Australian Open потерял Джоковича! 9-кратный чемпион может больше никогда там не сыграть

Вот и всё. Длившаяся на протяжении долгого времени детективная история вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича подошла к своему концу – 34-летний сербский теннисист не сыграет на Australian Open – 2022. Утром 16 января по московскому времени федеральный суд Австралии рассмотрел прошение спортсмена оценить законность аннулирования визы, которое ранее принял министр иммиграции Алекс Хоук. Дело рассматривала судебная коллегия из трёх человек, после чего главный судья Джеймс Оллсоп постановил отклонить прошение Джоковича и обязать Новака оплатить все судебные издержки.

«Сейчас я возьму перерыв, чтобы отдохнуть и восстановиться, а дальнейшие комментарии буду давать потом. Я чрезвычайно разочарован решением, которое означает, что я не смогу остаться в Австралии и поучаствовать в Australian Open. Но я уважаю это решение и буду сотрудничать с властями по вопросу моего отъезда из Австралии.



Мне неловко, что последние недели внимание было на мне, и я надеюсь, что теперь мы можем сосредоточиться на игре и турнире, которые я люблю. Хочу пожелать успешного турнира игрокам, работникам соревнований, волонтёрам и болельщикам по всему миру. И хочу поблагодарить свою семью, друзей, команду, болельщиков и соотечественников за постоянную поддержку. Вы придавали мне очень много сил», — сказал Джокович о решении австралийского суда.

В течение последних двух недель мы подробно рассматривали все повороты этой запутанной истории, и в очередной раз обсуждать их уже не имеет никакого смысла. Настало время поговорить о том, что решение австралийского суда значит для мирового тенниса. Джокович является рекордсменом Australian Open за всю историю по количеству побед на турнире. Серб побеждал в Мельбурне девять раз, в том числе и три последних сезона:

Все титулы Новака Джоковича на Australian Open (9):

2008, 2011-2013, 2015, 2016, 2019-2021. 2008, 2011-2013, 2015, 2016, 2019-2021.

После его снятия с турнира в нынешнем розыгрыше Australian Open не будет победителей 12 последних лет (кроме Новака, это травмированные швейцарцы – Роджер Федерер и Станислав Вавринка). Последним и единственным чемпионом австралийского мэйджора в сетке турнира-2022 останется испанец Рафаэль Надаль, единственный раз в своей карьере побеждавший на кортах Мельбурна в далёком 2009 году.

Последний раз Джокович проигрывал на австралийском турнире ещё в 2018 году, когда в четвёртом круге сенсационно уступил корейцу Хёну. После этого уроженец Белграда одержал 21 победу кряду, ещё трижды подняв над головой главный трофей. Это поражение рискует остаться последним в карьере Новака на территории Зелёного континента. Всё дело в том, что проигравшему в суде Джоковичу автоматически был выписан трёхлетний бан на право посещения Австралии. Ранее говорилось, что из гуманных соображений это решение может быть отменено в будущем, но если оно останется в силе, то в следующий раз сыграть на коронном турнире Новак сможет только в 2026 году, когда ему будет уже 37 лет. Будет ли к тому моменту продолжать свою карьеру серб – большой вопрос, на который сейчас у нас не может быть ответа.

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В прошлом году Джокович вплотную подобрался к повторению великого достижения Рода Лэйвера. В финале US Open – 2021 он выходил на корт, чтобы стать первым теннисистом с 1969 года, кому удалось собрать календарный «Большой шлем» и чтобы стать первым 21-кратным чемпионом «Больших шлемов», превзойдя достижение Надаля и Федерера, с которыми он сейчас и делит рекорд по победам на мэйджорах. Если надеждам серба завоевать 21-й титул на мэйджорах ничего не угрожает, то с мечтой о календарном «Большом шлеме» ему теперь придётся проститься. Опять же, если австралийские власти спустя время не дадут задний ход и не простят Новака.

Пока же первый большой турнир этого года пройдёт без участия серба. Место первой ракетки мира в основной сетке Открытого чемпионата Австралии займёт лаки-лузер, итальянец Сальваторе Карузо. На данный момент он является 150-й ракеткой мира. Теоретически место Джоковича в сетке мог занять и российский спортсмен – Андрей Рублёв. Это произошло бы в том случае, если бы Джокович был снят с турнира до опубликования расписания первого дня, тогда бы на его место во главе сетки переместили 5-го номера посева, то есть Рублёва. В свою очередь, на место Рублёва переместился бы 17-й номер. На место 17-го номера поместили допосеянного 33-го номера, а место этого 33-го номера занял лаки-лузер.

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Но организаторы не дождались судебного вердикта и опубликовали расписание на понедельник за несколько часов до завершения процесса. Матч Джокович — Кецманович был поставлен последним запуском на центральном корте. Но теперь об этом поединке останется только воспоминание в виде скриншотов. Так как Новака сняли уже после публикации расписания, на его место и встал итальянец Карузо, а вместо отменённого матча Джокович — Кецманович последним запуском на центральный корт поместили стартовый поединок 3-го номера посева немца Александра Зверева.

Что снятие Джоковича означает для мирового рейтинга? Тут возникает очень интересная и необычная история, которая вряд ли когда-нибудь повторится в обозримом будущем. В 2021 году целый блок турниров проходил в феврале вместо привычного января. И когда в понедельник, 10 января 2022 года, был опубликован свежий рейтинг 52 недель ATP, в него попали очки и за только что завершившийся ATP Cup – 2022, и за прошлогодний ATP Cup – 2021, проводившийся тогда в феврале.

Ещё «интереснее» рейтинг будет 31 января – сразу после завершения Australian Open – 2022. В том рейтинге будут учитываться очки и за два ATP Cup (2021 и 2022), и за два Australian Open (2021 и 2022). Лишь 7 февраля сгорят очки за ATP Cup – 2021, а 21 февраля – за Australian Open – 2021. Так что до окончания Australian Open – 2022 игроки практически не будут терять очки, а только добавлять их.

Может ли россиянин Даниил Медведев, занимающий сейчас второе место, каким-то образом сразу после Australian Open обойти лидера мирового рейтинга? Расклад такой – сейчас теннисистов разделяет 2080 очков. Но сразу после завершения турнира Медведев потеряет 10 очков – худший из учитываемых результатов за год (Рим-2021). В итоге разница составит 2090 очков. И даже если Даниил завоюет титул (добавит 2000 очков), серб будет опережать россиянина на 90 очков. Таким образом, сразу после Australian Open первое место Джоковича останется незыблемым.

А свою борьбу за 21-й титул на мэйджорах он продолжит уже во Франции, где состоится «Ролан Гаррос». Организаторы второго турнира «Большого шлема» уже успели сделать заявление, в котором сообщалось, что Новак может без проблем въехать на территорию их страны. Впрочем, на парижских кортах за всю свою карьеру Новак побеждал всего два раза – в 2016 и 2021 годах. И повторить прошлогодний успех будет непросто. А пока же нам предстоит впервые за 17 лет следить за Australian Open без участия Джоковича.

Серб не пропускал турнира с 2005 года, когда дебютировал на австралийских кортах матчем не с кем-нибудь, а с россиянином Маратом Сафиным. 17 лет назад совсем ещё молодой Новак смог преодолеть квалификацию и впервые в своей карьере пробиться в основную сетку турнира «Большого шлема». В том матче Сафин отдал Джоковичу всего три гейма – 6:0, 6:2, 6:1. А в итоге выиграл свой последний титул мэйджора, в финале победив любимца местной публики Ллейтона Хьюитта. Примет ли Джокович ещё хотя бы раз участие в австралийском турнире – большой вопрос.