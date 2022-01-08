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Россия на ATP Cup — 2022: Даниил Медведев и Роман Сафиуллин проиграли сборной Канады и не попали в финал

Россия сложила чемпионские полномочия. Но Даниил Медведев — лучший игрок ATP Cup в истории
Даниил Сальников
Россия на ATP Cup – 2022
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Наши теннисисты проиграли канадцам в полуфинале. На этом командном турнире будет новый чемпион.

Сборная России на ATP Cup сложила чемпионские полномочия. Однако Даниил Медведев уезжает из Сиднея в качестве лучшего игрока этого турнира в истории.

Просто красавцы! Даниил Медведев и Роман Сафиуллин вывели Россию в полуфинал ATP Cup Просто красавцы! Даниил Медведев и Роман Сафиуллин вывели Россию в полуфинал ATP Cup

Групповой этап в квартете B на ATP Cup – 2022 завершился победой сборной России. Наши теннисисты последовательно справились с командами Франции, Австралии и Италии. При этом российский состав на этом турнире получился заметно ослабленным. Из-за положительных тестов на коронавирус не смогли принять участие прошлогодние чемпионы – Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской. Но в данной непростой ситуации, к удивлению многих, роль второго номера уверенно взял на себя 24-летний Роман Сафиуллин, который до этого за всю карьеру не забирался выше 151-го места в рейтинге ATP. Он выиграл два одиночных матча из трёх, а в парном разряде и вовсе прошёл весь предварительный раунд со 100-процентным показателем успеха. Ну и, конечно же, солидно и уверенно смотрелся всю неделю лидер сборной России Даниил Медведев, который также выиграл 2 одиночки из трёх и все три парных поединка.

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Президент ФТР Шамиль Тарпищев высоко оценил игру российских теннисистов на этом турнире: «Медведев — лидер. Он умеет и знает, как надо общаться. Ведёт себя грамотно и корректно, его любят, он не давит на партнёра. Сафиуллин раскрылся в нашей команде, как Карацев в прошлом году. В паре Даня вообще не предъявлял претензий, как другие лидеры. Ну и удача пришла к сильным, как это часто бывает. Позитивный фон не сковывал ни в одном матче. Это дорогого стоит. Лидерские качества Медведева раскрыли Романа. Даня — настоящий лидер, психолог и большой молодец. У него тяжёлый подготовительный период к «Большому шлему». Медведев идёт по восходящей, набирает форму. Главное, чтобы не было травм. Это самое опасное».

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В полуфинале в качестве соперников сборная России получила команду Канады, занявшую первое место в непростой группе C, в которую входили также США, Великобритания и Германия во главе с Александром Зверевым. Ударной силой канадцев являются два игрока, входящих в топ-15 – Феликс Оже-Альяссим (11-я ракетка мира) и Денис Шаповалов (14). Отметим, что Феликс ещё и является играющим капитаном команды и главный вклад он внёс, обыграв в заключительном матче группового этапа 3-ю ракетку мира Александра Зверева. Что касается Дениса, то он восстановился после ковида, который подхватил там же, где и Рублёв – на турнире в Абу-Даби в декабре.

ATP Cup – 2022. Сетка

По регламенту первыми на корт вышли вторые номера команд – Денис Шаповалов и Роман Сафиуллин. Ранее теннисисты друг с другом не играли. Несмотря на то что Денис на два года моложе Романа, он гораздо выше стоит в рейтинге. Лучшим результатом канадца было 10-е место, а россиянина – 151-е. Шаповалов увереннее вошёл в игру, в первом же гейме не смог реализовать двойной брейк-пойнт, а вот затем всё же сделал брейк и повёл – 2:1. Этого небольшого преимущества ему хватило, чтобы чётко довести партию до победы – 6:4. Во втором сете каждый теннисист брал свои подачи, хотя при счёте 1:1 Сафиуллин отыграл двойной брейк-пойнт. Сам же Роман впервые за матч подобрался к чужой подаче лишь в 12-м гейме второй партии и тут же смог реализовать свои шансы – 7:5. Матч перешёл в третий сет, где ключевым стал 4-й гейм. Сафиуллин заработал 6 брейк-пойнтов, но ни один из них не смог реализовать. А спустя два гейма Шаповалов взял подачу соперника и довёл матч до победы – 6:4, 5:7, 6:4 за 2 часа 41 минуту борьбы.

ATP Cup. 1/2 финала
08 января 2022, суббота. 05:05 МСК
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
4 		7 4
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Так Канада повела 1:0 в матче с Россией, и на второй поединок вышли лидеры сборных – Феликс Оже-Альяссим и Даниил Медведев. Теннисисты уже дважды встречались друг с другом, и оба раза победил Даниил – на «Мастерсе» в Торонто-2018 и в полуфинале US Open – 2021. До счёта 4:3 в пользу Феликса теннисисты уверенно держали свои геймы, но затем канадец стал больше ошибаться, а Медведев играл просто потрясающе – «читал» подачу соперника и забивал один мяч за другим. Тут и сам Оже-Альяссим дрогнул, так и не сумев найти противоядие к чистой и надёжной игре россиянина. В итоге Даниил взял 9 геймов подряд и за 1 час 10 минут оформил победу в матче с «баранкой» — 6:4, 6:0.

ATP Cup. 1/2 финала
08 января 2022, суббота. 08:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0  
6 		6  
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Так счёт в матче Канада – Россия сравнялся – 1-1, и всё решалось в парной комбинации, на которую вышли все те же игроки, которые играли в одиночках – Оже-Альяссим/Шаповалов и Медведев/Сафиуллин. Во время первой же подачи Феликса россияне на удивление легко сделали брейк – 2:1 и чётко довели партию до победы. При этом ещё в паре чужих геймов у них были шансы на успех – 6:4. Во втором сете была равная борьба, дело приближалось к тай-брейку, как россияне неожиданно провалили гейм на подаче Сафиуллина – 5:7. Судьба поединка, всего матча и путёвки в финал решилась на чемпионском тай-брейке, где преуспели канадцы – 4:6, 7:5, [10:7] за 1 час 40 минут.

ATP Cup. 1/2 финала
08 января 2022, суббота. 09:55 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Ф. Оже-Альяссим Д. Шаповалов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 1 10
6 		5 0 7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Д. Медведев Р. Сафиуллин

Камбэка, как с Италией, у россиян на этот раз не получилось. Впервые на турнире они проиграли в парной комбинации и таким образом завершили выступления в розыгрыше-2022. Тем не менее наши ребята выступили достойно. Роман Сафиуллин показал пока лучший теннис в своей карьере, а Даниил Медведев укрепился на позиции лучшего игрока ATP Cup в истории. На счету 2-й ракетки мира 15 победных матчей, в том числе 11 в одиночке. У ближайшего преследователя, испанца Пабло Карреньо-Бусты, эти показатели пока 12 (6).

Лидеры ATP Cup по количеству побед:
1. Медведев (Россия) – 15 всего – 11 в одиночке (сезоны 2020-2022)
2. Карреньо-Буста (Испания) – 12-6 (2020-2022)
3. Баутиста-Агут (Испания) – 11-11 (2020-2022)
4. Джокович (Сербия) – 11-8 (2020-2021)
5. Эванс (Великобритания) – 8-6 (2020, 2022)
6. Шаповалов (Канада) – 8-4 (2020-2022)
7. Штруфф (Германия) – 7-5 (2020-2022)
8. Оже-Альяссим (Канада) – 7-3 (2020, 2022).

Финал Испания – Канада пройдёт в воскресенье, 9 января. Ни одна из этих команд ещё не становилась победителем турнира. В 2020 году главный трофей завоевала Сербия, в 2021-м – Россия, так что у ATP Cup сейчас будет новый чемпион.

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