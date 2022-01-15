Испанская копия Марии Шараповой захватила лидерство в сезоне. Кто такая Паула Бадоса

Испанке Пауле Бадосе с ранних лет прочили огромное будущее, сравнивая её с Марией Шараповой. И вот сейчас 24-летняя теннисистка уже оправдывает возложенные на неё надежды – только что Паула завоевала в Сиднее очередной титул.
Бадоса заявила о себе ещё в 2015 году, когда в возрасте 17 лет прошла два круга на дебютном турнире WTA в Майами, а двумя месяцами позже победила на юниорском «Ролан Гаррос». Сезон-2021 стал для Паулы лучшим в карьере. В мае на кортах Белграда ей покорился дебютный титул WTA, ну а концовка года для испанки выдалась просто невероятной.
Осенью спортсменка победила на престижнейшем соревновании в Индиан-Уэллсе, которое называют неофициальным пятым турниром «Большого шлема». Потрясающие результаты позволили Бадосе квалифицироваться на первый в карьере Итоговый турнир WTA. Дебют оказался успешным – в ноябре в Гвадалахаре Паула с ходу добралась до полуфинала.
Побеждая на корте соперниц, Паула также вела противостояние и сама с собой, со своими ментальными проблемами, ведь в самом начале пути ей было очень сложно подавить в себе тот груз ответственности, который на неё свалился. «Люди говорили, что я буду новой Шараповой, новой Мугурусой. В Испании от меня ждали, что я через год буду в топ-10, когда я ещё играла по юниорам. Я испытывала стресс и постоянное беспокойство из-за того, что обязана выигрывать каждый матч. Было очень сложно», — призналась испанка.
Но со временем эти трудности превратились для спортсменки в дополнительную мотивацию, и вот она уже выиграла свой 3-й титул категории WTA. «Я приноровилась, и сейчас мне, наоборот, придаёт уверенности, когда люди сравнивают меня с такой выдающейся теннисисткой, которая ещё и является моим кумиром. Это лестное сравнение», — продолжила Паула.
Для испанки турнир в Сиднее стал вторым в сезоне-2022. В Аделаиде-1 спортсменка ещё не успела набрать физическую форму, да ещё и не повезло в стартовом поединке с соперницей – Бадоса уступила бывшей первой ракетке мира Виктории Азаренко. В свою очередь, в Сиднее Паула продемонстрировала потрясающую игру, позволившую ей выиграть титул. Испанка показала, как хорошо она умеет играть на приёме, и в итоге добралась до финала.
Её соперницей по решающему матчу стала её хорошая подруга — чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021 Барбора Крейчикова из Чехии: «Мы с Барборой хорошие подруги. Много тренируемся, играли друг с другом. Она провела потрясающий 2021 год. Просто сумасшедший. Она очень талантливый игрок, поэтому я знаю, что впереди очень, очень трудный матч».
Публикация доступна в «твиттере» WTA. Права на видео принадлежат WTA.
До этого теннисистки играли между собой дважды, и в обоих случаях Бадоса была сильнее в двух партиях. Поединок в финале Сиднея-2022 испанка также начала прекрасно, сделав в первом сете 3 брейка и 6 раз подав навылет – 6:3. Но Барбора всегда славилась способностью биться раз за разом за каждый мяч как за последний. Например, в полуфинальном поединке с эстонкой Анетт Контавейт чешке повесили в первом сете «баранку», в третьем сете у её соперницы было 7 матчболов, но победительницей из поединка всё равно вышла Крейчикова.
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|2
|3
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|6
|7 14
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|4
|6 12
Проиграв первый сет в финале, Барбора даже не думала сдаваться и устроила своей сопернице настоящую битву. Во второй партии инициатива переходила от одной соперницы к другой, но в итоге сильнее оказалась чешка, которая перевела игру в решающий сет – 6:4. В 3-й партии напряжение можно было резать ножом, в начале с брейком повела испанка, потом счёт сравнялся, каждое очко было на вес золота.
Борьба теннисисток привела к тай-брейку, где на первое место, как правило, зачастую выходит ментальная составляющая. То, над чем Паула так изнурительно работала в предыдущие годы. Ключевым моментом этого игрового отрезка стали две невынужденные ошибки с бэкхенда на приёме в исполнении Крейчиковой. После них чешка дрогнула и позволила завоевать Бадосе 3-й титул в карьере.
|1
|2
|3
|
|6
|6 4
|
|4
|7 7
После таких финалов всё меньше и меньше хочется называть испанку копией Марии Шараповой, ведь она — Паула Бадоса. Победа в Сиднее позволила испанке захватить лидерство в сезоне. В ближайший понедельник Бадоса возглавит Чемпионскую гонку WTA. У испанки будет 481 очко. На одно больше, чем у первой ракетки мира Эшли Барти (480).
Публикация доступна в «твиттере» WTA. Права на видео принадлежат WTA.
Кроме того, Паула впервые станет 6-й ракеткой мира. Её лучшим результатом до этого было 8-е место.
- 15 января 2022
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