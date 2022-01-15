9-кратный чемпион Australian Open узнает свою участь лишь за день до начала турнира «Большого шлема».

15 фактов, которые нужно знать о «деле Джоковича». В воскресенье его ждёт суд Австралии

В ночь с 15 на 16 января мск 34-летний сербский теннисист Новак Джокович получит ответ на вопрос, сможет ли он принять участие в первом турнире года серии «Большого шлема» — Australian Open. В четверг, 13 января, прошла жеребьёвка, по результатам которой первая ракетка мира возглавил сетку. Но министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук, несколько дней готовивший постановление об аннулировании визы, всё-таки вынес это решение в пятницу – под конец рабочей недели.

Адвокаты Джоковича подали апелляцию на вердикт Хоука – и завтра Новака ждёт финальный суд, который вынесет окончательное постановление относительно законности пребывания серба на территории Зелёного континента. За день до судебного заседания восстанавливаем полную хронологию развития этой детективной истории, по мотивам которой когда-нибудь обязательно снимут фильм.

● Всё началось с того, что на территории Австралии действуют одни из самых жёстких требований в мире относительно вакцинации, тогда как Джокович является сторонником антиваксеров. Лучший теннисист мира неоднократно говорил о насторожённом отношении к вакцинации и на протяжении долгого времени под различными предлогами уходил от прямого ответа на вопрос – пойдёт ли он на вакцинацию, чтобы получить возможность сыграть в Австралии. В результате отец теннисиста даже заявил, что его сына шантажируют участием в турнире, заставляя принудительно вакцинироваться. В итоге 34-летний серб прививаться не стал, решив въехать в Австралию благодаря получению медотвода от вакцинации.

● По прилёте в аэропорт первую ракетку мира ждал очень «тёплый» приём. Джоковича моментально отвели в специальную комнату, где его лишили средств связи и на протяжении нескольких часов допрашивали на предмет подтверждения документов, позволяющих претендовать на медотвод от вакцинации. Сообщалось, что пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы.

● Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Также проходила информация, что оформление документов Джоковичем по прибытии было «минимальным» и справки поддерживались только одним врачом. Теннисиста «мариновали» в аэропорту более шести часов. Он находился в изолированном помещении под присмотром полиции, после чего Новака переместили в карантинную тюрьму для беженцев.

● По итогам многочасового разбирательства пограничные власти Австралии аннулировали сербу ранее выданную визу. Сторона сербского теннисиста подала апелляцию на решение властей Австралии. Изначально сообщалось, что ещё 6 января должен был быть рассмотрен судебный иск по поводу отмены решения по выдаче первой ракетке мира въездной визы в Австралию для участия в Australian Open. Но в итоге заседание состоялось 10 января.

● Судья Энтони Келли в своём решении постановил, что Джокович должен быть освобождён из иммиграционной службы в течение 30 минут. Он говорит, что решение об отмене визы будет отменено и правительство должно будет оплатить его расходы. Министерству внутренних дел велели освободить серба из гостиницы, где он находится, и вернуть все личные вещи. В мотивировочной части решения суда арбитр указал, что, если бы Джоковичу дали больше времени, он бы мог предоставить все необходимые документы, подтверждающие своё право находиться в стране.

● Юрист МВД сказал, что федеральные власти намерены использовать личные полномочия министра, чтобы лишить Джоковича визы. Дальнейшую борьбу с Джоковичем теперь продолжает министерство иммиграции и гражданства. Именно его глава – Алекс Хоук – рассматривает возможность всё же выдворить серба из страны своим личным решением.

● Следом в прессе начала распространяться неприятная для Джоковича информация. У австралийских властей возникли большие вопросы к сербу по двум пунктам – законности получения медотвода от вакцинации и правильности заполнения въездных документов.

Издание The Age утверждало, что первая ракетка мира предоставил ложную информацию при въезде в Австралию, за что теперь ему могут присудить до 12 месяцев лишения свободы. По информации источника, при въезде в Австралию Джокович сообщил, что не бывал в других странах за последние 14 дней. Данная информация оказалась неправдой, так как в тот период он летал из Сербии в Испанию. Впоследствии Новак признал правоту журналистов в этом вопросе, сообщив, что ошибку допустила его команда.

Помимо этого, выяснилось, что Джокович посещал мероприятия в Сербии уже после положительного анализа на коронавирус, что также могло повлиять на итоговое решение Хоука.

● «Я хочу обсудить продолжающуюся дезинформацию по поводу моей деятельности и участия в декабрьских мероприятиях перед положительным анализом на коронавирус. Эту дезинформацию нужно исправить – особенно в интересах того, чтобы снизить беспокойство по поводу моего пребывания в Австралии. Кроме того, нужно прояснить вопросы, которые причиняют боль и тревогу моей семье.

Хочу подчеркнуть, что изо всех сил старался обеспечить безопасность и следовать обязательствам по тестированию. 14 декабря я посетил баскетбольный матч, после которого появились сообщения, что несколько человек сдали положительные анализы на коронавирус. Несмотря на то что у меня не было симптомов, 16 декабря я сдал экспресс-тест для выявления антигена к коронавирусу, и он был отрицательным. Из предосторожности в тот же день я сдал ПЦР-тест.

На следующий день я посетил мероприятие в Белграде, в ходе которого вручал награды детям и перед которым тоже сдал экспресс-тест. Он был отрицательным. У меня не было симптомов, я хорошо себя чувствовал. Положительный результат ПЦР-теста я получил только после мероприятия (в письменных показаниях федеральному суду в Мельбурне Джокович сказал, что диагноз ему поставили 16 декабря. – Прим. «Чемпионата»).

На следующий день, 18 декабря, я был в своем теннисном центре в Белграде для интервью и фотосессии с L’Equipe, о которых мы уже давно договорились. Все остальные мероприятия я отменил. Я чувствовал, что обязан дать интервью, чтобы не подводить журналиста, но во время него соблюдал дистанцию и был в маске – за исключением момента, когда меня фотографировали.

После интервью я изолировался дома, но сейчас уже считаю, что допустил ошибку – нужно было его перенести. Что касается декларации, которую моя команда подала от моего лица – о чём я сказал пограничникам по прибытии, – мой агент искренне просит прощения за допущенную ошибку. Она не была намеренной. Сегодня моя команда предоставила дополнительную информацию австралийским властям, чтобы прояснить этот вопрос», — сказал Джокович в своём официальном заявлении по этим двум пунктам.

● В четверг состоялась жеребьёвка основной сетки. По её итогам первый сеяный Джокович (1) в первом круге должен встретиться с соотечественником Миомиром Кецмановичем.

● Но в пятницу в деле серба появился новый поворот. Министр по иммиграции Австралии повторно аннулировал визу спортсмена. В постановлении сообщалось, что виза Джоковича была аннулирована в связи с общественным запросом. Хоук подчеркнул, что решение направлено на защиту Австралии.

По ходу предварительного слушания выяснилось, что основная причина такого решения в том, что пребывание серба в Австралии может «взбудоражить антиваксеров» – а это идёт против интересов австралийской общественности.

Возможно, министр выбрал такой размытый предлог специально. Эксперты-юристы говорят, что австралийские законы дают ему очень широкие полномочия – ему достаточно того, что пребывание Джоковича может навредить общественному здоровью или порядку.

● Адвокаты Джоковича подали апелляцию на данное решение Хоука. Стало известно, что суд в воскресенье начнётся в 9:30 местного времени (1:30 мск).

● 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сейчас переведён в специальный отель, где будет находиться до судебного заседания. Отметим, что Джоковича не поместили в отель для беженцев, в котором он находился, когда ему в первый раз аннулировали визу. Сейчас Новак проживает в отеле «Карлтон».

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● На улицах Сиднея и Мельбурна проходят протесты против вакцинации и депортации первой ракетки мира серба Новака Джоковича из Австралии, сообщает телеканал 9News.

Марш под названием «Против безумия Australian Open» идёт из парка принца Альфреда в Гайд-парк. Протестующие требуют допустить Джоковича до участия в турнире, отменить обязательную вакцинацию и «остановить медицинскую сегрегацию». При этом несколько сотен участников марша пришли на территорию проведения турнира и остановились у арены Рода Лэйвера.

● Что произойдёт с сеткой турнира в случае депортации Джоковича? По правилам турниров «Большого шлема», после опубликования сетки перепосева уже не будет. Дальше есть два варианта на случай снятия Джоковича с турнира.

Если Джокович будет снят с турнира до опубликования расписания первого дня, на его место во главе сетки будет перемещён 5-й номер посева, то есть Андрей Рублёв. На место Рублёва переместится 17-й номер. На место 17-го номера поместят допосеянного 33-го номера, а место этого 33-го номера займёт лаки-лузер.

Если Джокович будет снят с турнира после выхода расписания первого дня, то сетку возглавит лаки-лузер.

Организаторы Australian Open сообщили, что расписание первого игрового дня будет опубликовано в воскресенье, а второго – в понедельник.

● В случае поражения в суде сербский теннисист может больше никогда не сыграть на Зелёном континенте. Из-за решения министра Джоковичу грозит запрет на въезд в Австралию сроком на три года. Финальная точка в истории, которая длится уже две недели, должна быть поставлена завтра.