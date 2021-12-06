«У России есть шансы провести Кубок Дэвиса!» Наши чемпионы уже задумались о новом триумфе

Сборная России одержала в Мадриде историческую победу, в третий раз выиграв Кубок Дэвиса. Наши чемпионы – Даниил Медведев, Андрей Рублёв и другие захлёбывались от восторга, рассказывая на пресс-конференции о своих ощущениях от этой победы. И уже задумались о новом триумфе.

— В этом году вы выиграли и ATP Cup, и Кубок Дэвиса. Можете сравнить эти победы – одинаково ли вы их восприняли, или больше гордитесь нынешним успехом в связи с историей турнира, или, наоборот, тот успех был приятнее?

Даниил Медведев: Я начну отвечать, потому что Андрей, как всегда, сидит в телефоне (смеётся). На ATP Cup мы играли вчетвером, и, думаю, ребята сами ответят за себя. Я могу сказать, что оба турнира хороши. ATP Cup был первым соревнованием, которое мы выиграли как команда. У Кубка Дэвиса сейчас, конечно, куда более длинная история. Неизвестно, что будет дальше, так что не хочу говорить ничего слишком плохого или слишком хорошего ни про один из этих турниров. Я считаю, что оба великолепны и по-настоящему важны для тенниса. Очень рад, что России удалось выиграть оба соревнования в этом году. Это классно.



— Прошло уже 15 лет с тех пор, как Россия выигрывала Кубок Дэвиса. Что вы делали в 2006-м? Даниил, думаю, вам тогда было 10 лет, а Андрею – девять.

Медведев: Да, ему было девять (смеётся).



— Что вы все делали в 2006 году, когда Россия завоевала Кубок Дэвиса?

Андрей Рублёв: Я был там.

Карен Хачанов: Я был в финале (смеётся).

Рублёв: Я смотрел там Россию против Аргентины. Конечно, я был ребёнком и почти ничего не помню, но помню, что был там.

Медведев: А я не помню, чтобы был там. Наверное, запомнил бы, если бы это было так. Так что меня не было. Конечно, я знаю про победу в 2006-м. А что можно делать в десять лет? Вероятно, был в школе. А, нет, это же было воскресенье. Тогда, наверное, сидел дома, делал домашнюю работу или что-то ещё. Не знаю.

Хачанов: Я тоже был там. Помню все три дня. Я ходил болеть за нашу команду.



— Евгений, вы уже практически ветеран. Как вы себя чувствуете среди всех этих гигантов, какие ощущения испытываете?

Евгений Донской: Они делают всё, что могут, чтобы я чувствовал себя комфортно. Думаю, если бы они держались со мной слишком уверенно, я мог бы ощущать дискомфорт. Но они очень милые ребята, и рядом с ними я тоже чувствую себя гигантом. Спасибо им. (Обращается к журналисту) А вы хотели что-то спросить у Шамиля?



— Да.

Донской: Что именно?



— В Кубке Дэвиса был период, когда вы работали с Маратом Сафиным и Евгением Кафельниковым. Как вам работается с такими личностями?

Донской (переводит ответ Шамиля Тарпищева): Шамиль говорит, что был капитаном и тогда, когда играл Метревели, так что личности в нашем теннисе были ещё тогда. Ощущения от работы с ними прекрасные. Это одно из преимуществ для сборной.

— Андрей, многие из ваших лучших результатов во второй половине сезона связаны с выступлениями за страну. Вы завоевали золото в миксте в Токио, здесь были одним из лидеров команды. Расскажите, что вам так нравится в командных соревнованиях и насколько много они для вас значат?

Рублёв: Играть за страну – это всегда что-то особенное. Обычно мы не проводим вместе много времени. На Кубке Дэвиса или Олимпиаде всё иначе – мы вместе целый день, вместе едим, вместе проводим время. На обычных турнирах времени на такое не хватает. Командные турниры дают нам эту возможность. Это прекрасно, остаётся много воспоминаний, а это самое главное.



— Даниил, у вас было негативное взаимодействие с испанскими болельщиками после того, как вы выбили их сборную из турнира. В конце вам устроили стоячую овацию – можно сказать, что вы заключили мир со зрителями. Как можете описать ваши взаимоотношения?

Медведев: Думаю, в целом всё было хорошо. Как уже говорил в субботу, я не хотел, чтобы празднование победы было грубым или чем-то вроде того. Мне показалось, что это будет забавно для нашей команды. Мы часто делаем так друг с другом, когда играем в карты, например. Криштиану делал подобное, когда играл в Мадриде. Сомневаюсь, что после этого его освистывали. Поэтому я решил, что будет забавно. Похоже, решение оказалось неверным (улыбается). В концовке финала была классная атмосфера, много хорватов болело за Марина [Чилича]. Ко мне стадион относился спокойно. По-моему, все были рады, когда мы выиграли, так что всё закончилось хорошо.



— Аслан, вы тихо вели себя на пресс-конференции в Мельбурне и тихо держитесь сейчас. Но улыбаетесь, и это здорово. Что можете сказать про себя?

Аслан Карацев: Конечно, я хочу поздравить нашу команду. Они проделали невероятную работу. Выиграть Кубок Дэвиса – это нечто особенное. Это эмоциональный момент, а турнир более исторический, чем ATP Cup – однако он тоже хорош. Я очень горд командой. Не знаю, что ещё сказать.

— Даниил, Андрей, будете ли вы пытаться убедить Тарпищева, имеющего политический вес, бывшего министра спорта, бороться за то, чтобы принимать матчи группового раунда в следующем году? Думаете ли, что у Москвы есть шанс? Насколько я знаю, деньги у России найдутся. Что скажете? Попросите ли Тарпищева об этом и насколько важно было бы для вас самих сыграть перед своими болельщиками?

Хачанов: Деньги – не проблема (улыбается).

Медведев (переводит ответ Тарпищева): Он говорит, что нам очень нравится в Мадриде. Но если турнир будет не здесь, то почему нет? От себя могу сказать следующее – думаю, есть небольшая проблема с флагом и всем остальным. Мы не можем заставить МОК сделать что-то с этим раньше времени. Мне кажется, это может стать одной из проблем. Если нет, то, как я слышал, у России есть шансы провести Кубок Дэвиса. Я – и, конечно, мы все – был бы очень горд сыграть в России. А Андрей ваш вопрос не слышал.

Рублёв: Я слышал. Мне хочется сыграть в России, это будет прекрасно (смеётся).

— Даниил, что вы думаете о традиционных ценностях самого старого и самого массового турнира для сборных в теннисе, как видите их в будущем нашего динамичного вида спорта?

Медведев: Думаю, рано или поздно всё должно меняться. Мне сложно говорить о старом формате Кубка Дэвиса, потому что я участвовал в нём лишь два раза. Впервые сыграл в Сербии. А, нет, я играл четыре раза, но в Мировой группе при мне мы выступали лишь однажды. Так что мне непросто сравнивать эмоции, болельщиков, сам турнир. Могу сказать, что эта победа была очень важна для нас. Это всё ещё Кубок Дэвиса. Новак [Джокович] продолжает играть в нём, в прошлый раз одним из победителей был Рафа [Надаль]. Вне зависимости от формата лучшие теннисисты в мире рады представлять свою страну. Сейчас был Кубок Дэвиса – 2021, и мы – его победители. Это самое главное.



— Андрей, что скажете про свой сегодняшний матч с Гойо? В какой-то момент казалось, что вы немного нервничаете. Считаете ли, что этот поединок был ключевым?

Рублёв: Это был очень тяжёлый матч. Я действительно ощущал серьёзное давление. Мне нужно было побеждать, и, если посмотреть на наши позиции в рейтинге, я был явным фаворитом. Но на протяжении всего турнира он играл здорово и победил отличных теннисистов. В матче со мной он тоже был хорош. К счастью, я сумел выиграть. Во втором сете я был более эмоционален, потому что чувствовал, что близок к победе – но ему удавалось каждый раз здорово подавать и мощно бить, я ничего не мог с этим сделать. В итоге я всё-таки победил, и это самое главное. Для сборной в целом было самое главное, чтобы я и Даниил выиграли одиночные матчи. В паре нам пришлось бы очень, очень тяжело. Так что мы выкладывались на максимум в наших поединках.

— Даниил, стало известно, что групповой раунд следующего Кубка Дэвиса пройдёт в четырёх городах. Про Абу-Даби пока ничего не сказали, но предполагает, что финальная часть будет сыграна там. Что думаете об изменениях на следующий год: сокращении количества участников финала с 18 до 16, четырёх разных городах, потенциальной поездке в Абу-Даби на плей-офф?

Медведев: Думаю, идея сама по себе очень хороша. Календарь не позволяет поставить Кубок Дэвиса на какую-то другую неделю, и у него не самый подходящий слот для того, чтобы играть было легко. Часть топ-игроков не будет участвовать в турнире, потому что это самый конец сезона. Кто-то «выгорел», кто-то травмирован, кто-то уже хочет готовиться к Австралии. Всё это непросто. В целом идея того, чтобы турнир принимали четыре города в Европе, чтобы лучшие сборные могли играть перед своими болельщиками, а потом все собирались в Абу-Даби, мне нравится. Слышал, что в Абу-Даби прекрасный стадион и условия. Но, повторюсь, всем теннисистам – особенно тем, кто попадает на Итоговый чемпионат ATP – будет непросто выдерживать такой сезон.