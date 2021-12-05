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Теннис, Кубок Дэвиса – онлайн-трансляция 5 декабря 2021, финал Россия – Хорватия, Даниил Медведев, Андрей Рублёв

Кубок Дэвиса – 2021. Россия vs Хорватия. Медведев и Рублёв бьются за титул! Онлайн
Сергей Емельянов Даниил Сальников
,
Кубок Дэвиса – 2021, финал Россия – Хорватия
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Кому достанется историческая «Серебряная салатница»? Даниил Медведев и Андрей Рублёв пишут историю. Следите за подробностями.

Приглашаем всех поклонников спорта на текстовую трансляцию Финала Кубка Дэвиса – 2021 – Россия – Хорватия. Это противостояние проходит в Мадриде, и в нём встречаются крепкая сборная с лучшей парой мира в составе и самая высокорейтинговая команда турнира. Ведь четверо россиян входят в топ-30, а сразу двое из них – аж в топ-5: Даниил Медведев и Андрей Рублёв. На групповом этапе россияне разгромили эквадорцев и выбили из турнира хозяев – испанцев. В четвертьфинале российскому коллективу усилиями Рублёва и Медведева удалось в двух одиночках справиться со Швецией, а в полуфинале – с Германией. Даже пара не потребовалась. Финал Россия – Хорватия начнётся в воскресенье, 5 декабря в 18:00 мск. Следите за трансляцией и болейте за наших!

Кубок Дэвиса 2021. Финал
05 декабря 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Борна Гойо
279
Хорватия
Борна Гойо
Б. Гойо
Кубок Дэвиса 2021. Финал
05 декабря 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Марин Чилич
30
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Кубок Дэвиса 2021. Финал
05 декабря 2021, воскресенье. 21:00 МСК
Аслан Карацев
18
Россия
Аслан Карацев
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Карацев А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Никола Мектич
Хорватия
Никола Мектич
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
Н. Мектич М. Павич
Кубок Дэвиса – 2021. Сетка
Кубок Дэвиса – 2021. Сетка

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Live Даниил Сальников

Лидеру сборной России Даниилу Медведеву непросто пришлось в матче со Штруффом. У нашего парня во втором сете пошла из носа кровь, но он довёл поединок до победы, несмотря на освистывание трибун.

Победа — кровь из носу! Медведев показал испанцам всё, что о них думает Победа — кровь из носу! Медведев показал испанцам всё, что о них думает
09:00 Даниил Сальников

Все подробности того, как сборная России победила в полуфинале Кубка Дэвиса сборную Германии, читайте в нашем материале.

Полный разгром! Медведев и Рублёв катком прошлись по немцам и вывели Россию в финал Полный разгром! Медведев и Рублёв катком прошлись по немцам и вывели Россию в финал
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