Анна Курникова, не выигравшая за карьеру ни одного титула, в своё время получала по $ 10 млн в год. Юной британке есть к чему стремиться.

19-летняя Эмма Радукану заработала за сезон около $ 5 млн. Но до Курниковой ей ещё далеко

19-летняя Эмма Радукану, которая в начале сентября сенсационно победила на US Open, за несколько месяцев приобрела множество богатых и щедрых спонсоров. Однако за сезон она заработала всё равно гораздо меньше, чем когда-то получала Анна Курникова, не выигравшая за карьеру ни одного титула.

Стремительно ворвалась в теннисный тур Эмма Радукану. По итогам сезона 19-летняя британка получила престижную награду WTA – новичок года. Это неудивительно, ведь юная теннисистка сначала сотворила сенсацию, пробившись на своём дебютном Уимблдоне до 4-го круга, а затем на US Open и вовсе произвела настоящий фурор. В Нью-Йорке Эмма пробилась из квалификации в решающий матч основной сетки, в котором завоевала главный трофей. Радукану, родившаяся в Канаде и имеющая румыно-китайские корни, в Великобритании сейчас звезда №1. Ассоциация спортивных журналистов страны назвала её спортсменкой года.

После победы на Открытом чемпионате США на Радукану обрушилась небывалая слава. Пишущие журналисты и телевизионщики разрывали её на части в надежде на интервью, а организаторы светских мероприятий заманивали теннисистку на свои красные ковровые дорожки. Спонсоры тоже выстроились в очередь, чтобы предложить Эмме стать амбассадором известных брендов. Здесь необходимо добавить, что делами Радукану занимается агентство IMG и лично Макс Айзенбад, который когда-то был тенью Марии Шараповой. Сразу после US Open на Эмму просто обрушился золотой дождь в виде рекламных контрактов.

Радукану сначала заключила соглашение с ювелирным домом Tiffany & Co.Tiffany & Co, а затем подписала контракт с компанией Dior. Теннисистка будет участвовать в продвижении новой женской коллекции, а также коллекции средств для макияжа и ухода за кожей. Совсем недавно стало известно, что Эмма вошла число амбассадоров бутилированной воды Evian. Любопытно, что с этой фирмой до сих пор сотрудничает Мария Шарапова, которая полтора года назад покинула профессиональный теннис.

Британское издание Daily Express опубликовало интересную информацию о финансовом состоянии Радукану. По данным журналистов, сейчас состояние теннисистки оценивается в $ 5,28 млн. До US Open Эмма заработала за карьеру $ 284 тыс., большая часть из которых пришлась на Уимблдон — $ 245 тыс. А всего за карьеру британка получила $ 2,84 млн. Таким образом, получается, что на спонсорские выплаты пришлось $ 2,44 млн.

Доход размером 5 миллионов долларов в год – это, конечно, прекрасно для 19-летней теннисистки, выигравшей сходу турнир «Большого шлема». Но пока Эмма всё же не дотягивает до уровня спонсорских контрактов Анны Курниковой, которая за карьеру не выиграла ни одного титула в одиночном разряде. В начале 2000-х, по данным Forbes, россиянка получала в год около $ 10 млн. У Анны тогда был многолетний контракт с крупнейшим в то время мировым интернет-порталом TerraLycos ($ 10 млн), соглашение со спортивным экипировщиком «Адидас» ($ 3,15 млн), рекламный контракт с производителем нижнего белья Berlei ($ 2,1 млн), часов Omega ($ 1,4 млн), с производителем теннисных ракеток Yonex ($ 1,4 млн) и производителем мобильных телефонов «Пегасо» ($ 1,4 млн).

На Australian Open Эмма Радукану впервые окажется в числе сеяных турнира «Большого шлема». Британская теннисистка уже вовсю готовится к новому сезону. Кстати, у неё теперь новый тренер – немец Торбен Бельц, известный по работе с Анжеликой Кербер и Донной Векич.