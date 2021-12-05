Кубок Дэвиса – 2021. Россия vs Хорватия. Медведев и Рублёв бьются за титул! Онлайн

Приглашаем всех поклонников спорта на текстовую трансляцию Финала Кубка Дэвиса – 2021 – Россия – Хорватия. Это противостояние проходит в Мадриде, и в нём встречаются крепкая сборная с лучшей парой мира в составе и самая высокорейтинговая команда турнира. Ведь четверо россиян входят в топ-30, а сразу двое из них – аж в топ-5: Даниил Медведев и Андрей Рублёв. На групповом этапе россияне разгромили эквадорцев и выбили из турнира хозяев – испанцев. В четвертьфинале российскому коллективу усилиями Рублёва и Медведева удалось в двух одиночках справиться со Швецией, а в полуфинале – с Германией. Даже пара не потребовалась. Финал Россия – Хорватия начнётся в воскресенье, 5 декабря в 18:00 мск. Следите за трансляцией и болейте за наших!

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