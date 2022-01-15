Первый российский титул в сезоне! Аслан Карацев одолел в Сиднее Железного человека

Россиянин Аслан Карацев одолел в финале турнира в Сиднее-2022 знаменитого Железного человека — британца Энди Маррея. Есть первый российский титул в сезоне!

Последняя неделя перед Australian Open – 2022 оказалась насыщенной на события. Помимо вселенского скандала с Новаком Джоковичем, внимание теннисной общественности было приковано ещё к Сиднею и Аделаиде, где проходили два мужских и два женских турнира. Вторую неделю подряд до финала добрался российский представитель в ATP-туре.

Если в первых числах января в Аделаиде-1 «зажигал» Карен Хачанов, то сейчас эстафету у него принял Аслан Карацев. В Сиднее россиянин был посеян под 1-м номером, хотя его участие было под большим вопросом, поскольку перед самым Новым годом наш теннисист переболел коронавирусом. Из-за этого Аслан даже пропустил ATP Cup, где в прошлом году он был назван «секретным оружием России».

На пути к финалу Карацев переиграл трёх очень непростых соперников – серба Миомира Кецмановича, итальянца Лоренцо Сонего и британца Даниэля Эванса. Особенно непросто для нашего теннисиста сложился полуфинал с Эвансом. По ходу поединка соперник устроил истерику из-за того, что Аслан якобы слишком задержался во время туалетного перерыва. К счастью, ни этот момент, ни упущенные три матчбола на тай-брейке второго сета не сломали россиянина, и он в третьей партии уверенно довёл матч до победы – 6:3, 6:7 (13:15), 6:3 за 3 часа 9 минут борьбы, пробившись в свой 4-й финал в карьере.

Напомним, год назад, именно здесь, в Австралии, начался стремительный прорыв Аслана Карацева в мужском туре. Тогда он занимал 114-е место в рейтинге, впервые в карьере смог пробиться через квалификацию в основу турнира «Большого шлема» и дошёл на Australian Open – 2021 аж до полуфинала. Перед финалом в Сиднее-2022 россиянин попытался объяснить, почему у него так хорошо получается играть именно в Австралии: «Мне здесь нравится. Вы приезжаете из зимы в лето, тут хорошая погода и приятная атмосфера. Вы начинаете год свежим и полным энергии, поэтому я думаю, что причина хорошего выступления в этом. Матч с Эвансом был тяжёлым. Это парень, который не отдаёт ни одного очка просто так. Но к финалу я, думаю, буду готов. Мне нужно немножко отдохнуть, подготовиться морально и физически».

А в финале Карацева уже ждал ещё один британец, но куда более титулованный, чем Эванс, — сэр Энди Маррей. Последние годы Энди тяжело восстанавливался после травм и операций. Ему даже установили титановую пластину в бедро. В какой-то момент Маррей был готов попрощаться с теннисом. Причём именно в Австралии, где он 5 раз играл в финале турнира «Большого шлема», но так ни разу не выиграл титул. Кстати, за карьеру 34-летний британец выиграл три «Шлема», был первой ракеткой мира и сейчас пробился в свой 69-й финал.

Аслан с Энди никогда до этого не играли, но Маррей признался, что отлично знает Карацева. Летом они вместе тренировались на траве, и британец, как и многие, отметил «потрясающие икры» россиянина. Так что сюрпризов ни для одного из участников матча быть не должно было. Собственно, в финале и сказался прежде всего уровень физической подготовки теннисистов. Энди пока тяжело даётся серия из нескольких ежедневных марафонов.

А вот Карацев вышел на матч свежим и настроенным на блиц-криг. Россиянин сразу же сделал брейк в стартовом гейме и без проблем довёл первый сет до победы – 6:3. Во второй партии Маррей ничего не смог изменить, хотя при счёте 3:1 он буквально вцепился в подачу Карацева, получил 5 брейк-пойнтов, однако не смог их реализовать. А через несколько геймов всё было кончено. 6:3, 6:3 за 1 час 32 минуты борьбы – уверенная победа Карацева!

Вот так Аслан Карацев завоевал свой 3-й титул в карьере, причём все – за последние 10 месяцев! До этого он победил в Дубае и Москве, а вот сейчас отличился и в Сиднее. Это уже второй представитель Big-4, которого побеждал Карацев. Весной 2021 года Аслан победил в Белграде самого Джоковича. За победу в Сиднее Карацев получил чек на $ 87 370 и 250 рейтинговых очков. Благодаря этому в ближайший понедельник Аслан вернётся на своё лучшее в карьере 15-е место. Ну а Железный человек, как называют Энди Маррея, отлично потренировался перед Australian Open – 2022, приблизился к топ-100 рейтинга ATP и такими темпами скоро уже не будет нуждаться в бесконечных уайлд-кардах.