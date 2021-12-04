Кубок Дэвиса – 2021. Наши против немцев. России бьётся за выход в финал! Онлайн

Приглашаем всех поклонников спорта на текстовую трансляцию 1/2 финала Кубка Дэвиса – 2021 – Россия – Германия. Это противостояние проходит в Мадриде, и в нём встречаются крепкая сборных с очень сильной парной комбинацией и самая высокорейтинговая команда турнира. Ведь четверо россиян входят в топ-30, а сразу двое из них – аж в топ-5: Даниил Медведев и Андрей Рублёв. На групповом этапе россияне разгромили эквадорцев и выбили из турнира хозяев – испанцев. В полуфинале российскому коллективу усилиями Рублёва и Медведева удалось в двух одиночках справиться со Швецией. Даже пара не потребовалась. Полуфинал Россия – Германия начнётся в субботу, 4 декабря в 15:00 мск. Следите за трансляцией и болейте за наших!
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Турнирный путь на Кубке Дэвиса — 2021 сборная России начала с победы 3-0 над эквадорцами.
Радость сборной Хорватии, которая уже вышла в финал и ждёт победителя пары Россия — Германия.
Но немцы и без Зверева на этом турнире являются очень сильным коллективом.
Главной звезды сборной Германии — победителя Итогового чемпионата ATP Александра Зверева в Мадриде нет. Вот что сказал турнирный директор Фернандо Вердаско: «Многие люди привыкли к старым традициям. Поэтому им не нравится новый формат. Например, Зверев говорил, что мечтает о победе в Кубке Дэвиса. Турнир развивается, но его здесь нет. Когда-то не было технологии Hawk Eye и других вещей. Всегда появляется что-то новое, вот и всё. Новый формат хорош. Организаторов турнира просили о нём много лет. Когда я играл на Кубке Дэвиса, теннисисты просили изменить формат. Они хотели, чтобы турнир шёл 10 дней в конце сезона, чтобы не было квалификационных матчей в течение года».
Кстати, а вы как считаете — кто победит в 1/2 финала Кубка Дэвиса Россия — Германия?
Накануне на турнире состоялся первый полуфинал. Усилий Новака Джоковича не хватило, чтобы справиться с хорватами. Теперь Чилич и компания ждут, кто достанется им в соперники по решающему матчу — Россия или Германия?
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