Красотки, которые не выиграли ни одного «Шлема»
Чьи наряды и внешние данные помнят больше результатов на корте?
Даниэла Гантухова
Лучшее место в одиночке – 5-е (в паре – 5)
Титулов в одиночке – 7 (9)
Собрала «Карьерный шлем» в миксте
Титулов в одиночке – 7 (9)
Собрала «Карьерный шлем» в миксте
Даниэла Гантухова
Лучший результат на «Шлеме» — полуфинал Australian Open (2008)
Эжени Бушар
Лучшее место в одиночке – 5-е
Титулов в одиночке – 1
Титулов в одиночке – 1
Эжени Бушар
Лучший результат на «Шлеме» — финал Уимблдона (2014)
Каролина Плишкова
Лучшее место в одиночке – 1-е
Титулов в одиночке – 16
Титулов в одиночке – 16
Каролина Плишкова
Лучший результат на «Шлеме» — финал US Open (2016), Уимблдона (2021)
Сабина Лисицки
Лучшее место в одиночке – 12-е
Титулов в одиночке – 4
Титулов в одиночке – 4
Сабина Лисицки
Лучший результат на «Шлеме» — финал Уимблдона (2013)
Мария Кириленко
Лучшее место в одиночке – 10-е (в паре – 5)
Титулов в одиночке – 6 (12)
Титулов в одиночке – 6 (12)
Мария Кириленко
Лучший результат на «Шлеме» — 1/4 финала Australian Open (2010), Уимблдона (2012), «Ролан Гаррос» (2013)
Камила Джорджи
Лучшее место в одиночке – 26-е
Титулов в одиночке – 3
Титулов в одиночке – 3
Камила Джорджи
Лучший результат на «Шлеме» — 1/4 финала Уимблдона (2018)
Элина Свитолина
Лучшее место в одиночке – 3-е
Титулов в одиночке – 16
Титулов в одиночке – 16
Элина Свитолина
Лучший результат на «Шлеме» — полуфинал Уимблдона (2019), US Open (2019)
Анна Курникова
Лучшее место в одиночке – 8-е (в паре – 1)
Титулов в одиночке – 0 (16)
Титулов в одиночке – 0 (16)
Анна Курникова
Лучший результат на «Шлеме» — полуфинал Уимблдона (1997)
Агнешка Радваньска
Лучшее место в одиночке – 2-е
Титулов в одиночке – 20
Титулов в одиночке – 20
Агнешка Радваньска
Лучший результат на «Шлеме» — финал Уимблдона (2012)
Красотки, которые не выиграли ни одного «Шлема»
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