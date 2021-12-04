Кубок Дэвиса – 2021. Наши против немцев. России бьётся за выход в финал! Онлайн

Главной звезды сборной Германии — победителя Итогового чемпионата ATP Александра Зверева в Мадриде нет. Вот что сказал турнирный директор Фернандо Вердаско: «Многие люди привыкли к старым традициям. Поэтому им не нравится новый формат. Например, Зверев говорил, что мечтает о победе в Кубке Дэвиса. Турнир развивается, но его здесь нет. Когда-то не было технологии Hawk Eye и других вещей. Всегда появляется что-то новое, вот и всё. Новый формат хорош. Организаторов турнира просили о нём много лет. Когда я играл на Кубке Дэвиса, теннисисты просили изменить формат. Они хотели, чтобы турнир шёл 10 дней в конце сезона, чтобы не было квалификационных матчей в течение года».