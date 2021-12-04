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Теннис, Кубок Дэвиса – онлайн-трансляция 4 декабря 2021, полуфинал Россия – Германия, Даниил Медведев, Андрей Рублёв

Кубок Дэвиса – 2021. Наши против немцев. России бьётся за выход в финал! Онлайн
Сергей Емельянов Даниил Сальников
,
Кубок Дэвиса – 2021, полуфинал Россия – Германия
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Кто станет победителем в этом принципиальном противостоянии? Смогут ли Медведев и Рублёв добиться успеха? Следите за подробностями.

Приглашаем всех поклонников спорта на текстовую трансляцию 1/2 финала Кубка Дэвиса – 2021 – Россия – Германия. Это противостояние проходит в Мадриде, и в нём встречаются крепкая сборных с очень сильной парной комбинацией и самая высокорейтинговая команда турнира. Ведь четверо россиян входят в топ-30, а сразу двое из них – аж в топ-5: Даниил Медведев и Андрей Рублёв. На групповом этапе россияне разгромили эквадорцев и выбили из турнира хозяев – испанцев. В полуфинале российскому коллективу усилиями Рублёва и Медведева удалось в двух одиночках справиться со Швецией. Даже пара не потребовалась. Полуфинал Россия – Германия начнётся в субботу, 4 декабря в 15:00 мск. Следите за трансляцией и болейте за наших!

Кубок Дэвиса 2021. 1/2 финала
04 декабря 2021, суббота. 15:00 МСК
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Доминик Кёпфер
54
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
Кубок Дэвиса 2021. 1/2 финала
04 декабря 2021, суббота. 16:30 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Ян-Леннард Штруфф
51
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Кубок Дэвиса – 2021. Сетка
Кубок Дэвиса – 2021. Расписание

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Live Даниил Сальников

Турнирный путь на Кубке Дэвиса — 2021 сборная России начала с победы 3-0 над эквадорцами.

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08:21 Даниил Сальников

Радость сборной Хорватии, которая уже вышла в финал и ждёт победителя пары Россия — Германия.

08:10 Даниил Сальников

Но немцы и без Зверева на этом турнире являются очень сильным коллективом.

В победе России на Кубке Дэвиса нет сомнений? Но у Германии припасено секретное оружие В победе России на Кубке Дэвиса нет сомнений? Но у Германии припасено секретное оружие
08:06 Даниил Сальников

Главной звезды сборной Германии — победителя Итогового чемпионата ATP Александра Зверева в Мадриде нет. Вот что сказал турнирный директор Фернандо Вердаско: «Многие люди привыкли к старым традициям. Поэтому им не нравится новый формат. Например, Зверев говорил, что мечтает о победе в Кубке Дэвиса. Турнир развивается, но его здесь нет. Когда-то не было технологии Hawk Eye и других вещей. Всегда появляется что-то новое, вот и всё. Новый формат хорош. Организаторов турнира просили о нём много лет. Когда я играл на Кубке Дэвиса, теннисисты просили изменить формат. Они хотели, чтобы турнир шёл 10 дней в конце сезона, чтобы не было квалификационных матчей в течение года».

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Вердаско: Зверев говорил, что мечтает о победе в Кубке Дэвиса, но его тут нет
07:59 Даниил Сальников

Кстати, а вы как считаете — кто победит в 1/2 финала Кубка Дэвиса Россия — Германия?

07:55 Даниил Сальников

Накануне на турнире состоялся первый полуфинал. Усилий Новака Джоковича не хватило, чтобы справиться с хорватами. Теперь Чилич и компания ждут, кто достанется им в соперники по решающему матчу — Россия или Германия?

Большая сенсация на Кубке Дэвиса! Хорваты выбили Джоковича и теперь ждут Россию в финале? Большая сенсация на Кубке Дэвиса! Хорваты выбили Джоковича и теперь ждут Россию в финале?
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