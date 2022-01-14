Джоковича депортируют из Австралии! Ему аннулировали визу уже после жеребьёвки. LIVE!

Предлагаем всем поклонникам спорта подробный рассказ о том, как власти Австралии в очередной раз пытаются выдворить из страны 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. Суд Мельбурна 10 января аннулировал запрет на отмену визы теннисиста. Джокович уже активно готовился к турниру. В четверг прошла жеребьёвка, по результатам которой серб возглавил сетку.
Но министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук, несколько дней готовивший постановление об аннулировании визы, всё-таки вынес это решение в пятницу вечером – под конец рабочей недели. Отметим, что это постановление появилось около 18 часов по местному времени. И у адвокатов Джоковича осталось совсем немного времени, чтобы оспорить это решение.
Адвокаты Новака Джоковича рассматривают варианты дальнейших действий после того, как министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук аннулировал визу спортсмена. Как сообщает The Age, в случае обращения в суд адвокаты первой ракетки мира хотят, чтобы процесс транслировался в прямом эфире. Также они рассчитывают, что рассмотрение дела закончится к воскресенью, 16 января, чтобы Джокович смог сыграть на Australian Open.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступил с заявлением по поводу сегодняшнего решения министра иммиграции Австралии Алекса Хоука: «Я заметил решение министра иммиграции в отношении визы господина Новака Джоковича. Я полагаю, что после тщательного рассмотрения министр предпринял действия по аннулированию визы господина Джоковича из соображений здоровья и общественного порядка — на том основании, что это отвечало общественным интересам. Наша строгая политика защиты границ обеспечивала безопасность австралийцев до ковида и сейчас, во время пандемии. Поскольку ожидаются дальнейшие юридические действия, я не буду давать других комментариев», — приводит слова премьера ABC.
Сегодня Джокович в очередной раз тренировался в Мельбурн-парке. Сообщается, что он занимался без спарринг-партнёра, а только со своей командой. Кто знает, возможно это была последняя тренировка Новака Джоковича в Австралии-2022.
Новак Джокович на тренировке в Австралии 14 января
Фото: Daniel Pockett/Getty Images
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу повторно аннулировали визу. «А я в случае с Новаком Джоковичем поддерживаю австралийские власти! Ибо нефиг! А в столовых и банях все равны!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
По сообщению австралийского издания The Age, Джоковича попросили явиться в субботу на собеседование в иммиграционную службу. Чиновники обсуждают все вопросы с его адвокатами. Отмечается, что Джокович не будет содержаться под стражей до этого собеседования и появления каких-либо судебных решений.
По правилам турниров «Большого шлема», после опубликования сетки перепосева уже не будет. Дальше есть 2 варианта на случай снятия Джоковича с турнира.
1. Если Джокович будет снят с турнира до опубликования расписания первого дня, то на его место во главе сетки будет перемещён 5-й номер посева, то есть Андрей Рублёв. На место Рублёва будет перемещён 17-й номер. На место 17-го номера поместят допосеянного 33-го номера. Ну а на место этого 33-го номера встанет лаки-лузер.
2. Если Джокович будет снят с турнира после выхода расписания первого дня, то сетку возглавит лаки-лузер.
Чемпион Australian Open — 1999 и бывший лидер мирового рейтинга Евгений Кафельников, считает, что Джоковичу следует остановиться, смириться с этим решением австралийского министра и покинуть Зелёный континент.
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Австралийская журналистка Карен Суини, которая все дни внимательно отслеживает «приключения» Джоковича на Зелёном континенте, считает, что есть 3 варианта развития событий:
— Джокович немедленно садится на самолёт и улетает из Австралии;
— Он оспаривает судебное решение и ему разрешают играть на Australian Open;
— Он оспаривает решение, но ему не разрешают играть.
Бывший заместитель секретаря министерства иммиграции Австралии Абуль Ризви предположил, как будут дальше развиваться события в этой истории: «Теперь это означает, что Новак Джокович должен быть взят под стражу. Я предполагаю, что он вернётся в тот же отель для содержания под стражей, в котором был раньше. Предполагаю, что его адвокаты теперь будут добиваться судебного пересмотра этого решения. И суд должен будет рассмотреть любое заявление адвокатов господина Джоковича. Предполагаю, что заявления будут касаться освобождения Новака Джоковича тем или иным способом. Возможно, речь зайдёт о том, что министру поручат освободить господина Джоковича по промежуточной визе, чтобы он мог играть на Открытом чемпионате Австралии. Судья рассмотрит это и вынесет решение».
Виза Джоковича опять аннулирована
В пятницу вечером по австралийскому времени министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук вынес решение по делу первой ракетки мира, серба Новака Джоковича. Виза спортсмена снова аннулирована. В решении сообщается, что виза Джоковича была аннулирована в связи с общественным запросом. Хоук подчеркнул, что решение направлено на защиту Австралии.
Скан постановления об аннулировании визы
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