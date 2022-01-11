Соболенко плакала из-за кучи двойных ошибок. Судья и соперница не могли понять, в чём дело

Белоруска Арина Соболенко проиграла в Аделаиде 93-й ракетке мира. Причём в последних матчах 2-я ракетка мира делает чуть ли не по 20 двойных ошибок. Это уже какой-то антирекорд!

2021 год стал для белорусской теннисистки Арины Соболенко лучшим в карьере. Она впервые поднялась на 2-е место в рейтинге WTA, улучшила свои личные рекорды на всех турнирах «Большого шлема», причём на Уимблдоне и US Open дошла до 1/2 финала. Многие ожидали, что новый сезон станет и вовсе звёздным часом Арины, что она наконец-то выиграет «Шлем» и даже станет первой ракеткой мира. Все расклады в её пользу. Однако 2022-й начался для Соболенко катастрофически – проиграла на двух турнирах в Аделаиде теннисисткам, которые располагаются на границе первой сотни рейтинга!

На самом деле проблемы у Арины начались раньше. После US Open, когда белоруска дошла до полуфинала и уступила только Лейле Фернандес, она отправилась на турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллс, перед которым сдала положительный тест на коронавирус. И вместо матчей и тренировок Соболенко была вынуждена отсидеть положенный в таких случаях карантин. Потом в конце октября белоруска неудачно выступила в Москве на Кубке Кремля (проиграла уже во втором матче), а спустя три недели на дебютном для себя Итоговом чемпионате WTA, который проводился в Гвадалахаре, выиграла только один поединок из трёх и не вышла из группы.

В начале нового сезона Арина прилетела в Аделаиду, где перед Australian Open проводятся сразу два турнира подряд. На первом из этих соревнований белоруска была посеяна под 2-м номером и в своём стартовом матче встречалась со словенкой Каей Юван. К удивлению многих, Соболенко проиграла в двух сетах – 6:7, 1:6 и больше всего впечатлила количеством двойных ошибок – 18. Недобрав игровой практики перед Australian Open, Арина попросила уайлд-кард на Аделаиду-2. Но и здесь в первом же матче с не самой именитой соперницей – квалифаером Ребеккой Петерсон из Швеции, которая сейчас является 93-й ракеткой мира – белоруску ждало фиаско. Выиграв первый сет, Соболенко всё же умудрилась проиграть матч – 5:7, 6:1, 7:5.

Ключевой проблемой для Соболенко в последних матчах стала её подача. Это удивительно, странно и ужасно для Арины, потому что именно этот компонент игры был всегда ключом к успеху для белоруски. Подача у Соболенко в матче с Петерсон настолько плохо шла, что она даже подавала с руки. Это делают обычно от отчаяния или когда очень серьёзная физическая проблема. Судья на вышке на переходе даже обратилась к плакавшей теннисистке, всё ли у неё в порядке, нет ли травмы? Арина ей ответила: «Ничего страшного. Это техническая проблема. Я просто не могу подавать лучше». В итоге за три сета белорусская теннисистка допустила 21 двойную ошибку!

Соперница Арины после матча призналась, что не ожидала от неё такой игры: «Это был самый странный матч, в котором я когда-либо играла. Было тяжело не обращать внимания, видя, что соперница постоянно борется с проблемой». Но двойные ошибки преследуют Соболенко уже на протяжении нескольких матчей. За два поединка сезона-2022 она сделала в сумме 39 двойных. А если брать ещё и два последних поединка прошлого года на Итоговом в Гвадалахаре, то получается, что в среднем за 4 матча Арина делает по 18,5 двойных. Это просто катастрофа!

Только что прошёл посев на Australian Open – 2022, где Арина получила очень высокий 2-й номер. Но если белорусская теннисистка в ближайшие дни тренировок не наладит подачу, то рассчитывать в Мельбурне на успех ей, конечно, будет трудно.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии стартует в ближайший понедельник, 17 января.