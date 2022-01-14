9-кратный чемпион Australian Open близок к тому, чтобы не сыграть на этом турнире. Следите за подробностями.

Джоковича депортируют из Австралии! Ему аннулировали визу уже после жеребьёвки. LIVE!

Предлагаем всем поклонникам спорта подробный рассказ о том, как власти Австралии в очередной раз пытаются выдворить из страны 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. Суд Мельбурна 10 января аннулировал запрет на отмену визы теннисиста. Джокович уже активно готовился к турниру. В четверг прошла жеребьёвка, по результатам которой серб возглавил сетку.

Но министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук, несколько дней готовивший постановление об аннулировании визы, всё-таки вынес это решение в пятницу вечером – под конец рабочей недели. Отметим, что это постановление появилось около 18 часов по местному времени. И у адвокатов Джоковича осталось совсем немного времени, чтобы оспорить это решение.