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Онлайн-трансляция — суд над Новаком Джоковичем, дадут ли ему сыграть на Australian Open или депортируют

Суд над Джоковичем! Позволят ли ему сыграть на Australian Open или депортируют? LIVE
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция – суд над Новаком Джоковичем
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9-кратный чемпион Australian Open близок к тому, чтобы не сыграть на этом турнире. Следите за подробностями.

Предлагаем всем поклонникам спорта подробный рассказ о том, как рассматривается в Федеральном суде Австралии дело Новака Джоковича. В начале января 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» прилетел в Мельбурн, но ему аннулировали визу из-за того, что он не прошёл вакцинацию. Несколько дней сербский теннисист находился в отеле для мигрантов, но 10 января местный суд отменил аннулирование визы. 9-кратный победитель Australian Open сумел провести несколько тренировок на кортах Мельбурн-парка.

Однако в пятницу, 14 января, министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук вынес личное решение о повторном аннулировании визы Джоковича. Теннисиста поселили в другой отель для мигрантов, где он ожидал окончательного решения воскресного суда.

Live Даниил Сальников

Дело Новака Джоковича будет рассмотрено полным составом судей Федерального суда в Австралии. Совершать правосудие над первой ракеткой мира будут три судьи: Джеймс Оллсоп, Энтони Безанко и Дэвид О’Каллаган.

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Дело Джоковича будет рассматривать Федеральный суд в полном составе
22:37 Даниил Сальников

Сейчас в Мельбурне раннее утро — 6:35 местного времени. На 9:30 утра (1:30 мск) назначено судебное заседание, во время которого и решится вопрос, сможет ли 9-кратный чемпион Australian Open сыграть на этом турнире или будет депортирован из страны.

22:33 Даниил Сальников

Кейс Новака Джоковича оброс за последние дни такими деталями и подробностями, что рассказать всё в двух словах невозможно. Поэтому мы подготовили вам подборку основных факт по делу первой ракетки мира.

15 фактов, которые нужно знать о «деле Джоковича». В воскресенье его ждёт суд Австралии 15 фактов, которые нужно знать о «деле Джоковича». В воскресенье его ждёт суд Австралии
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