«Полная некомпетентность». Полярная реакция мира на победу Джоковича в австралийском суде

Впрочем, федеральные власти имеют возможность пойти до конца и всё-таки выдворить лучшего теннисиста мира из своей страны.

На прошлой неделе стартовал теннисный сезон 2022 года. Сборная Канады стала победителем командного турнира ATP Cup, а один из лучших теннисистов мира Рафаэль Надаль записал на свой счёт первый титул после возвращения на корт. Испанский спортсмен победил на турнире в Мельбурне. Пока подавляющее большинство теннисистов уже приступило к своей подготовке к первому турниру серии «Большого шлема» — Australian Open — первой ракетке мира Новаку Джоковичу в судебном порядке пришлось отстаивать своё право пребывать в Австралии.

Напомним предысторию конфликта. Эта история начала развиваться ещё осенью, когда организаторы австралийского соревнования сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Лучший теннисист мира неоднократно говорил о насторожённом отношении к вакцинации и на протяжении долгого времени под различными предлогами уходил от прямого ответа на вопрос – пойдёт ли он на вакцинацию, чтобы получить возможность сыграть в Австралии. В результате отец теннисиста даже заявил, что его сына шантажируют участием в турнире, заставляя принудительно вакцинироваться.

34-летний серб прививаться не стал, решив въехать в Австралию благодаря получению медотвода от вакцинации. По прилёте в аэропорт первую ракетку мира ждал очень «тёплый» приём. Джоковича моментально отвели в специальную комнату, где его лишили средств связи и на протяжении нескольких часов допрашивали на предмет подтверждения документов, позволяющих претендовать на медотвод от вакцинации. Сообщалось, что пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы.

Говорилось, что Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Также проходила информация, что оформление документов Джоковичем по прибытии было «минимальным» и справки поддерживались только одним врачом. Теннисиста «мариновали» в аэропорту более шести часов. Он находился в изолированном помещении под присмотром полиции, после чего Новака переместили в карантинную тюрьму для беженцев.

По итогам многочасового разбирательства пограничные власти Австралии аннулировали сербу ранее выданную визу. Сторона сербского теннисиста подала апелляцию на решение властей Австралии. Изначально сообщалось, что ещё 6 января должен был быть рассмотрен судебный иск по поводу отмены решения по выдаче первой ракетке мира въездной визы в Австралию для участия в Australian Open. Но утром по московскому времени стало известно, что оно отложено вплоть до 10 января, когда и будет принят окончательный вердикт о дальнейшей судьбе серба.

Наконец сегодня судебное заседание всё-таки состоялось и завершилось полным триумфом адвокатов Джоковича. Судья Энтони Келли в своём решении постановил, что Джокович должен быть освобождён из иммиграционной службы в течение 30 минут. Он говорит, что решение об отмене визы будет отменено и правительство должно будет оплатить его расходы. Министерству внутренних дел велели освободить серба из гостиницы, где он находится, и вернуть все личные вещи. В мотивировочной части решения суда арбитр указал, что, если бы Джоковичу дали больше времени, он бы мог предоставить все необходимые документы, подтверждающие своё право находиться в стране.

Бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд гневно прокомментировал то, что первая ракетка мира Новак Джокович выиграл дело в суде. «Моррисон (действующий премьер Австралии. — Прим. «Чемпионата») проиграл дело в суде против Джоковича. Полная некомпетентность! Как и во всём другом. Если они действительно не хотели его видеть, зачем, скажите на милость, они выдали ему визу, чтобы он прилетел? Всё это было задумано как гигантская стратегия по отвлечению внимания, в то время как в реальном мире люди не могут пройти тестирование», — написал Радд в своём «твиттере».

В свою очередь, теннисная общественность находится на стороне Новака. «Отличные новости, что австралийский суд поддержал право Джоковича на визу и медотвод. У вас либо есть правило, разрешающее медицинские исключения, либо нет. Никакого обсуждения данного вопроса бы и не было, если бы регламент чётко запрещал участие в турнире всех невакцинированных», — написал в «Твиттере» известный в прошлом британский теннисист Грег Руседски.

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«Остаётся только одно — выиграть трофей вновь и уехать из города, никогда не возвращаясь. В стиле Си-Эм Панка», — написал в «Твиттере» американский действующий теннисист Джон Иснер.

Сербы в Мельбурне празднуют решение суда. Издание The Age передаёт слова одного из участников митинга у гостиницы: «Я очень рад, потому что понял, что судебная система Австралии работает – она строится на доказательствах и правосудии, политики не имеют на неё влияния. Ты чувствуешь себя в безопасности, когда понимаешь, что судебная система правильно функционирует».

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Конец истории? Девятикратный победитель Australian Open может выдохнуть спокойно и наконец приступить к подготовке к защите своего титула? Как бы не так. Юрист МВД сказал, что федеральные власти намерены использовать личные полномочия министра, чтобы лишить Джоковича визы. Дальнейшую борьбу с Джоковичем теперь продолжает министерство иммиграции и гражданства. Именно его глава – Алекс Хоук – рассматривает возможность всё же выдворить серба из страны своим личным решением.

Журналисты в своих социальных сетях сообщили, что судья Келли был не очень доволен тем, что такой вариант событий возможен, и просил представителей федеральных властей не применять своё право на депортацию Джоковича из страны. Но также подчеркнул, что, если власти всё-таки воспользуются этой возможностью, в этом случае Новаку будет запрещён въезд в страну сроком на три года.

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Британское издание Guardian пишет, что по законам Австралии у министра иммиграции Австралии есть основания для отмены визы Джоковича. Например, он может сказать, что невакцинированный серб создаёт угрозу общественному здоровью, так что его депортация будет в общественных интересах. Кроме того, разбирательство с МВД строилось на технических основаниях – какие были опечатки в документах, сколько времени Новаку дали на обдумывание ответов. Новое разбирательство может выйти в пространство обоснованности его медотвода, который серб получил на основании того, что переболел коронавирусом в последний месяц.

Как ранее сообщало новостное агентство AFP, адвокаты сербского теннисиста в документах по его делу в суде указали, что 16 декабря у него обнаружили коронавирус. По словам самого Джоковича, 16 декабря тест на коронавирус дал положительный результат, а 22 декабря – отрицательный. В правительстве признали, что Джокович выиграл дело на основе процессуальной справедливости. При этом чиновники не верят, что у Новака есть законный медотвод от вакцинации, и на основании этого рассматривают возможность повторного аннулирования визы. Аллен Чен из Австралийской технической консультативной группы по иммунизации (ATAGI) указал, что перенесённый коронавирус никогда не считался достаточным основанием для того, чтобы получить исключение.

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Известный теннисный журналист Бен Ротенберг уже дал совет Новаку, что надо сделать, чтобы ещё больше усложнить задачу правительству Австралии по повторному аннулированию визы: «Я бы сразу отправился на тренировочный корт Australian Open. Сфотографируйся там, что ты уже участвуешь в турнире, чтобы — хотя бы визуально — твоё участие выглядело как окончательная сделка. Это сделает ещё более неудобным для правительства повторное задержание».

Как бы то ни было, окончательная развязка этой по-настоящему детективной истории должна наступить в самое ближайшее время. Уже на этой неделе организаторы Australian Open должны сначала определиться с посевом, а затем и провести жеребьёвку основной сетки. Старт австралийского мэйджора намечен на 17 января.