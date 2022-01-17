«Первая четвертушка соперников сильнее». Полный путь Медведева к финалу Australian Оpen

Чемпион US Open Даниил Медведев мечтает обзавестись ещё одним «Шлемом». Почему бы ему не сделать это на Australian Оpen, где в прошлом году он уже играл в решающем матче? Представляем полный путь Медведева к финалу.

По итогам жеребьёвки, которая прошла в Мельбурне, была сформирована сетка в мужском одиночном разряде Australian Open – 2022. Уже 4-й турнир «Большого шлема» подряд, начиная с «Ролан Гаррос» — 2021, посев во время жеребьёвки возглавили Новак Джокович и Даниил Медведев. И если первой ракетке мира Джоковичу из-за проблем с визами так и не позволили принять участие в турнире, то у россиянина Медведева подготовка к старту прошла в штатном режиме. Уже во вторник состоится первый матч Даниила в Мельбурне-2022.

Чтобы завоевать титул, Медведеву нужно обыграть за две недели 7 соперников. Кто же может встать на пути у россиянина? Какие теннисисты для Даниила удобные, а какие неудобные? Президент ФТР Шамиль Тарпищев в интервью «Чемпионату» так оценил итоги жеребьёвки: «У Медведева первая четвертушка соперников сильнее второй. С местными всегда тяжело играть… Кирьос — серьёзный соперник. При его лучшей игре может доставить неприятности. Там ещё Умбер в этой части сетки — с ним тоже тяжело. Вторая четвертушка проще. Надо готовиться, серьёзно отнестись к проблеме врабатываемости в первых кругах».

В первом круге Даниил встретится с 29-летним швейцарцем финского происхождения Генри Лааксоненом. Теннисисты уже играли в рамках квалификации Кубка Дэвиса – 2019, и тогда успех праздновал Медведев. Во втором круге россиянину может достаться победитель пары Ник Кирьос – Лиам Броэди. Британец Броэди уже успел прибиться к местным кортам за прошлую неделю, пройдя все раунды квалификационного турнира. Причём в финале этих предварительных соревнований Лиам обыграл Открытие ATP Cup – 2022 Романа Сафиуллина, сумев спастись со счёта 4:6, 2:5.

С главным «плохишом» тура Кирьосом россиянин дважды играл в 2019 году и оба раза уступил – на «Мастерсе» в Риме и в финале ATP-500 в Вашингтоне. Любопытно, что имеющий на всё своё особое мнение Ник одобрительно отнёсся к поведению Медведева на US Open – 2019, когда наш теннисист откровенно провоцировал публику, которая болела против него. «Ха-ха, одобряю то, что Медведев показал зрителям», — написал тогда в своём твиттере Кирьос. Кроме того, как-то Ник отметил в комментариях по поводу Даниила: «Этот парень – зверь!» А во время «Мастерса» в Монреале-2019 австралиец назвал назвал его Машиной. В любом случае эти теннисисты чувствуют какое-то теннисное родство, и матч между ними, особенно в Австралии, может превратиться в настоящий спектакль.

Первым сеяным на пути Медведева в Мельбурне может оказаться француз Уго Умбер (29) – тот самый, который нанёс россиянину болезненное и единственное поражение в одиночном разряде на недавнем ATP Cup. Даниил вёл в счёте 7:6, 3:0, но не смог удержать преимущество и позволил французу сделать камбэк в трёхчасовом марафоне. Между тем и ещё один матч с Уго россиянин проиграл – это было в Гамбурге-2020. Так что можно констатировать, что этот француз, как и австралиец Кирьос, – пока один из самых неудобных соперников для Медведева.

В этой же «четвертушке» сетки, как выражается Тарпищев, есть ещё Ришар Гаске (Франция), Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) и немец Ян-Леннард Штруфф. С Гаске у Даниила положительный баланс матчей – 2-1. Причём два последних поединка россиянин как раз выиграл – в Санкт-Петербурге-2020 и на US Open – 2021. Там же, в Нью-Йорке-2021 Даниил впервые сыграл с Ботиком, и, как ни странно, этот четвертьфинал оказался для россиянина чуть ли не самым тяжёлым поединком за весь турнир. Во всяком случае, именно эта встреча была единственной за весь турнир, в которой Медведев отдал сопернику сет. И только со Штруффом счёт личных встреч явно в пользу Даниила – 5-1.

Если Даниил всё же успешно справится с этой непростой первой группой соперников и выйдет во вторую неделю турнира «Большого шлема», то в 1/8 финала россиянину может достаться один из наиболее удобных соперников. В этой второй «четвертушке» сетки, которую Тарпищев назвал более лёгкой, оба сеяных – американец Джон Иснер (22) и аргентинец Диего Шварцман (13) за карьеру ещё ни разу не обыгрывали Медведева. С Иснером у россиянина счёт личных встреч – 2-0, а со Шварцманом – и вовсе 6-0. Особые воспоминания наверняка остались у Даниила от прошлогоднего матча в Мельбурне с Филипом Краиновичем из Сербии. Тогда в поединке 3-го круга Медведев уверенно взял два сета, однако затем растерял преимущество и довёл дело до 5-й партии. Впрочем, в ней Даниил буквально разгромил соперника под ноль.

А вот в четвертьфинале Australian Open – 2022 многие наблюдатели сразу после жеребьёвки мысленно свели Даниила и его товарища по сборной России Андрея Рублёва (5). Возможно, нас опять ждёт очередной русский четвертьфинал на ТБШ. Первый раз Андрей и Даниил сыграли на «Шлеме» за выход в полуфинал на US Open – 2020, следом – на Australian Open – 2021. В обоих случаях сильнее был Медведев, причём без потери сета. Всего за профессиональную карьеру Даниил побеждал четыре раза. И лишь последняя встреча этих соперников в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати-2021 закончилась победой Рублёва. Произошло это в весьма интересных обстоятельствах, когда Даниил налетел на телекамеру, стоящую на корте, потерял ритм игры, даже вышел из себя и упустил победу.

В следующем круге может случиться повторение полуфинала-2021. Тогда Даниилу в соперники достался грек с русскими корнями Стефанос Цицицпас, и наш парень справился с ним в трёх сетах. Счёт личных встреч этих теннисистов уже внушительный – 6-2 в пользу Медведева. Правда, последняя встреча с Циципасом в рамках 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2021 завершилась поражением Даниила. Помимо частых встреч на корте, Медведев и Циципас прославились ещё несколькими словесными баталиями. Причём однажды их попытался примирить даже Кирьос, который в 2019 году организовал совместный перелёт на частном джете из Вашингтона в Монреаль. За это время Даниил и Стефанос повзрослели и научились лучше контролировать свои эмоции.

Все, конечно, ждали изначально выхода в финал Новака Джоковича, который должен был побороться за свой 10-й титул в Мельбурне. Но после аннулирования его австралийской визы и снятия с турнира место серба в сетке занял лаки-лузер Сальваторе Карузо из Италии. Теннисистом с наивысшим рейтингом в верхней половине стал Александр Зверев (3). Борьба между Даниилом и Александром, пожалуй, сейчас самая яростная и бескомпромиссная в туре. Счёт личных встреч равный – 6-6. Кроме того, оба претендуют на то, чтобы опередить Джоковича и стать первой ракеткой мира уже в ближайшей перспективе. К тому же Зверев при определённых раскладах может потеснить Медведева со второй позиции на 3-ю уже по итогам Australian Open.

Но не стоит забывать, что в верхней половине сетки за выход в финал также поборются 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль (6), финалист последнего Уимблдона Маттео Берреттини (7) и ещё несколько крепких сеяных теннисистов, включая россиян Карена Хачанова (28) и Аслана Карацева (18), который только что завоевал титул в Сиднее.

Australian Open – 2022 пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.