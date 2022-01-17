Карацев вытащил 5-сетовый марафон в Мельбурне, несмотря на сотню невынужденных ошибок

Аслан Карацев едва не провалил старт Australian Open – 2022, вытащив пятичасовой марафон с малоизвестным испанцем Хауме Мунаром, занимающим 71-е место в рейтинге ATP. И это несмотря на более ста невынужденных ошибок! В какой-то момент от отчаяния россиянин даже расколотил ракетку, что с ним случается довольно редко, и получил штрафное очко.

В прошлом году Аслан Карацев сотворил главную сенсацию Australian Open, когда на дебютном для себя «Большом шлеме» дошёл до полуфинала, будучи квалифаером. В этом году россиянин тоже отлично начал своё выступление на Зелёном континенте, выиграв титул на турнире ATP-250 в Сиднее. И это несмотря на то, что перед самым вылетом в Австралию он получил положительный тест на коронавирус, просидел положенный карантин и пропустил ATP Cup.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев так прокомментировал успех российского теннисиста в Сиднее: «Такая победа даёт уверенность в своих силах перед Australian Open. Карацев играл очень здорово и реально не дал Маррею возможности проводить длинные розыгрыши мяча, в чём тот особенно силён. Аслан играл очень быстро, надёжно, рвал темп. Это был добротный, качественный и хороший теннис». Интересно, что с нынешнего сезона Карацев наконец-то нашёл экипировочного спонсора, и теперь ему не нужно беспокоиться, где найти форму для очередного матча.

На Australian Open – 2022 Аслан получил 18-й номер посева и по итогам жеребьёвки оказался в верхней половине сетки, которую изначально возглавлял Новак Джокович. Вся эта группа и начала в понедельник борьбу на турнире. Карацеву в соперники по 1-му кругу достался 24-летний испанец Хауме Мунар – выпускник академии Рафаэля Надаля на Мальорке. Аслан и Хауме до этого встречались на US Open – 2021, и тогда успех в 4 сетах праздновал россиянин.

Аслан тяжело входил в матч. У него ощущалось отсутствие лёгкости, которой все восхищались во время его финала с Марреем в Сиднее. Карацев пытался диктовать свои условия, играл активно, остро, но частенько не попадал. При этом испанец чётко держал мяч и ловил соперника на ошибках. В итоге брейк посреди первой партии помог Мунару дожать россиянина – 6:3. В начале второй партии Аслан уже изрядно нервничал из-за постоянных ошибок. В один из моментов он запулил мяч на трибуны и получил предупреждение, а потом, проиграв свой гейм, во время чужой подачи расколотил ракетку, что случается с Карацевым крайне редко. За этот эпизод россиянин получил второе предупреждение и штрафное очко.

Этот выплеск эмоций помог россиянину. Он словно встрепенулся – быстро отыгрался со счёта 0:3, довёл дело до тай-брейка, в котором уже имел полное преимущество над соперником – 7:6 (7:1). Отметим, что невынужденные ошибки россиянина росли как снежный ком – с каждым сетом их становилось всё больше. В первом – 14, во втором – 26. В третьем феерия неточностей продолжилась. При этом испанцу ещё и фантастически везло – мяч не раз попадал в трос и падал на половину корта Карацева. Обменявшись двумя брейками, теннисисты добрались до тай-брейка, но на нём уже удача сопутствовала Мунару. В начале четвёртого сета Карацев впервые в матче вышел вперёд. Он повёл с двумя брейками – 3:0, и в этот момент казалось, что Аслан полностью захватил инициативу и теперь уже не выпустит её из рук. Однако опять продолжилась череда ошибок, которыми умело пользовался испанец, в итоге сравнявший счёт в сете – 3:3. Правда, тут же Карацев взял ещё одну подачу соперника и хоть не без труда, но сумел удержать это преимущество в партии – 6:4.

Права на видео принадлежат Australian Open (ITF). Посмотреть видео можно в «твиттере» Australian Open.

Судьба матча решалась в 5-м сете. К этому моменту у Карацева набралось уже 70 виннеров и 92 невынужденные ошибки. Тем не менее, как и в 4-м сете, Аслану вновь удалось выйти вперёд, сделав два брейка – 4:1. Один он тут же потерял, а при счёте 4:3 спасся с 0:40. И в итоге россиянин выстоял – 3:6, 7:6, 6:7, 6:4, 6:4 за 4 часа 55 минут.

Так Карацев начал Australian Open – 2022 с 5-сетового пятичасового марафонского поединка, установив личный рекорд по невынужденным ошибкам – 107. В следующем круге россиянин сыграет с американцем Маккензи Макдональдом. Напомним, Аслану надо защитить довольно много рейтинговых очков, которые он заработал в прошлом году, дойдя до полуфинала.