«Никто из нас не заступился за него». Кто был за Джоковича, а кто против во время скандала

Новак Джокович вскоре после выигрыша первого суда по поводу аннулирования его визы был задержан повторно и отправлен в отель «Карлтон», где пробыл до воскресенья, 16 января, в ожидании решения нового заседания суда. После рассмотрения дела первой ракетки мира суд постановил окончательно аннулировать визу и депортировать серба из страны. Вот так девятикратный чемпион Australian Open лишился шансов защитить свой титул и оставил Даниила Медведева главным фаворитом турнира.

За это время ситуацию, в которой оказался лидер мирового рейтинга, прокомментировали многие его коллеги и другие люди из теннисного мира. Посмотрим, кто высказывался нейтрально, кто считал, что Джокович заслужил произошедшее с ним, а кто выразил ему поддержку.

Например, Мартон Фучович был уверен, что серба в Австралии быть не должно. «Здоровье людей важнее всего. Есть правила, принятые уже много месяцев назад. Одно из них гласит, что всем нужно вакцинироваться, а Джокович этого не сделал. Я считаю, что с этой точки зрения он не имеет права быть в Австралии».



Жюстин Энен ещё до вынесения приговора суда отметила, что Новаку лучше не участвовать в этом турнире. «Как мне кажется, Джоковичу лучше не играть на Australian Open. Я не говорю, что ему надо прекратить борьбу со всем этим. Ведь он считает, что поступает правильно. Но в данный момент точно понятно, что многие жители Австралии не хотят видеть его на турнире. Возможно, всем, самому Новаку, всему теннису и конкретно турниру, будет лучше, если он пропустит его».

А Барбара Шетт, бывшая теннисистка и комментатор, советовала Джоковичу не ждать радушного приёма зрителей. «Новаку Джоковичу, безусловно, будет нелегко выйти на арену Рода Лэйвера. Возможно, он снова сыграет свой матч первого круга. Но я ещё раз должна упомянуть, что население Виктории очень сердится. Они устали от того, что произошло за последние пару лет, и были заперты. Я думаю, что это будут тяжёлые времена для Новака Джоковича, если он выйдет на арену Рода Лэйвера, и не думаю, что у него будет много фанатов. Вероятная реакция — много улюлюканья и освистывания. Это то, что я чувствую в данный момент. Так реагирует население Австралии».

В целом многие заняли, скорее, нейтральную позицию, включая Даниила Медведева, который высказался в том духе, что всё зависит от обоснованности медотвода серба. «Из того, что я знаю, если у него есть легальный медотвод, позволяющий находиться в этой стране и делать то, что он хочет, то он должен играть. Если медотвод является недействительным или что-то другое является недействительным, то, что ж, любая страна может запретить тебе въезд», — сказал Медведев.

Схожая точка зрения у Андрея Рублёва. «Ситуация с Новаком и правда очень запутанная. Мы не знаем всех деталей. С одной стороны, есть федеральный закон страны, с другой — личные договорённости Новака и турнира. Но да, личные договорённости не дают спортсмену права пересечь границу. Потому что закон страны есть закон — по нему живут местные жители и те, кто приезжает. Никто из нас не хотел бы попасть в такую ситуацию. Я могу лишь развести руками и сожалеть, что вместо тенниса сейчас все обсуждают такие вещи».

Стефанос Циципас посчитал, что из-за Новака многие выглядят глуповато. «Он определённо играет по собственным правилам. Для этого нужно немало храбрости. Но он ставит под угрозу своё участие в турнире «Большого шлема». Не думаю, что многие теннисисты пошли бы на такое. Очень маленькое меньшинство идёт своим путём, из-за чего большинство выглядит немного глупо».

Энди Маррей назвал ситуацию «плохой для всех». «Это не хорошая ситуация. Я не собираюсь пинать Новака, когда он упал. Я уже как-то говорил, что это плохая ситуация для всех. Жаль, что всё так сложилось. Но я не знаю, как там обстоят дела, не обладаю всей информацией. Я не знаю, как проходит процесс апелляции, много ли времени он занимает, может ли Новак в это время тренироваться и играть. В общем, я не знаю. Но, конечно, я бы хотел, чтобы всё разрешилось. Это было бы хорошо для всех. Всё это длится уже долго. Это вредит теннису, Новаку, Australian Open. А люди также критикуют власти Австралии».

А в словах его брата Джейми была слышна небольшая обида. «Я думаю, что, если бы речь шла обо мне, а я не был бы вакцинирован, я бы не стал получать медисключение. Нам в итоге приходится верить, что у Джоковича есть основания для получения медицинского исключения».



Рафаэль Надаль высказался более дипломатично. «Моё мнение таково – мир достаточно настрадался от несоблюдения правил. Если ты не хочешь вакцинироваться, то у тебя будут определённые проблемы, это точно. Если бы Джокович хотел, то мог бы сыграть здесь без всяких проблем. Открытый чемпионат Австралии намного важнее любого игрока. Он пройдёт прекрасно – с ним или без него. При этом я очень уважаю Новака как человека и спортсмена, даже с учётом того, что не согласен с ним по многим вещам, которые он сделал в последние две недели».

Неожиданно активную поддержку Новак получил от Ника Кирьоса, который на протяжении последних лет не упускал шанса на то, чтобы так или иначе поддеть серба. «Я хочу, чтобы Новак, блин, выиграл этот турнир. Это было бы круто. Я хочу пройтись по чёртовому Мельбурн-парку в майке Idemo и с маской Новака на лице. Если бы жителей Мельбурна так не кошмарили с правилами, это не превратилось бы в такую большую проблему.

Я понимаю, что у людей есть своё мнение, но меня бесит, что такие люди, как Циципас, Надаль и другие, относятся к нему просто как к Новаку Джоковичу, а не как к человеку. Уверен, я не был тем человеком, который прикрыл бы ему спину, от кого он ожидал поддержки в СМИ. Представьте, как он себя чувствует, наверное, ему нужна хоть какая-то поддержка от других игроков. И он получает её от меня, что за ерунда? Я думаю, что он нам тоже помог. Например, во время лесных пожаров он поддерживал нас, помогал нам. Мне кажется, мы так быстро забываем об этом или СМИ так быстро забывают такие обстоятельства».

Поддержал его и Александр Зверев. «Я понятия не имею, как фанаты относятся к этой ситуации. Но уверен, что в теннисе он до сих пор является одним из величайших игроков, потому что его достижения никуда не денутся. Он по-прежнему является победителем 20 турниров «Большого шлема». Он по-прежнему держит рекорд по количеству недель в роли первой ракетки мира. У него по-прежнему больше всего побед на «Мастерсах». Для меня он по-прежнему величайший игрок всех времён. Очевидно, что вся эта ситуация плохо сказывается на всех, особенно на Новаке. Но не смейте из-за этого ставить под сомнение его наследие».



Ализе Корне отметила, что сам Новак всегда поддерживал других. «Я слишком мало осведомлена, чтобы судить о ситуации. Что я знаю точно, так это то, что Новак всегда первым заступается за игроков. Но никто из нас не заступился за него. Будь сильным, Новак! И, люди… Пожалуйста, не называйте меня антиваксером, спасибо!»

Также тёплые слова в адрес Джоковича сказали Иво Карлович, Вашек Поспишил, Джон Иснер, Райлли Опелка, Андрей Ольховский и другие. Опелка, к примеру, вспомнил историю из своего детства, отвечая на комментарий болельщика в «Твиттере». «Ему трудно было сделать прививку. На самом деле это не так сложно», — гласил комментарий. «Что ещё было не так сложно для Новака, так это остаться на тренировочном корте на лишний час в 2008 году, когда он играл на «Мастерсе» в Цинциннати, чтобы подписать каждый детский мяч. Я был одним из тех детей. Он сделал много замечательных вещей для спорта, ты должен это знать», — ответил американец.