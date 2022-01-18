Самый оглушительный разгром в карьере Джоковича. Сафин отправил серба домой за час

17 лет назад Сафин в блестящем стиле покорил Австралию. Это была последняя победа Марата в его потрясающей карьере.

17 января в Мельбурне стартовал 110-й в истории Australian Open. Впервые турнир был проведён ещё в 1905 году, но время от времени происходившие изменения в сроках проведения соревнования сказывались и на мужском одиночном соревновании: в 1916-1918 и 1941-1945 годах турнир не проводился из-за Мировых войн, в 1977 году было сыграно сразу два чемпионата (в январе и декабре), а в 1986 году — ни одного (турнир 1985 года прошёл в декабре, а 1987-го — в январе).

Если говорить о мужском одиночном теннисе, то за всё время проведения Australian Open лишь дважды его чемпионами становились россияне. В 1999 году исторического успеха добился Евгений Кафельников, в финальном матче сломивший сопротивление шведа Томаса Энгквиста. Спустя шесть лет успех Евгения повторил его соотечественник Марат Сафин, в решающем матче огорчивший любимца местной публики Ллейтона Хьюитта.

В январе 2005 года Марат показал лучший теннис в своей карьере, в том числе выиграв один из самых красивых матчей в истории этого вида спорта – в полуфинале обыграв Роджера Федерера. Кто бы мог тогда подумать, что австралийский триумф навсегда останется последней победой в потрясающей карьере Сафина? Но именно так и случилось. Вспомним, как 25-летний Марат прошёл путь к своему финальному титулу.

Форма Сафина перед стартом австралийского мэйджора вызывала огромные опасения, ведь новый сезон Марат начал на Кубке Хопмана, где сборная России (в составе была ещё Анастасия Мыскина) выступила крайне неудачно, не сумев выйти из группы. Сам Марат выглядел неубедительно, последовательно проиграв все свои матчи – немцу Томми Хаасу, аргентинцу Гильермо Кории и итальянцу Давиду Сангинетти. А ведь в Мельбурне Марату нужно было защищать большие очки, полученные за выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2004. Годом ранее Сафин впервые в своей карьере добрался до финала турнира, где в трёх сетах проиграл Федереру – 6:7, 4:6, 2:6.

Соперником Сафина по первому кругу Австралии-2005 стал никому на тот момент не известный Новак Джокович. Для 17-летнего серба, который впоследствии станет рекордсменом Australian Open по выигранным титулам (девять), тот турнир стал первым в карьере на первенствах серии «Большого шлема».

Занимавший 185-е место в мировом рейтинге Джокович пробился в основную сетку через квалификацию, но в первом круге не смог оказать Сафину даже подобие сопротивления. Посеянный под четвёртым номером Сафин просто убрал молодого соперника с корта всего за 74 минуты, разгромив Новака в каждом из трёх сетов – 6:0, 6:2, 6:1.

«А вы знаете, что свой самый первый матч в Мельбурне Новак сыграл против меня?! В 2005 году Джокович, которому ещё не стукнуло и 18, дебютировал в основной сетке Australian Open. Серьёзных трудностей у меня не возникло. Я победил в трёх сетах. И, если честно, не почувствовал, что играю против будущей первой ракетки мира. Но Джокович вырос в большого чемпиона», — спустя годы вспоминал Сафин.

То поражение и по сей день остаётся самым разгромным в блестящей карьере Новака. С таким счётом в матче из пяти сетов Джокович впоследствии не проигрывал никогда. Спустя два дня Марат провёл ещё один разминочный матч, во втором круге уверенно пройдя чеха Богдана Улиграха – 6:4, 6:1, 6:3. Через первые проблемы россиянин прошёл в матче третьего круга, с трудом переиграв обладавшего убойной подачей хорвата Марио Анчича – 6:4, 3:6, 6:3, 6:4.

За выход во вторую неделю турнира Сафин бился с крепким бельгийцем Оливье Рохусом. Первый сет сложился для Марата не лучшим образом – 4:6. Да и следующие три партии стали для россиянина огромным испытанием. Для выхода в четвертьфинал ему пришлось выиграть три подряд тай-брейка. В итоге ради победы над Рохусом Марату пришлось провести на корте чуть меньше четырёх часов (3 часа и 42 минуты).

Зато следующий матч оказался для Сафина лёгкой прогулкой. Вообще-то история противостояния со словаком Домиником Хрбаты для Марата традиционно складывалась довольно непросто. На момент матча в январе 2005 года словак вёл по личным встречам со счётом 6:5. В том числе побеждал Доминик россиянина и на австралийских кортах – в четвёртом круге в 2001 году. Но на этот раз Сафин позволил неуступчивому сопернику взять лишь восемь геймов за три сета – 6:2, 6:4, 6:2 за 87 минут.

А затем был легендарный полуфинал-триллер с Федерером, который, вне всяких сомнений, навсегда останется в памяти любого, кто смотрел тот великий матч. Роджер оставил за собой первый сет, сделав брейк в самой концовке партии – 7:5. Во второй партии Марат сумел отыграться – 6:4, но в третьем сете швейцарец во второй раз повторил трюк из начала матча – снова 7:5 в его пользу. И 2-1 по партиям в пользу первой ракетки мира.

На тай-брейке четвёртого сета Федерер имел матчбол на своей подаче, но Сафин не дрогнул, обведя вышедшего к сетке лидера мирового рейтинга свечой. Достав из арсенала невероятные удары, Марату удалось перевести игру в решающую партию, где ему улыбнулась удача на балансе – 9:7. Это были 4 часа 28 минут настоящего теннисного пиршества. Победа Сафина положила конец победной серии Федерера против теннисистов из первой десятки, состоящей из 26 матчей.

Права на видео принадлежат Australian Open (ITF). Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале Australian Open.

В момент победы у Марата едва хватило сил вскинуть руки, а чуть позже он назвал матч «битвой мозгов» и уехал в гостиницу праздновать день рождения бокалом шампанского (сейчас на вопрос о любимом напитке отвечает «кокосовая вода»). 27 января Сафину исполнилось 25 лет – и на день рождения он организовал для себя лучший подарок из всех возможных – второй подряд выход в финал Australian Open.

В решающем матче россиянина ждал хозяин местных кортов – Ллейтон Хьюитт, который на пути к финалу переиграл Арно Клемана, Джеймса Блэйка, Хуана-Игнасио Челу, Рафаэля Надаля, Давида Налбандяна и Энди Роддика. Надаль и Налбандян были обыграны в пяти сетах, причём аргентинца Ллейтон дожал только со счётом 10:8.

Выигравший к тому моменту два титула «Большого шлема» (US Open – 2001 и Уимблдон-2002) австралиец мечтал о победе на глазах у родной публики, но 30 января 2005 года Сафин впервые в карьере стал победителем Открытого чемпионата Австралии, сумев одержать волевую победу над Ллейтоном. Первый сет стал худшим для Марата на всём турнире – игра у россиянина не ладилась от слова совсем – и стремительные 1:6 стали закономерным итогом партии. Но затем Сафин пришёл в себя, выиграл три партии подряд – и поднял над головой заветный трофей.

Права на видео принадлежат Australian Open (ITF). Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале Australian Open.

Чемпионскую речь Сафин начал с извинений перед австралийской публикой: «Знаю-знаю, простите», – а потом сказал Хьюитту душевное: «Эти две недели я смотрел твои матчи по телевизору, хотя я никогда не смотрю теннис. А помнишь, как мы с тобой играли первые раунды в Брисбене и Штутгарте в 1999-м?»

Та победа стала для Сафина 15-й в его карьере и второй на турнирах «Большого шлема» — ранее он выиграл US Open — 2000. В январе 2005-го казалось, что впереди Марата ждёт сверхуспешная карьера – и он заиграет стабильно, в соответствии с тем талантом, которым обладал. Но Сафин больше не выиграл ни одного титула даже на обычных турнирах (не считая командного Кубка Дэвиса – 2006). Лишь дважды Марат добрался до решающих матчей в личном разряде, а дальше четвёртого круга «Шлема» прошёл только один раз – когда на Уимблдоне-2008 прорвался в полуфинал, попутно сказав знаменитое «Будем честны: моё время прошло». И в конце 2009 года в возрасте всего-навсего 29 лет Марат повесил ракетку на гвоздь.

За прошедшие 17 лет с момента австралийского триумфа Сафина ни одному россиянину не удалось повторить его успех на кортах «Мельбурн Парка». Ближе всех к титулу в прошлом году подобрался Даниил Медведев, но в финале россиянин уступил Джоковичу. В этом году Новак уже точно не сможет помешать Даниилу осуществить его чемпионскую мечту. Возможно, именно сейчас для Медведева настал лучший момент, чтобы присоединиться к Кафельникову и Сафину в качестве чемпиона Australian Open.