. «Медведев отметил, что ему не очень уютно на медленном корте в Мадриде. Однако со шведами будет точно не так сложно, как с испанцами, у которых даже второй состав выглядит посолиднее. У скандинавов всё держится на братьях Имер, но старший плетётся во второй сотне и является немного деревянным игроком. Младший более талантлив, но не стоит забывать, что они и казахам проиграли. Мы сильнее их по всем параметрам и должны проходить дальше», — сказал перед матчем полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков в интервью «RT на русском».

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Капитан сборной России Шамиль Тарпищев по традиции оставил победный состав. На одиночки он выставил Рублёва и Медведева, а на пару – привычное уже сочетание Карацев/Рублёв. Отметим, что Андрей на групповом этапе получил самую высокую нагрузку – проведя в матчах с Эквадором и Испанией по 6 сетов – три в одиночке и три в паре.

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В матче со Швецией Рублёв играл точно по такому же сценарию, как с эквадорцем Роберто Киросом и испанцем Фелисьяно Лопесом. Снова Андрей весь первый сет атаковал соперника, превосходил Элиаса Имера во всех компонентах игры, быстро повёл с брейком и закончил партию со счётом 6:2 за 27 минут. Однако во втором сете всё было не так просто. Первым брейк сделал Имер – 2:0, но Рублёв тут же отыгрался. Затем при счёте 3:3 Андрей получил преимущество и вышел вперёд. Однако во время подачи на матч у Рублёва случился провал в игре. Элиас сотворил обратный брейк – 5:5, а потом выиграл ещё два гейма. Матч перешёл в третий сет.

Кубок Дэвиса – 2021. Сетка

Пятый раз подряд на этом турнире исход поединка с участием Рублёва решался в третьем сете. У Элиаса за всю партию не было ни одной возможности сделать брейк, а вот россиянин суммарно упустил 7 брейк-пойнтов. В итоге дело дошло до тай-брейка. И там уже сказался класс Рублёва – 6:2, 5:7, 7:6 (7:3) за 2 часа 13 минут.

Кубок Дэвиса 2021. 1/4 финала
02 декабря 2021, четверг. 18:10 МСК
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 7 7
2 		7 6 3
         
Элиас Имер
171
Швеция
Элиас Имер
Э. Имер

Так Россия повела 1-0 в противостоянии со Швецией, и на корт вышли первые номера команд – Даниил Медведев и Микаэль Имер. Чемпион US Open – 2021 уверенно начал поединок с лидером шведов – повёл с брейком – 3:1. Однако в 6-м гейме Микаэль поймал соперника на ошибках и сравнял счёт – 3:3. Впрочем, критичным этот момент не стал. Даниил по-прежнему выглядел уверенным в себе и добивался одного шанса за другим. В концовке сета он снова взял гейм соперника, а потом подал на партию, несмотря на две двойные подряд – 6:4. В начале второго сета Медведев был просто неудержим – он повёл с двумя брейками – 3:0. А затем у Даниила начались проблемы. Он потерял одну свою подачу, потом восстановил преимущество – 5:2, но не подал на матч. Однако со второй попытки россиянин решил свою задачу – 6:4, 6:4 за 1 час 15 минут.

Кубок Дэвиса 2021. 1/4 финала
02 декабря 2021, четверг. 21:05 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Микаэль Имер
94
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер

Так россияне разделались со сборной Швеции – 2-0, и даже парный поединок не потребовался. Наша команда второй раз подряд вышла в полуфинал обновлённого Кубка Дэвиса. Напомним, в 2019 году в борьбе за путёвку в решающий матч Рублёв и Хачанов героически уступили канадцам. Медведева тогда в составе не было. Теперь же у нас полный состав и все возможности для капитана варьировать сочетания игроков на одиночки и пару.

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В субботу, 4 декабря, всё там же, в Мадриде состоится полуфинал Россия – Германия. Начало — в 15:00 по московскому времени. Напомним, в составе немецкой команды на этом турнире не играет Александр Зверев. В другом полуфинале в пятницу, 3 декабря, сразятся Хорватия и Сербия.

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