«Вышвырнем из страны!» Хаос из-за скандала с Джоковичем в Австралии набирает обороты

Сильнейший теннисист мира и рекордсмен Australian Open, серб Новак Джокович, являющийся девятикратным чемпионом местного турнира «Большого шлема», остаётся на изоляции в карантинном отеле в ожидании судебного решения. Напомним, заседание по поводу того, пускать ли всё-таки Новака в страну без прививки от коронавируса, с медотводом от неё, должно состояться в понедельник, 10 января – ровно за неделю до старта Открытого чемпионата Австралии и уже неделю спустя, как теннисист вылетел в Мельбурн для участия в турнире.

Тем временем риторика местных чиновников в отношении Джоковича приобретает всё более странные формы. По крайней мере, заместителю премьер-министра Австралии Барнаби Джойсу точно стоило бы поумерить пыл. «Если он не заполнил формы должным образом, значит, он шутит над суверенными полномочиями другой нации. Он должен понять, что, если уж бог наградил его определённым талантом, этот талант не выше суверенных прав других наций. Если ты попадаешь в нашу страну и не говоришь нам правду, твой зад будет вышвырнут из страны!» — заявил чиновник.

Вне зависимости от того, чем закончится ситуация с Новаком, у неё, очевидно, будут серьёзные последствия. Даже если основания серба для медотвода вдруг признают достаточно вескими и его пустят в страну, то он потеряет несколько дней тренировок и адаптации к местным условиям — а нахождение в номере отеля, где, по словам его родных, даже помыться негде, явно не способствует поддержанию физической формы. Отец Новака заявил, что у теннисиста забрали даже кошелёк и все вещи, кроме телефона, лишив в том числе сменной одежды.

Если Джоковича депортируют из страны, то Australian Open лишится главного фаворита турнира и одного из основных любимцев местной публики. В Австралии Новака действительно многие любят, в то время как на другом турнире «Большого шлема» на харде, в Нью-Йорке, отношения со зрителями у серба более сложные.

Кроме того, такая ситуация с Новаком спровоцировала более тщательное расследование и по другим игрокам (и персоналу), уже прибывшим в Австралию без вакцинации. Чешке Ренате Ворачовой, которая находилась в Мельбурне, аннулировали австралийскую визу. При этом она уже отказалась от апелляции по данному решению и собирается улететь с Зелёного континента, чтобы не терять время и форму, пребывая в карантине без возможности тренироваться. Кроме того, кто-то из иностранных теннисистов (а по некоторым данным – один из арбитров), уже пересёкших границу, добровольно покинул страну, не дожидаясь решения властей по его визе. Словом, хаос из-за скандала Джоковича в Австралии набирает обороты.

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Согласно информации от Herald Sun, Федерация тенниса Австралии направила игрокам неправильную информацию по поводу обоснований для получения медицинских исключений для освобождения от вакцинации от коронавируса. По данным источника, организация направила письмо, в котором утверждалось, что медотвод можно получить, если после 31 июля 2021 года было заболевание коронавирусом. Однако ещё 29 ноября организацию проинформировали, что власти Австралии не признают это в качестве достаточного обоснования. Несмотря на это, Tennis Australia выдала несколько медотводов на данном основании. При этом, похоже, позиция властей (тех, которые не признают это достаточным обоснованием) и властей штата Виктория, в котором находится Мельбурн, расходится – вот только федеральные власти, понятно, имеют большие полномочия, и попасть в штат в обход их решений не получится.

Возникает вопрос – кто виноват в чудовищной неразберихе, в центре которой оказался лучший теннисист мира? Федерация тенниса Австралии, власти страны, сам Новак? Пожалуй, ответ на этот вопрос у каждого свой. Ясно одно – коронавирус и связанные с ним ограничения не первый и не последний раз вмешиваются в проведение теннисных турниров, но этот случай пока выглядит наиболее скандальным.