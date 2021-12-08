Даниил Медведев может стать 1-й ракеткой мира сразу после Australian Оpen! Полный расклад

Сразу после Australian Оpen – 2022 Даниил Медведев может сместить Джоковича и стать 1-й ракеткой мира! Предлагаем вам полный расклад, как это может произойти.

Весь прошлый сезон «Чемпионат» регулярно рассказывал о шансах Даниила Медведева стать первой ракеткой мира. Таких теоретических возможностей было несколько. Но ни одна из них так и не реализовалась. Читатели в комментариях не раз упрекали нас в том, что мы выдаём желаемое за действительное и бежим впереди паровоза. Ну что же делать, если лучший российский теннисист последних лет раз за разом упускал свои шансы. Вот и сейчас математический расчёт показывает то, что Медведев может сместить Джоковича по итогам первого в сезоне-2022 турнира «Большого шлема».

С одной стороны, Даниил провёл фантастическую концовку сезона-2021 – выиграл US Open, добрался до финалов на двух крупных турнирах – «Мастерсе» в Париже и Итоговом чемпионате ATP, а также внёс неоценимый вклад в победу сборной России на Кубке Дэвиса. Однако это успешное выступление существенно не улучшило положение Медведева в рейтинге. А всё из-за того, что в 2020-м те же «Мастерс» в Париже и Итоговый россиянин сумел выиграть, а значит, в 2021-м не защитил драгоценные очки. В итоге на конец сезона-2021 у Джоковича 11 540 очков, у Медведева – 8640, а значит, разница между ними – 2900.

2900 – это много или мало? Ответ зависит от того, какие турниры собираются играть лидеры мирового рейтинга в начале сезона. Джокович до сих пор не открывает свой статус вакцинации и чётко не говорит, отправится ли он в Австралию, где непривитые игроки практически будут лишены возможности принять участие в турнирах. Если вдруг Новак всё-таки пропустит свой любимый турнир «Большого шлема», где он побеждал 9 раз за карьеру, то потеряет сразу 2665 очков (за Australian Open – 2021 и ATP Cup – 2020). У Медведева тоже сгорит много очков – 1700 (1200 за Мельбурн и 500 за ATP Cup – 2021). Разница сократится до 1935 очков. И Даниилу, чтобы стать первой ракеткой мира, нужно будет «всего лишь» выиграть главный трофей в Австралии.

Очки лидеров мирового рейтинга перед Australian Open — 2022:

Очки на декабрь 2021 Очки за ATP Cup — 2020 или 21 Очки за AO-2021 Остаток после «сгорания» 1 Джокович 11 540 665 2000 8875 2 Медведев 8640 500 1200 6940 3 Зверев 7840 65 720 7055

А вот если Джокович всё-таки полетит на Зелёный континент, то ситуация для Медведева усложнится, но шансы всё равно не будут потеряны. Даниилу всё равно необходим будет титул на Australian Open, удачное выступление на ATP Cup – 2022 и при этом чтобы Джокович на этих же турнирах выступил неудачно. Например, не дошёл до полуфинала в Мельбурне.

Но есть ещё один теннисист, который в случае удачного выступления в Австралии может обойти как Медведева, так и Джоковича. Речь, конечно, идёт об Александре Звереве, который занимает 3-ю строчку мирового рейтинга. Немец с русскими корнями тоже провёл фантастическую концовку сезона. После успеха на Олимпиаде, за которую, кстати, очки не даются, он выиграл «Мастерс» в Цинциннати, ATP-500 в Вене и Итоговый чемпионат ATP. Когда «сгорят» очки за прошлые ATP Cup и Australian Open, Александр будет опережать Даниила на 115 очков. Это значит, Медведеву, чтобы не пропустить вперёд Зверева, нужно выступить в январе лучше него.

Сезон-2021 не успел завершиться, как вот-вот стартует новый. ATP Cup пройдёт с 1 по 9 января, а Australian Open – с 17 по 30 января.