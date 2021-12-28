Как росла и хорошела Мария Шарапова. Россиянка в 16 лет была уже настоящей звездой

Мария Шарапова – самая титулованная теннисистка в российской истории. Она обратила на себя внимание ещё в детстве. Посмотрите нашу подборку фото и видео о том, как росла и хорошела Мария. В 16 лет она уже была звездой, ещё до того, как победила на Уимблдоне.

Стремительный взлёт карьеры Шараповой начался в тот момент, когда её отец Юрий в середине 90-х принял решение увезти 8-летнюю дочь Машу в США, чтобы сделать там из неё настоящую чемпионку. В Академии Ника Боллетьери талант Шараповой сразу оценили по достоинству и назначили девочке стипендию на обучение. За уроки платила академия, она же организовывала выступления Марии на турнирах и обеспечивала двухразовое питание юной теннисистке. Но всё остальное – жильё, сопутствующие расходы – легло на плечи Юрия Шарапова.

Фото: Getty Images

Результаты к Марии Шараповой пришли сразу. Россиянка впервые появилась на международном юниорском турнире во Флориде – Eddie Herr International Junior Tennis Championships – 2000 — и сразу же его выиграла в категории до 16 лет. Тогда Шараповой было всего 13.

Посмотрите видеоэкскурсию, которую провела 14-летняя Мария Шарапова по знаменитой академии Ника Боллетьери в городе Брейдентон, штат Флорида. Россиянка показала корты, тренажёрный зал, бассейн и даже комнату, в которой у неё оказалась большая коллекция марок.

Как вспоминала Мария в своей автобиографии, с самого первого дня обучения в академии Ника Боллетьери её все сравнивали с Анной Курниковой, которая там тренировалась уже несколько лет. Более того, Маше приходилось даже носить бывшие вещи своей соотечественницы: «В те годы я очень часто оказывалась в обносках Курниковой, это были обтягивающие вещи с принтами животных – точно не мой гардероб».

Фото: Getty Images

Постепенно сравнения с Курниковой раздражали Шарапову всё больше и больше. Но именно это помогло Марии найти цель: «Я знала, что мне надо превзойти Курникову. Когда я это сделаю, то стану независимой личностью». Именно поэтому Маша день и ночь «пахала» на корте. Над ней сразу же взял шефство руководитель знаменитой теннисной академии – американец Ник Боллетьери, который до этого был наставником таких именитых игроков, как Андре Агасси, Моника Селеш, Анна Курникова. Сам Ник не раз подчёркивал: «Мария думала только о тренировках. Она была очень замкнутая и очень дисциплинированная».

Как написал в своей колонке для британского The Independent Ник Боллетьери после выхода Шараповой в финал Уимблдона-2004, Мария – спортсменка, которая полностью сконцентрирована на своей игре: «Теннис – это то, что заводит Шарапову. Забудьте обо всём, что не относится к теннису – позирование для журналов и всё прочее. Да, она это тоже делает, но, уверяю вас, в сравнении с теннисом ей это до лампочки. То, что ей удаётся на корте – для неё превыше всего. Только посмотрите разок, как Мария тренируется. Она никогда не стоит посреди корта и никогда не тратит лишнего времени на разминку. Нет, она всегда сразу выходит на площадку и говорит: «Ну что, начнём, чёрт возьми!» Она настоящий боец, и любой в академии, кто играет с ней в спарринге, очень быстро начинает напоминать подопытного кролика».

За время выступления в теннисном туре Мария Шарапова собрала «Карьерный шлем». Сначала она победила на Уимблдоне-2004, когда ей было всего 17, потом покорила US Open – 2006, Australian Open – 2008 и дважды «Ролан Гаррос» (2012, 2014). Всего россиянка выиграла 36 турниров, была первой ракеткой мира и призёром Олимпиады.