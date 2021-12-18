Год со дня помолвки Шараповой и британского миллионера — а свадьбы всё нет! История любви

Ровно год прошёл с того дня, как Мария Шарапова и британский миллионер Александр Гилкс объявили о помолвке. Но свадьбы почему-то всё нет. Расскажем историю любви лучшей теннисистки в истории России и друга британских принцев.

В декабре 2021 года пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова потрясла своих поклонников, сообщив в своём «инстаграме», что дала согласие выйти замуж за британского миллионера Алекса Гилкса: «Я сказала: «Да» с первого дня нашей встречи… Это был наш маленький секрет. Не так ли?»

Гилкс тогда тоже опубликовал пост в «Инстаграме», прокомментировав чёрно-белую фотографию, где Мария его нежно целует: «Спасибо, что сделала меня очень-очень счастливым. Я с нетерпением жду возможности всю жизнь любить тебя и учиться у тебя».

До Алекса у Шараповой были другие возлюбленные. В октябре 2010 года Марии сделал предложение баскетболист команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Саша Вуячич. Однако когда словенец уехал играть в Турцию, отношения у молодых людей испортились. Шарапова расторгла помолвку в июне 2012 года сразу после победы на «Ролан Гаррос».

В октябре 2012 года по наводке своего агента Макса Айзенбанда Шарапова начала переписываться с болгарским теннисистом Григором Димитровым, который на четыре года младше Марии. К Рождеству молодые люди уже вовсю встречались, а в 2013 году перестали скрывать свои отношения. Роман продлился до 2015 года. В какой-то момент россиянка поняла, что всё кончено, и объявила Григору о расставании.

Гилкс до знакомства с Шараповой также долгое время находился в серьёзных отношениях. В мае 2012 года в Венеции он женился на дизайнере Эдвине Эклствайт, известной под псевдонимом Миша Нону. Однако в сентябре 2016 года пара объявила о разводе. Примерно через год после этого состоялось знакомство Алекса с Марией Шараповой. Сам Алекс Гилкс родился в обеспеченной, но небогатой британской семье. Его отец – доктор медицинских наук, а вот мама преподавала в Оксфорде и является специалистом по России и Восточной Европе. Известно, что Алекс учился в Бристольском университете, а потом поступил в Итон, где познакомился и подружился с принцами Уильямом и Гарри.

Связи, которые Гилкс приобрёл в университетах, помогли ему сделать карьеру. Какое-то время он работал во Франции в известной фирме Louis Vuitton, затем переехал в Нью-Йорк. С 2011 по 2018 год Александр был соучредителем и президентом онлайн-аукциона произведений искусства и предметов коллекционирования. По некоторым данным, примерный годовой доход этой компании в лучшие времена составлял порядка $ 1 млрд. С 2020 года Гилкс является соучредителем венчурной студии.

В 2018 году Шарапову и Гилкса впервые застали вместе папарацци и поклонники. Какое-то время молодые люди выкладывали в своих «инстаграмах» фото из одних и тех же мест в одно и то же время. В июле 2018-го они отправились вместе на отдых в Италию, и только в апреле 2019 года, появившись на светском мероприятии в Лос-Анджелесе, стали позировать не по отдельности, а вместе. После этого Мария и Александр уже не скрывали свои отношения. Гилкс даже сопровождал теннисистку на некоторых турнирах, сидел в её ложе для гостей.

В конце февраля 2020 года Мария Шарапова объявила о завершении карьеры, и в этот же момент началась пандемия коронавируса. Мария и Александр застряли в Лос-Анджелесе, где провели несколько месяцев в условиях локдауна. Шарапова в этот момент не сидела без дела, а развивала свой бизнес, занималась инвестициями. А в свободное время молодые люди много путешествовали – ходили в горы, ездили на машине по окрестностям Лос-Анджелеса. Летом на день рождения Гилкса Шарапова преподнесла бойфренду шикарный подарок – отвезла его в дебри Америки – в те места, где раньше обитали коренные жители континента.

В конце 2020 года после нескольких лет знакомства Гилкс наконец сделал Марии предложение и преподнёс ей потрясающее помолвочное кольцо из розового золота с бриллиантом изумрудной огранки. По данным британской прессы, это ювелирное украшение стоит около $ 400 тыс. и было создано вручную дизайнером Джессикой Маккормак. В 2021 году жених и невеста уже смогли выбраться из США и практически всё лето провели в путешествиях по Европе. Где Мария и Алекс только не были! Они посетили Хорватию, Италию, Испанию и, конечно же, Британию, где Мария смогла поближе познакомиться с родственниками Алекса. Феерическим получилось появление Шараповой и Гилкса в компании друзей на финале US Open, когда Даниил Медведев победил Новака Джоковича.

Вот так прошёл год после помолвки, и поклонники Марии под каждым её постом в «Инстаграме» задаются вопросом: «Когда же свадьба?» Так почему же молодые люди не торопятся вступать в брак? «Думаю, что в сегодняшних условиях там много неопределённостей, поэтому мы ещё не назначили дату свадьбы, — призналась в интервью журналу People теннисистка. – На самом деле мы ещё даже это не обсуждали. Мы ведь хотим, чтобы наши друзья и родственники чувствовали себя комфортно на торжестве».

По некоторым данным, состояние Гилкса оценивается в несколько десятков миллионов фунтов. В то же время Шарапова за свою карьеру на рекламных контрактах и на корте заработала около $ 200 млн.