Большая сенсация на Кубке Дэвиса! Хорваты выбили Джоковича и теперь ждут Россию в финале?

3 декабря в первом полуфинале Кубка Дэвиса встречались команды Сербии и Хорватии. Обе сборные оказались в четвёрке сильнейших благодаря сложнейшим победам в своих четвертьфиналах. Судьба обоих противостояний решилась в парных комбинациях. Хорватская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление соперников из Италии (2-1), а сербы, в свою очередь, с аналогичным счётом переиграли команду Казахстана.

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В первом матче полуфинала на корт вышли молодой хорват Борна Гойо и многоопытный серб Душан Лайович. 23-летний Гойо приехал в расположение национальной команды в статусе 279-й ракетки мира, имея на своём счету всего один выигранный матч в профессиональном туре за всю карьеру и два сыгранных матча серии ATP в 2021 году. В самом начале сезона Борна в Мельбурне проиграл Алексею Попырину, а в октябре в Москве уступил Джеймсу Дакворту. В российской столице Гойо прошёл через квалификацию, но пройти барьер первого круга в основной сетке ему было не суждено.

Впрочем, оказалось, что все победы хорват приберёг для своего феноменального выступления на Кубке Дэвиса, где он получил статус второго номера в команде. Для начала Гойо в матче группового раунда взял реванш у Попырина (61-й номер рейтинга), принеся своей сборной очко во встрече с Австралией. В четвертьфинале хорват сенсационно переиграл итальянца Лоренцо Сонего (27-й номер). На достигнутом он решил не останавливаться и продолжил серию больших побед уже в игре с Лайовичем (33-й номер).

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В первом сете Борна уверенно переигрывал 31-летнего серба со счётом 4:1, и на подаче Лайовича было 0:30. Однако в конце сета Гойо захлестнули эмоции, и он своими ошибками подарил партию Душану. Но в дальнейшем игровое превосходство Борны не вызывало никаких вопросов. Он отлично подавал, уверенно действовал на задней линии и в результате оформил итоговую победу – 4:6, 6:3, 6:2. После завершения матча Гойо не сдерживал своего ликования. 279-й номер мирового рейтинга в трёх матчах кряду обыграл представителей топ-70, совершив грандиозную сенсацию на этом турнире. Таким образом, в течение недели Гойо выиграл в три раза больше матчей, чем ранее за карьеру в ATP.

Публикация доступна в «твиттере» Davis Cup. Права на видео принадлежат Davis Cup (ITF).

В сложившейся ситуации лучшему теннисисту мира Новаку Джоковичу необходимо было совершать очередной подвиг по расписанию. В четвертьфинале он уже выходил на свой матч с Александром Бубликом при общем счёте 0-1 в противостоянии, но при всём уважении к команде Казахстана тогда перед Новаком стояла более простая задача, чем на сей раз. В полуфинале ему нужно было последовательно обыграть победителя турнира «Большого шлема» Марина Чилича, после чего в дуэте с кем-то из своей команды сломить сопротивление сильнейшей пары мира в составе Николы Мектича и Мате Павича, не проигравших на турнире ни одного сета.

В личном матче перед 34-летним Джоковичем стояли две задачи. Во-первых, нужно было одержать победу над Чиличем. При этом сербу необходимо было и сохранить максимальное количество энергии на парную комбинацию. С этими задачами Новак справился не без помощи своего оппонента. При счёте 4:4 в первом сете на брейк-пойнте Марин совершил двойную ошибку, фактически подарив гейм Джоковичу. Новак воспользовался дорогим подарком и уже в следующем гейме поставил точку в партии – 6:4, сумев уйти с четырёх брейк-пойнтов. Второй сет сложился для него более энергосберегающим образом и завершился со счётом 6:2. В общей сложности Новак затратил ровно 100 минут на оформление 19-й победы подряд в одиночном разряде на Кубке Дэвиса, после чего отправился готовиться к решающему сражению за выход в финал.

Публикация доступна в «твиттере» Davis Cup. Права на видео принадлежат Davis Cup (ITF).

Примечательно, что изначально на этом турнире Джокович играл пару с Николой Чачичем. Получалось с переменным успехом – один матч проиграли (в группе немцам), второй выиграли (в четвертьфинале), а ещё однажды Новак остался в запасе, так как пара с австрийцами уже не имела турнирного значения. Но в полуфинале Джокович образовал дуэт с Филипом Краиновичем, с которым они уже играли вместе на ATP Сup. Не удивлюсь, если подобное решение капитан сербской команды Виктор Троицки принял на фарт после обсуждения с самим Новаком. В феврале Джокович и Краинович в паре обыграли канадцев Шаповалова и Раонича, принеся своей сборной победу (2-1). Вот только из группы в плей-офф Сербия выйти не смогла, так как затем Джокович уже с Чачичем проиграли решающую пару немцам Штруффу и Звереву (1-2).

Теперь Новак вернулся к победному дуэту с Краиновичем, и вместе им нужно было совершить огромное чудо, чтобы вытащить команду в финал. Их соперники Мектич и Павич выдали феноменальный год в парном разряде, вместе добившись побед на Олимпийских играх в Токио, Уимблдоне и ещё трёх турнирах серии «Мастерс». Также хорватам удалось пробиться в финал Итогового турнира ATP и полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Как итог – Никола и Мате завершили сезон на уверенном первом месте в парном рейтинге.

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В первом сете хорваты постоянно давили на сербов на приёме, уже в стартовом гейме на подаче Джоковича заработав тройной брейк-пойнт. Но Новак двумя эйсами и ещё одним удачным ударом смог ликвидировать опасность. 34-летний Джокович прекрасно осознавал, что в этом матче очень многое зависит от его подачи, и вкладывался в неё как в последний раз. До конца партии он выполнил ещё три эйса, но в концовке партии дрогнул его партнёр. Сербы проиграли гейм на подаче Краиновича, уступив сет со счётом 5:7. Во второй партии Павич и Мектич уже не оставили никаких шансов сербам, легко забрав сет – 6:1.

Саму по себе победу хорватской пары над сербами, разумеется, нельзя называть сенсацией, тогда как весь итоговый успех команды Ведрана Мартича ей совершенно точно является. Если бы не сенсационное выступление 23-летнего Гойо (не только в полуфинале, но и на всём турнире), никакой решающей пары за выход в финал играть бы уже просто-напросто не пришлось. А теперь хорваты пробились в главный матч Кубка Дэвиса и находятся в ожидании своего следующего и последнего соперника. Второй полуфинальный матч, в котором сыграют Россия и Германия, пройдёт в Мадриде в субботу, 4 декабря. Начало — в 15:00 мск. Сначала сыграют вторые номера команд, потом первые. А затем в случае необходимости состоится парная комбинация. Финальный матч пройдёт 5 декабря.

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