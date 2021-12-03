Медведев разбушевался и расколотил микрофон! Видео зашкаливающих эмоций наших парней

А удар Рублёв пришёлся в табло – починили только после матча. Вот это страсти в четвертьфинале Кубка Дэвиса!

После выхода в полуфинал Кубка Дэвиса – 2021 сборных Хорватии и Германии настала пора определить их соперников. Напомним, что хорваты неожиданно обыграли итальянцев, а немцы справились с британцами. В среду и четверг были сыграны ещё два четвертьфинала, один из которых был с участием команды России. Снова на корте бушевали страсти. Самые интересные эпизоды — в нашем видеообзоре.

Соперником Хорватии могла стать либо Сербия, либо Казахстан. Из всех восьми четвертьфиналистов Казахстан был единственной сборной, ни разу не побеждавшей в Кубке Дэвиса – лучшим результатом этой команды является выход в четвертьфинал. На этой стадии Казахстан остановился и теперь, но сербам для этого пришлось изрядно попотеть.

В первом поединке Михаил Кукушкин играл с Миомиром Кецмановичем. Битва получилась невероятно упорной и драматичной. Первый сет длился ровно час и завершился победой Михаила на тай-брейке. В начале второй партии бывший россиянин сделал брейк прекрасным прострелом с форхенда по линии.

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Кецманович уступал со счётом 2:4, но в концовке гейма на своей подаче выполнил обводящий справа по линии со сложного мяча, сорвав овации и получив порцию аплодисментов от соперника.

Вдохновившийся Миомир тут же отыграл брейк, а затем взял ещё один гейм на приёме, который получился марафонским – серб выиграл его с пятого сетбола. В решающем сете уже он вёл с брейком и даже заработал двойной матчбол, но на обоих матчболах Кукушкин провёл прекрасные атаки с форхенда. На тай-брейке Михаил отыграл ещё два матчбола, после чего уже сам упустил четыре, но с пятого матчбола всё-таки дожал соперника – 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (13:11)!



Таким образом, ответственность за успех команды привычно легла в первую очередь на плечи Новака Джоковича. Матч с Александром Бубликом серб провёл достаточно уверенно, хотя периодически его сопернику удавались прекрасные удары в своём стиле.

Помимо таких укороченных, Бублик отличался и прострелами с форхенда, и эйсами, но Джокович был стабильнее и сделал по брейку в каждом сете, чего в итоге оказалось достаточно. У самого Новака красивые удары тоже были – например, вот такой укороченный с лёта.

На решающий парный матч Джокович вышел вместе с Николой Чачичем, который на групповом раунде победил австрийцев в паре с Филипом Краиновичем (правда, при счёте 2-0 в пользу Сербии), а вот парную встречу Германии при счёте 1-1 уступил, играя как раз с Новаком. Интересно, что Чачич и Джокович вместе сыграли всего два официальных матча и в обоих потерпели поражение от немцев – в начале февраля на ATP Cup их в упорной борьбе победили Александр Зверев и Ян-Леннард Штруфф. Кубок Дэвиса же Зверев бойкотирует, протестуя против нового формата розыгрыша турнира.



На этот раз Никола Новака и всю свою сборную не подвёл. Матч получился трёхсетовым, но решающую партию сербы выиграли уверенно – 6:2, 2:6, 6:3. Теперь в полуфинале будет жаркая битва: Сербия – Хорватия.

Российской команде противостояла сборная Швеции, лучшие времена которой сейчас в прошлом. Последний шведский теннисист топ-уровня, Робин Сёдерлинг, был вынужден рано завершить карьеру из-за проблем со здоровьем и сейчас является капитаном, а первый номер Швеции стоит в рейтинге в конце топ-100.



Тем не менее Рублёв без проблем не обошёлся. Он играл со старшим братом лидера шведской команды, Элиасом Имером. Первый сет Андрей взял уверенно, а в начале второго наделал ошибок и проиграл подачу. Правда, россиянин сразу же вернул брейк, прибавил и в красивом стиле провёл ещё один гейм на приёме, который тоже завершился брейком.

Вскоре Рублёв вышел подавать на матч и был в двух очках от победы, но допустил две ошибки, после чего у Имера прошёл неберущийся прострел по линии.

Проиграв после этого ещё один гейм на подаче, а вместе с ним и сет, Андрей с досады так врезал мячом по показывающему различную информацию и рекламу электронному табло, вмонтированному в фон корта, что сломал одну из секций. На протяжении всей решающей партии она светилась зелёным и вдобавок время от времени выдавала помехи. Починили уже после матча, из-за чего затянулся старт поединка с участием Даниила Медведева.

Впрочем, выплеснув эмоции, Рублёв уверенно заиграл хотя бы на своей подаче. Во второй половине решающей партии он был близок и к брейку, но Имер выстоял – зато на тай-брейке Андрей дожал соперника. Драмы удалось избежать. Кстати, подобные эмоциональные всплески были у россиянина и в первом матче группы – там он кусал ракетку и запускал ей мяч ввысь.

Медведев вышел на корт с достаточно спокойным настроем. Даниил понимал, что его класса хватит, чтобы победить без лишних проблем, и далеко не во всех геймах выкладывался полностью. Правда, и он не избежал выплеска негативных эмоций – не подав на матч при счёте 5:2 во второй партии, россиянин разбушевался, с досады махнул ракеткой и расколотил один из стоящих на краю площадки микрофонов, получив за это предупреждение от арбитра. Так что оборудованию на корте в этот день досталось сполна – эмоции у наших парней зашкаливали.

Уже в следующем гейме Медведеву удался прекрасный обводящий удар с бэкхенда, а затем он уверенно подал на матч и вывел сборную в полуфинал Кубка Дэвиса.

Полуфинал между Сербией и Хорватией пройдёт в пятницу, 3 декабря. Россия и Германия сыграют на следующий день и начнут на три часа раньше обычного, в 15:00 по Москве, чтобы у победителей этого полуфинала было время отдохнуть перед финальным матчем.

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