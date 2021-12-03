В победе России на Кубке Дэвиса нет сомнений? Но у Германии припасено секретное оружие

В субботу, 4 декабря, сборная России во втором полуфинале Кубка Дэвиса сыграет с командой Германии. В заключительном четвертьфинале команда Шамиля Тарпищева одержала досрочную победу над командой Швеции (2-0). Исход встречи решился уже по итогам одиночных матчей, где Андрей Рублёв и Даниил Медведев оказались сильнее братьев – Элиаса и Микаэля Имеров. Таким образом, противостояние России и Швеции оказалось единственным четвертьфиналом, где не потребовалось проводить парную комбинацию. Точно таким же образом российской команде нужно выигрывать и полуфинальную встречу, иначе у нас возникнут серьёзные проблемы с выходом в финал турнира.

В отсутствие победителя Итогового турнира ATP Александра Зверева российская сборная на бумаге смотрится фаворитом полуфинала. Первым номером немецкой команды является занимающий 51-е место в мировом рейтинге Штруфф, к выступлению которого в нынешнем розыгрыше Кубка Дэвиса нет ровным счётом никаких вопросов. В первом матче 31-летний немец без шансов предсказуемо проиграл Новаку Джоковичу – 2:6, 4:6, после чего Ян-Леннард одержал две большие победы. Во втором матче группы он нанёс поражение австрийцу Деннису Новаку – 7:5, 6:4, а в четвертьфинале совершил одну из главных сенсаций турнира, сломив сопротивление британца Кэмерона Норри – 7:6, 3:6, 6:2. Для не хватающего звёзд с неба Штруффа победа над Норри стала пятой при 10 поражениях над игроком топ-20 в нынешнем сезоне.

Состав сборной Германии: Ян-Леннард Штруфф (51-я ракетка мира в одиночном разряде/68-я – в паре), Доминик Кёпфер (54/105), Петер Гоёвчик (86/525), Кевин Кравиц (856/14), Тим Пюц (1204/18).



Капитан команды: Михаэль Кольманн

В полуфинале Штруфф вторым запуском будет играть с лидером сборной России – Даниилом Медведевым. В 2021 году соперники сполна могли изучить возможности друг друга, ведь в Мадриде они проведут уже третью встречу в этом сезоне. В немецком Галле в двух сетах сильнее оказался Ян-Леннард, но уже спустя две недели россиянин взял реванш в первом круге Уимблдона. Оба матча проводились на травяном покрытии. Если говорить обо всей истории личных встреч Медведева и Штруффа, то россиянин впереди – 4:1. При этом обращает на себя внимание, что только один матч завершился лёгкой победой Даниила, тогда как в остальных четырёх встречах была напряжённая борьба.

История личных встреч Даниил Медведев – Ян-Леннард Штруфф – 4-1:



2016 год, Гамбург, грунт, Медведев – Штруфф (6:4, 5:7, 6:4);



2017, Марсель, хард, Медведев – Штруфф (6:3, 3:6, 7:6);



2019, Цинцинатти, хард, Медведев – Штруфф (6:2, 6:1);



2021, Галле, трава, Штруфф – Медведев (7:6, 6:3);



2021, Уимблдон, трава, Медведев – Штруфф (6:4, 6:1, 4:6, 7:6). 2016 год, Гамбург, грунт, Медведев – Штруфф (6:4, 5:7, 6:4);2017, Марсель, хард, Медведев – Штруфф (6:3, 3:6, 7:6);2019, Цинцинатти, хард, Медведев – Штруфф (6:2, 6:1);2021, Галле, трава, Штруфф – Медведев (7:6, 6:3);2021, Уимблдон, трава, Медведев – Штруфф (6:4, 6:1, 4:6, 7:6).

Вышеописанная статистика ярко свидетельствует, что недооценивать Штруффа ни в коем случае нельзя, но всё-таки занимающий второе место в мировой классификации россиянин должен приносить нашей команде очко. Тем более что с первым матчем у российской команды могут возникнуть определённые сложности. Всё дело в состоянии, в каком к этому турниру подошёл Андрей Рублёв. В трёх матчах кряду пятая ракетка мира встречался с соперниками, стоящими намного ниже в мировом рейтинге, но каждая встреча оборачивалась трёхсетовым противостоянием.

Так произошло в матчах с эквадорцем Киросом и шведом Имером, где Рублёв смог оставить за собой решающие партии. Но так случилось и в игре с 40-летним Лопесом, где сильнее уже был ветеран испанского тенниса. Несмотря на очевидные трудности в игре Андрея, капитан российской сборной не меняет Рублёва и раз за разом выпускает его на следующую встречу. Вероятнее всего, сыграет Андрей и в полуфинале. А вот кто станет его соперником на данный момент, мы можем только гадать.

Финальную часть Кубка Дэвиса в роли второго номера немецкой команды начинал 27-летний Доминик Кёпфер. В матче с сербами обладающий довольно неприятной манерой игры Кёпфёр принёс своей команде очко, в двух сетах переиграв Краиновича. Но на следующий день Доминик потерпел сенсационное поражение, вчистую проиграв австрийцу Родионову, для которого та победа стала первой на международном уровне. В результате на четвертьфинал вместо Кёпфера вышел номинально третий номер немецкой команды – Петер Гоёвчик – но он за 56 минут был разгромлен британцем Эвансом. Теперь Кольманну придётся основательно поломать голову на предмет выбора теннисиста, которому предстоит открывать с немецкой стороны полуфинальное противостояние.

А ведь именно от встречи вторых номеров Германии и России во многом будет зависеть сценарий полуфинала Кубка Дэвиса. Доводить матч до решающей парной комбинации вряд ли будет хорошим развитием событий для нашей сборной. Если посмотреть на путь немецкой сборной к полуфиналу, нетрудно сделать вывод, что команда Кольманна обладает настоящим секретным оружием в своих рядах. Пара Кевин Кравица и Тима Пюца принесла сборной Германии все три победы в этом турнире.

Путь Германии в полуфинал Кубка Дэвиса – 2021:



27 ноября, групповой раунд, Германия – Сербия (2-1);



28 ноября, групповой раунд, Германия – Австрия (2-1);



30 ноября, четвертьфинал, Германия – Великобритания (2-1).

В групповом раунде сфокусированные исключительно на выступлениях в паре Кевин и Тим на решающем тай-брейке обыграли Новака Джоковича и Николу Чачича. Затем Кравиц и Пюц в двух сетах обыграли австрийцев, но настоящий спортивный подвиг немецкие парники совершили в четвертьфинале, где они на двух тай-брейках выбили из борьбы британцев. Примечательно, что на тай-брейке второго сета Кравиц и Пюц горели Солсбери и Скупски со счётом 0:5, после чего им удалось взять семь очков подряд и вывести свою команду в полуфинал.

29-летний уроженец Баварии Кравиц является двукратным победителем турниров «Большого шлема» и в последние несколько сезонов переживает лучшие времена в своей карьере. За карьеру в Кубке Дэвиса Кевин не проиграл ни одного парного матча (шесть побед подряд) и он вполне может стать икс-фактором полуфинала Кубка Дэвиса, если судьба противостояния будет решаться в паре.



В рамках командного турнира Россия и Германия встречались девять раз – и преимущество здесь на стороне нашей сборной (6-3). Но к завтрашнему матчу эта статистика не имеет практически никакого отношения ведь в последний раз пути команд пересекались ещё 14 лет назад, и с тех пор составы сборных обновились на 100%. Однако об одной из самых ярких страниц в истории этого противостояния настоящие ценители тенниса будут помнить всегда. В 1995 году Андрей Чесноков в решающем матче полуфинала Кубка Дэвиса переиграл немца Михаэля Штиха со счётом 14:12 в пятом сете, в ходе игры сумев спастись с девяти матчболов. Рассказ от первого лица о той великой победе вы можете прочитать на «Чемпионате».

Полуфинальный матч Россия — Германия пройдёт в Мадриде в субботу, 4 декабря. Начало — в 15:00 мск. Сначала сыграют вторые номера команд, потом первые. А затем состоится парная комбинация.

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