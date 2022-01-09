«Спасибо, Элина!» Муж Свитолиной не позволил Карену Хачанову выиграть пятый титул

После короткого теннисного межсезонья начались жаркие баталии на австралийских кортах, и первые трофеи уже обрели своих хозяев. Российские теннисисты удачно выступили на трёх соревнованиях. Из девушек проявила себя Вероника Кудерметова, которая дошла до финала на турнире Мельбурн-1. Хотя, конечно, в какой-то момент нашей теннисистке повезло. Ей не пришлось играть в полуфинале с Наоми Осакой, поскольку богатейшая спортсменка мира решила досрочно сняться с соревнований из-за травмы. Ну а в решающем матче бывшая первая ракетка мира, чемпионка двух турниров «Большого шлема» Симона Халеп из Румынии за 1 час 14 минут справилась c Кудерметовой и завоевала свой 23-й титул в карьере.

На мужском турнире в Аделаиде-1 успешно выступил Карен Хачанов. Он последовательно справился с такими непростыми соперниками, как американец Стив Джонсон, белорус Егор Герасимов, хорват Марин Чилич, и вышел в финал. Россиянин был близок к тому, чтобы завоевать 5-й титул в карьере. Но на его пусти встал 35-летний французский ветеран Гаэль Монфис. Прошлым летом Гаэль сыграл свадьбу с Элиной Свитолиной. Украинская теннисистка участвовала в женском турнире, который проходил на тех же кортах, но уступила уже на старте россиянке Анастасии Гасановой. И дальше весь турнир, включая финал, Элина поддерживала супруга, сидя на трибуне. В своей чемпионской речи на корте муж Свитолиной, выигравший 11-й титул в карьере, не забыл сказать пару тёплых слов в адрес Элины: «Прошлый год был для меня очень тяжёлым. Я практически потерял веру в свой теннис. Но Элина была со мной. Спасибо, Элина! Спасибо тебе за всё».

В Сиднее прошёл 3-й в истории розыгрыш ATP Cup. Напомним, в прошлом году чемпионами стала сборная России, которая собрала тогда звёздный состав. На этот раз три игрока из того призыва – Рублёв, Карацев и Донской – были вынуждены сняться с соревнований из-за положительных тестов на коронавирус. В итоге весь турнир вытаскивали на себе Даниил Медведев и новобранец команды Роман Сафиуллин. Оба не подкачали, одержали немало важных побед как в одиночке, так и в паре, и успешно добрались до полуфинала. Но там россиянам не хватило совсем немножко для победы над канадцами. И именно сборная Страны кленового листа в воскресенье в финале усилиями Дениса Шаповалова и Феликса Оже-Альяссима выиграла у испанцев и завоевала главный трофей. При этом добавим, что Медведев стал лидером этого турнира за всю историю по общему числу побед и по выигрышам в одиночке.

Лидеры ATP Cup по количеству побед в одиночках:



1. Медведев (Россия) – 11 побед – 2 поражения (сезоны 2020-2022)

2. Баутиста-Агут (Испания) – 11–3 (2020-2022)

3. Джокович (Сербия) – 8-0 (2020-2021)

4-5. Эванс (Великобритания) – 6-1 (2020, 2022)

4-5. Хуркач (Польша) – 6-1 (2020, 2022)

6. Карреньо-Буста (Испания) – 6–2 (2020-2022)

7. Штруфф (Германия) – 5–4 (2020-2022)

8. Шаповалов (Канада) – 5–5 (2020-2022) 1. Медведев (Россия) – 11 побед – 2 поражения (сезоны 2020-2022)2. Баутиста-Агут (Испания) – 11–3 (2020-2022)3. Джокович (Сербия) – 8-0 (2020-2021)4-5. Эванс (Великобритания) – 6-1 (2020, 2022)4-5. Хуркач (Польша) – 6-1 (2020, 2022)6. Карреньо-Буста (Испания) – 6–2 (2020-2022)7. Штруфф (Германия) – 5–4 (2020-2022)8. Шаповалов (Канада) – 5–5 (2020-2022)

Триумфально вернулся в тур после длительного перерыва 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль. В прошлом году из-за травмы ноги он пропустил весь травяной сезон, попытался вернуться на соревновании в Вашингтоне, но после этого больше не выступал. В декабре испанец сыграл на показательном турнире в Абу-Даби, после чего из-за положительного теста на коронавирус был вынужден пропустить часть подготовки к новому сезону. Как показал турнир ATP-250 в Мельбурне, Надаль снова обретает форму. Он успешно справился в двух сетами с не самыми именитыми соперниками – Ричардасом Беранкисом (Литва), Эмилем Руусувуори (Финляндия), Максимом Кресси (США) – и завоевал свой 89-й титул в карьере, причём лишь 10-й из них на турнирах низшей категории ATP.

Обладатели наибольшего количества титулов в мужском туре:



1. Джимми Коннорс – 109 титулов

2. Роджер Федерер – 103

3. Иван Лендл – 94

4. Рафаэль Надаль – 89

5. Новак Джокович – 86.

Первая ракетка мира Эшли Барти не разочаровала своих поклонников и соотечественников. Она уверенно победила на турнире WTA-500 в Аделаиде-1, причём заставила зачехлить ракетки таких непростых соперниц, как Кори Гауфф, Софья Кенин, Ига Свёнтек и Елена Рыбакина. А вот американка с русскими корнями Аманда Анисимова приятно удивила. Прошлый год у неё был провальным, но в межсезонье она начала сотрудничество с бывшим тренером Халеп – Дарреном Кэхилом – и эта работа сразу дала плоды. На турнире в Мельбурне-2 Аманда прошлась по сетке как ураган, даже навесила в полуфинале «баранку» россиянке Дарье Касаткиной и в итоге завоевала свой второй титул в карьере.