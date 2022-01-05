«Мой сын в плену». Что происходит с Джоковичем в Австралии? Онлайн

С момента, когда 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович приземлился в Мельбурне (Австралия), прошло 6 часов.
По информации местного издания The Age, сотрудники пограничной службы до сих пор допрашивают теннисиста в зале аэропорта. Они проверяют документы, чтобы подтвердить его освобождение от вакцинации. Источник The Age сообщил, что чем дольше это может продлиться, тем меньше шансов, что Джоковичу разрешат въезд в страну.
Ранее издание The Times сообщило, что власти Австралии отказали Джоковичу во въезде в страну из-за путаницы с визой. Член его команды допустил грубую ошибку в оформлении визы на въезд в страну. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Отметим, что власти штата Виктория отказались помогать Джоковичу. Позднее отец Джоковича заявил, что его сын изолирован в здании аэропорта, где его охраняют полицейские.
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По сообщению сербского журналиста Саши Озмо, решение по поводу Джоковича будет принять в районе 9:30 — 10:00 утра по местному времени. Это около 2 часов ночи по Москве.
В сети стали появляться мемы. Например, такой, где в роли пограничника, не пускающего Джоковича в Австралию, изображён Роджер Федерер, который, кстати, в этом турнире не выступает из-за травмы колена. Напомним, что на данный момент у трёх теннисистов — Федерера, Джоковича и Надаля — по 20 побед на турнирах «Большого шлема».
Время шло, а Новака всё не выпускали. Отец теннисиста Срджан Джокович очень эмоционально выказался: «Я понятия не имею, что происходит, они держат моего сына в плену целых шесть часов. Это уже борьба за свободу, а не только за Новака, но и за целый мир! Если они не отпустят его через полчаса, мы соберёмся на улицах — это борьба за каждого!»
Спустя некоторое время тренер Новака — знаменитый хорватский теннисист Горан Иванишевич опубликовал фото из аэропорта, как вся команда ждёт вызволения Джоковича.
По словам отца сербского теннисиста — Срджана Джоковича, его сына задержали в аэропорту, отобрали телефон и изолировали от других членов команды.
Новака Джоковича поддержал американский теннисист Теннис Сандгрен, который сам не поехал в Австралии, поскольку не стал вакцинироваться. Сандгрен сказал: «Чтобы внести предельную ясность: две независимые медицинские комиссии одобрили медотвод Джоковича. А политики останавливают его. Австралия не заслуживает проведения турнира «Большого шлема».
По данным The Age о ссылкой на источник в правительстве штата Виктория, Джокович пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.
Новак прилетел в Мельбурн около полуночи по местному времени. Но вместо того, чтобы отправиться в гостиницу и готовиться к тренировкам, он был задержан в аэропорту.
Как только Новак опубликовал в «Инстаграме» это сообщение, началось бурное обсуждение — почему одним можно ехать в Австралию без вакцинации, а другим категорически запрещено. В нашем материале — рассказ об этом остром обсуждении.
Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович сообщил 4 января, что вылетает в Мельбурн для участия в Asutralian Open. По словам 9-кратного чемпиона турнира, он получил медицинское исключение, поскольку не может пройти полный курс вакцинации.
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