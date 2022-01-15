9-кратный чемпион Australian Open близок к тому, чтобы не сыграть на этом турнире. Следите за подробностями.

Суд над Джоковичем! Позволят ли ему сыграть на Australian Open или депортируют? LIVE

Предлагаем всем поклонникам спорта подробный рассказ о том, как рассматривается в Федеральном суде Австралии дело Новака Джоковича. В начале января 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» прилетел в Мельбурн, но ему аннулировали визу из-за того, что он не прошёл вакцинацию. Несколько дней сербский теннисист находился в отеле для мигрантов, но 10 января местный суд отменил аннулирование визы. 9-кратный победитель Australian Open сумел провести несколько тренировок на кортах Мельбурн-парка.

Однако в пятницу, 14 января, министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук вынес личное решение о повторном аннулировании визы Джоковича. Теннисиста поселили в другой отель для мигрантов, где он ожидал окончательного решения воскресного суда.