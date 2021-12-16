Папино и мамино счастье! 4-летние близнецы Курниковой и Иглесиаса стали копией теннисистки

В этом году экс первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова и знаменитый поп-певец Энрике Иглесиас отмечают 20-летие со дня знакомства. Молодые люди встретились на съёмках музыкального клипа в исполнении Энрике. Анна участвовала в ролике в качестве приглашённой звезды, причём по сценарию ей нужно было исполнить вместе с музыкантом горячую любовную сцену. С тех пор, несмотря на разные слухи, бывшая звезда тенниса и популярный исполнитель вместе. Сейчас они родители трёх очаровательных детей. Причём старшим только что исполнилось 4 года.

В декабре 2017 года грянула сенсация – Курникова и Иглесиас стали родителями близнецов. Мальчика назвали Николас, а девочку – Люси. В сети долго бродили разные инсинуации и предположения, каким образом Анна смогла скрыть всю беременность, ведь папарацци ни разу не удалось её снять с округлившимся животом. А в январе 2020 года у звёздной пары родилась дочь Маша. Бывшая теннисистка и знаменитый певец редко балуют подписчиков историями из личной жизни, но ради дня рождения наследников Курникова всегда делает исключение.

16 декабря 2021 года Николасу и Люси исполнилось уже 4 года. Анна отметила это событие, опубликовав в «Инстаграме» новые снимки счастливых именинников.

Фото: instagram.com/annakournikova/

Самым первым на снимки Люси и Николаса отреагировал папа – Энрике Иглесиас, который поставил в качестве комментария бесконечное количество сердечек. «Папина дочка», «Копия мамы», «Мамина принцесса», «Черноглазая как папа, белокурая как мама», — написали подписчики Анны в комментариях в адрес Люси.

Фото: instagram.com/annakournikova/

Под фотографией Николаса тоже много восторженных отзывов: «Папино и мамино счастье!», «Какой красавчик», «Будущий сердцеед. Девчонки, держитесь».

Фото: instagram.com/annakournikova/

Эти милые и трогательные фотографии наследников звёздной пары тут же разлетелись по сети, и за час каждый пост Анны набрал по 50 тысяч лайков.

Фото: instagram.com/annakournikova/

Трое детей Курниковой и Иглесиаса растут в роскошном поместье в престижном районе Майами на берегу залива Бискейн. Прямо к участку прилегает частный причал для яхты. Пара переехала в это место ещё в 2013 году. По данным риелторов, вилла стоит сейчас около $ 26 млн. На территории расположен двухэтажный дом, пристройка для охраны, машин, открытый бассейн, лужайка с игровой площадкой, баскетбольный щит и теннисный корт с хардовым покрытием. Хотя пока дети чемпионки турниров «Большого шлема» используют его не по назначению – больше катаются на электромобильчике. Курникова и Иглесиас стараются приобщать детей к спорту. Учитывая, что они живут на берегу залива, малыши с рождения отлично плавают. Кроме того, дети и родители много проводят времени на спортивной площадке, играют в футбол и другие активные игры.

Однажды Энрике признался: «Не хочу стать одним из одержимых отцов, но я уже говорил Анне, что она может быть лучшим тренером в мире для наших детей».