Медведев починил подачу и снова громит соперников! Россия вышла в лидеры группы на ATP Cup

Сборная России вышла в лидеры группы B на ATP Cup – 2022. Лидер нашей команды наконец-то «починил» свою подачу и уверенно победил австралийца Алекса де Минора. А Роман Сафиуллин выиграл в одиночке уже два матча из двух. Браво, парни!

Драматично сложился первый матч сборной России на ATP Cup – 2022. Дебютант нашей команды Роман Сафиуллин одержал волевую победу над французом Артуром Риндеркнешем. А вот лидер россиян – вторая ракетка мира Даниил Медведев – сенсационно уступил в трёхчасовом марафоне Уго Умберу. Пришлось нашей команде, выступающей без трёх ведущих игроков, сдавших положительный тест на коронавирус – Рублёва, Карацева и Донского, – решать судьбу матча в парной комбинации. И Сафиуллин вместе с Медведевым эту задачу выполнили! Таким образом, сборная России после первого тура вышла в лидеры группы B вместе с хозяевами-австралийцами, которые неожиданно победили сборную Италии.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев так прокомментировал итоги первого дня для россиян: «Для меня удивительно, что Сафиуллин и Медведев выиграли пару. Причём победили непростой дуэт французов. Шансы сборной России на победу? С тем составом, который заявлен на ATP Cup, практически с любой командой можно бороться. Как получится — посмотрим. Будем надеяться, что, несмотря на ослабленный состав, наши преподнесут какое-нибудь чудо».

Во втором круге россиянам в соперники досталась сборная Австралии. Важно отметить, у капитана хозяев турнира Ллейтона Хьюитта в распоряжении оказалась довольно длинная скамейка. Он может варьировать состав в зависимости от обстоятельств. В первый день под 2-м номером играл Макс Пёрселл, который уступил Яннику Синнеру. А во втором туре против Сафиуллина был выставлен Джеймс Дакворт, который через пару недель отметит 30-летие. Сейчас Джеймс занимает 49-е место в рейтинге ATP. Его лучшим достижением был финал турнира в Астане-2021. Ранее Сафиуллин и Дакворт друг с другом не играли.

Матч получился вязким и упорным. Сначала Джеймс с третьего брейк-пойнта дожал соперника и повёл – 2:0, однако Роман следом переупрямил австралийца с 6-го брейк-пойнта и сделал обратный брейк. Впрочем, вскоре на волне поддержки родной публики Дакворт снова смог уйти в отрыв – 5:2. Но россиянин не думал сдаваться. Он наладил игру на подаче, а на приёме частенько пользовался ошибками соперника, взял 4 гейма подряд, а вот подать на сет при счёте 6:5 не смог, допустив двойную ошибку в самый ответственный момент. Тай-брейк Сафиуллин начал с ещё одной двойной, но затем мобилизовался, догнал соперника и дожал – 7:6 (8:6). Во второй партии россиянин уже не испытывал никаких проблем на своей подаче, а на чужой раз за разом добивался брейк-пойнтов, которые Джеймс до поры до времени отыгрывал. И всё же в концовке наш теннисист сделал брейк, и судьба матча была решена – 7:6, 6:4 за 2 часа борьбы. Кстати, благодаря двум победам на этом турнире над игроками топ-100 Роман заработал 70 очков и уже сейчас гарантировал себе лучшее место в карьере. До этого он добирался максимум до 151-й позиции в рейтинге ATP и пока промежуточно поднялся в район 144-й.

Следом на корт в Сиднее вышли первые номера своих команд – Даниил Медведев и Алекс де Минор. Даниил сейчас является 2-й ракеткой мира, а Алекс – 34-й. Ранее теннисисты встречались трижды, и во всех случаях победил Медведев – в финале Сиднея-2018, в Уинстон-Сейлеме-2018 и Париже-2020. Похоже, Даниил Медведев смог найти свою подачу, которая «потерялась» в первом матче ATP Cup – 2022 с французом Уго Умбером. В поединке с австралийцем Алексом де Минором россиянин действовал уже чётко и уверенно, особенно если проходила первая. Даниил сразу же повёл с двумя брейками – 3:0. Однако затем на своих ошибках россиянин позволил сопернику отыграть один брейк. Впрочем, потом Медведев контролировал ситуацию, и этого небольшого преимущества ему хватило, чтобы уверенно довести сет до победы – 6:4. Во второй партии россиянин и вовсе чувствовал себя расслабленным и полным хозяином на корте. В итоге он просто разгромил де Минора, отдав ему под конец сета лишь два гейма – 6:4, 6:2 за 1 час 20 минут.

Так Даниил Медведев одержал первую победу в сезоне в одиночном разряде и позволил сборной России досрочно выиграть у команды Австралии. Благодаря успеху в матче с де Минором россиянин обогнал Джоковича по количеству побед в одиночке за всю историю ATP Cup. Новак, пропускающий розыгрыш-2022, остался с 8 победными матчами, а у Даниила стало 9. Столько же имеет на своём счету нынешний лидер команды Испании – Роберто Баутиста-Агут.

Лидеры ATP Cup по количеству побед в одиночках:

1-2. Баутиста-Агут (Испания) – 9 побед – 2 поражения (2020-2022)

1-2. Медведев (Россия) – 9-2 (сезоны 2020-2022)

3. Джокович (Сербия) – 8-0 (2020-2021)

4. Хуркач (Польша) – 5-0 (2020, 2022)

5. Штруфф (Германия) – 5-3 (2020-2022) 1-2. Баутиста-Агут (Испания) – 9 побед – 2 поражения (2020-2022)1-2. Медведев (Россия) – 9-2 (сезоны 2020-2022)3. Джокович (Сербия) – 8-0 (2020-2021)4. Хуркач (Польша) – 5-0 (2020, 2022)5. Штруфф (Германия) – 5-3 (2020-2022)

Сейчас сборная России вышла в единоличные лидеры группы B и 6 января в завершающем туре предварительного этапа сразится с итальянцами. В случае успешного выступления наши теннисисты выйдут в полуфинал, где им достанется лучшая сборная из квартета C, где играют Великобритания, Германия, США и Канада. Финал пройдёт в воскресенье, 9 января.