Куда пропала теннисистка Мария Кириленко
Победительница шести турниров WTA, бывшая десятая ракетка мира Мария Кириленко не выходила на корт с 2014 года.
В июле 2014 года Мария отменила запланированную свадьбу с хоккеистом Александром Овечкиным, заявив, что за её решением стояло много причин. Кириленко и Овечкин были помолвлены около полутора лет.
24 января 2015 года Кириленко вышла замуж за Алексея Степанова, главу Комитета государственных услуг города Москвы.
В июле 2015 год Кириленко родила сына. В июле 2017 года у Марии родилась дочь.
В последние годы о Марии Кириленко практически ничего не слышно.
В апреле 2019 года Кириленко вошла в тренерский штаб сборной России в Кубке Федерации.
С тех пор она в большей степени посвящает своё время семье.
При этом спорт остаётся в жизни Марии. Она открыла теннисную школу для детей.
Недавно Мария сообщила, что воплотила в жизнь мечту, заведя собаку породы лабрадудль.
34-летняя Мария Кириленко ведёт спокойный и размеренный образ жизни и поэтому редко фигурирует в информационном пространстве.
Куда пропала теннисистка Мария Кириленко
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