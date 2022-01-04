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Россия на ATP Cup — 2022: Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли австралийцев и вывели нашу сборную в лидеры группы

Медведев починил подачу и снова громит соперников! Россия вышла в лидеры группы на ATP Cup
Даниил Сальников
Россия на ATP Cup – 2022
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Даниил Медведев и Роман Сафиуллин принесли нашей команде досрочную победу над сборной Австралии.

Сборная России вышла в лидеры группы B на ATP Cup – 2022. Лидер нашей команды наконец-то «починил» свою подачу и уверенно победил австралийца Алекса де Минора. А Роман Сафиуллин выиграл в одиночке уже два матча из двух. Браво, парни!

Первое поражение Даниила Медведева! Драматичное начало России на ATP Cup Первое поражение Даниила Медведева! Драматичное начало России на ATP Cup

Драматично сложился первый матч сборной России на ATP Cup – 2022. Дебютант нашей команды Роман Сафиуллин одержал волевую победу над французом Артуром Риндеркнешем. А вот лидер россиян – вторая ракетка мира Даниил Медведев – сенсационно уступил в трёхчасовом марафоне Уго Умберу. Пришлось нашей команде, выступающей без трёх ведущих игроков, сдавших положительный тест на коронавирус – Рублёва, Карацева и Донского, – решать судьбу матча в парной комбинации. И Сафиуллин вместе с Медведевым эту задачу выполнили! Таким образом, сборная России после первого тура вышла в лидеры группы B вместе с хозяевами-австралийцами, которые неожиданно победили сборную Италии.

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Президент ФТР Шамиль Тарпищев так прокомментировал итоги первого дня для россиян: «Для меня удивительно, что Сафиуллин и Медведев выиграли пару. Причём победили непростой дуэт французов. Шансы сборной России на победу? С тем составом, который заявлен на ATP Cup, практически с любой командой можно бороться. Как получится — посмотрим. Будем надеяться, что, несмотря на ослабленный состав, наши преподнесут какое-нибудь чудо».

Во втором круге россиянам в соперники досталась сборная Австралии. Важно отметить, у капитана хозяев турнира Ллейтона Хьюитта в распоряжении оказалась довольно длинная скамейка. Он может варьировать состав в зависимости от обстоятельств. В первый день под 2-м номером играл Макс Пёрселл, который уступил Яннику Синнеру. А во втором туре против Сафиуллина был выставлен Джеймс Дакворт, который через пару недель отметит 30-летие. Сейчас Джеймс занимает 49-е место в рейтинге ATP. Его лучшим достижением был финал турнира в Астане-2021. Ранее Сафиуллин и Дакворт друг с другом не играли.

ATP Cup – 2022. Сетка

Матч получился вязким и упорным. Сначала Джеймс с третьего брейк-пойнта дожал соперника и повёл – 2:0, однако Роман следом переупрямил австралийца с 6-го брейк-пойнта и сделал обратный брейк. Впрочем, вскоре на волне поддержки родной публики Дакворт снова смог уйти в отрыв – 5:2. Но россиянин не думал сдаваться. Он наладил игру на подаче, а на приёме частенько пользовался ошибками соперника, взял 4 гейма подряд, а вот подать на сет при счёте 6:5 не смог, допустив двойную ошибку в самый ответственный момент. Тай-брейк Сафиуллин начал с ещё одной двойной, но затем мобилизовался, догнал соперника и дожал – 7:6 (8:6). Во второй партии россиянин уже не испытывал никаких проблем на своей подаче, а на чужой раз за разом добивался брейк-пойнтов, которые Джеймс до поры до времени отыгрывал. И всё же в концовке наш теннисист сделал брейк, и судьба матча была решена – 7:6, 6:4 за 2 часа борьбы. Кстати, благодаря двум победам на этом турнире над игроками топ-100 Роман заработал 70 очков и уже сейчас гарантировал себе лучшее место в карьере. До этого он добирался максимум до 151-й позиции в рейтинге ATP и пока промежуточно поднялся в район 144-й.

ATP Cup. Группа B
04 января 2022, вторник. 09:35 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6  
6 6 		4  
         
Джеймс Дакворт
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт

Следом на корт в Сиднее вышли первые номера своих команд – Даниил Медведев и Алекс де Минор. Даниил сейчас является 2-й ракеткой мира, а Алекс – 34-й. Ранее теннисисты встречались трижды, и во всех случаях победил Медведев – в финале Сиднея-2018, в Уинстон-Сейлеме-2018 и Париже-2020. Похоже, Даниил Медведев смог найти свою подачу, которая «потерялась» в первом матче ATP Cup – 2022 с французом Уго Умбером. В поединке с австралийцем Алексом де Минором россиянин действовал уже чётко и уверенно, особенно если проходила первая. Даниил сразу же повёл с двумя брейками – 3:0. Однако затем на своих ошибках россиянин позволил сопернику отыграть один брейк. Впрочем, потом Медведев контролировал ситуацию, и этого небольшого преимущества ему хватило, чтобы уверенно довести сет до победы – 6:4. Во второй партии россиянин и вовсе чувствовал себя расслабленным и полным хозяином на корте. В итоге он просто разгромил де Минора, отдав ему под конец сета лишь два гейма – 6:4, 6:2 за 1 час 20 минут.

ATP Cup. Группа B
04 января 2022, вторник. 12:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Так Даниил Медведев одержал первую победу в сезоне в одиночном разряде и позволил сборной России досрочно выиграть у команды Австралии. Благодаря успеху в матче с де Минором россиянин обогнал Джоковича по количеству побед в одиночке за всю историю ATP Cup. Новак, пропускающий розыгрыш-2022, остался с 8 победными матчами, а у Даниила стало 9. Столько же имеет на своём счету нынешний лидер команды Испании – Роберто Баутиста-Агут.

Лидеры ATP Cup по количеству побед в одиночках:
1-2. Баутиста-Агут (Испания) – 9 побед – 2 поражения (2020-2022)
1-2. Медведев (Россия) – 9-2 (сезоны 2020-2022)
3. Джокович (Сербия) – 8-0 (2020-2021)
4. Хуркач (Польша) – 5-0 (2020, 2022)
5. Штруфф (Германия) – 5-3 (2020-2022)

Сейчас сборная России вышла в единоличные лидеры группы B и 6 января в завершающем туре предварительного этапа сразится с итальянцами. В случае успешного выступления наши теннисисты выйдут в полуфинал, где им достанется лучшая сборная из квартета C, где играют Великобритания, Германия, США и Канада. Финал пройдёт в воскресенье, 9 января.

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