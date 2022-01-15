Суд над Джоковичем! Позволят ли ему сыграть на Australian Open или депортируют? LIVE

Предлагаем всем поклонникам спорта подробный рассказ о том, как рассматривается в Федеральном суде Австралии дело Новака Джоковича. В начале января 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» прилетел в Мельбурн, но ему аннулировали визу из-за того, что он не прошёл вакцинацию. Несколько дней сербский теннисист находился в отеле для мигрантов, но 10 января местный суд отменил аннулирование визы. 9-кратный победитель Australian Open сумел провести несколько тренировок на кортах Мельбурн-парка.
Однако в пятницу, 14 января, министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук вынес личное решение о повторном аннулировании визы Джоковича. Теннисиста поселили в другой отель для мигрантов, где он ожидал окончательного решения воскресного суда.
Дело Новака Джоковича будет рассмотрено полным составом судей Федерального суда в Австралии. Совершать правосудие над первой ракеткой мира будут три судьи: Джеймс Оллсоп, Энтони Безанко и Дэвид О’Каллаган.
Сейчас в Мельбурне раннее утро — 6:35 местного времени. На 9:30 утра (1:30 мск) назначено судебное заседание, во время которого и решится вопрос, сможет ли 9-кратный чемпион Australian Open сыграть на этом турнире или будет депортирован из страны.
Кейс Новака Джоковича оброс за последние дни такими деталями и подробностями, что рассказать всё в двух словах невозможно. Поэтому мы подготовили вам подборку основных факт по делу первой ракетки мира.
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