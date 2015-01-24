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Куда пропала теннисистка Мария Кириленко
Куда пропала теннисистка Мария Кириленко
Победительница шести турниров WTA, бывшая десятая ракетка мира Мария Кириленко не выходила на корт с 2014 года. 
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В июле 2014 года Мария отменила запланированную свадьбу с хоккеистом Александром Овечкиным, заявив, что за её решением стояло много причин. Кириленко и Овечкин были помолвлены около полутора лет.
В июле 2014 года Мария отменила запланированную свадьбу с хоккеистом Александром Овечкиным, заявив, что за её решением стояло много причин. Кириленко и Овечкин были помолвлены около полутора лет.
24 января 2015 года Кириленко вышла замуж за Алексея Степанова, главу Комитета государственных услуг города Москвы.
24 января 2015 года Кириленко вышла замуж за Алексея Степанова, главу Комитета государственных услуг города Москвы.
В июле 2015 год Кириленко родила сына. В июле 2017 года у Марии родилась дочь.
В июле 2015 год Кириленко родила сына. В июле 2017 года у Марии родилась дочь.
В последние годы о Марии Кириленко практически ничего не слышно.
В последние годы о Марии Кириленко практически ничего не слышно.
В апреле 2019 года Кириленко вошла в тренерский штаб сборной России в Кубке Федерации.
В апреле 2019 года Кириленко вошла в тренерский штаб сборной России в Кубке Федерации.
С тех пор она в большей степени посвящает своё время семье.
С тех пор она в большей степени посвящает своё время семье.
При этом спорт остаётся в жизни Марии. Она открыла теннисную школу для детей.
При этом спорт остаётся в жизни Марии. Она открыла теннисную школу для детей.
Недавно Мария сообщила, что воплотила в жизнь мечту, заведя собаку породы лабрадудль.
Недавно Мария сообщила, что воплотила в жизнь мечту, заведя собаку породы лабрадудль.
34-летняя Мария Кириленко ведёт спокойный и размеренный образ жизни и поэтому редко фигурирует в информационном пространстве.
34-летняя Мария Кириленко ведёт спокойный и размеренный образ жизни и поэтому редко фигурирует в информационном пространстве.
Куда пропала теннисистка Мария Кириленко
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