На Медведева вышел главный скандалист и шоумен тура. Какими выходками прославился Кирьос

Накануне посеянный под вторым номером на Australian Open российский теннисист Даниил Медведев начал выступление на первом в году турнире «Большого шлема» с разминочной победы над не хватающим звёзд с неба швейцарцем Генри Лааксоненом — 6:1, 6:4, 7:6. Силы Медведеву ещё пригодятся в других раундах, и уже следующий матч на Зелёном континенте обещает стать для Даниила не самым простым испытанием.

Соперником Даниила по второму кругу стал занимающий 115-е место в мировом рейтинге австралиец Ник Кирьос. В рейтинге теннисистов разделяет целая пропасть в виде 113 позиций, но это тот самый случай, когда голые цифры рейтинга могут быть обманчивы. В отдельно взятый день 26-летний австралиец может доставить значительные сложности любому сопернику, что уже не раз доказывал на протяжении всей своей карьеры.

В октябре 2016 года Кирьос поднимался на 13-ю позицию в рейтинге, что по сей день является лучшим результатом в его карьере. В том сезоне он выиграл два титула в одиночном разряде, оставив за собой соревнования в Атланте и Токио, где в решающих матчах им были обыграны Джон Иснер и Давид Гоффен. Своих же последних побед на данный момент Ник достиг в 2019 году, завоевав трофеи в Акапулько и Вашингтоне. Там в решающих матчах он обыграл немца Александра Зверева и… Медведева. В обоих случаях Кирьос не отдал топ-соперникам ни одного сета.

Впрочем, в первую очередь уроженец Канберры славится своим эпатажным поведением и скандальными высказываниями, которые оказывают Нику не самую лучшую службу в построении успешной карьеры. Глядя на игру австралийца, складывается полное ощущение, что он мог бы добиться куда большего, если бы считал теннисом делом своей жизни, а не просто развлечением. Вспоминаем самые яркие выходки в карьере 26-летнего спортсмена, многие из которых датированы тем самым 2019 годом, когда Кирьос успешнее всего сочетал свой теннисный талант со злодейством.

Обвинял арбитра в предвзятости и целился в Надаля у сетки

В том году на всех крупнейших турнирах на корте появились таймеры, которые отсчитывают 25 секунд между розыгрышами, а одним из королём затяжки времени всегда считался испанец Рафаэль Надаль, с которым турнирные пути свели Кирьоса на Уимблдоне-2019. В первом сете Рафа тратил между розыгрышами в среднем 27 секунд, что невероятно сильно бесило Кирьоса. Подобные действия раздражали австралийца – он ворчал весь сет, а после партии возмущался тем, что Надаль пошёл переодеться. Он говорил, что это тупо, и обвинял арбитра в предвзятости. Максимальная точка гнева Кирьоса случилась в начале третьей партии, когда австралиец даже сказал судье, что тот пустое место и позорище.

На пререканиях с арбитром Ник не остановился – в конце концов он переключился и на самого Надаля. В одном из эпизодов он лупанул в вышедшего к сетке Надаля – причём целился именно в соперника и просто не попал. При счёте 5:4 в третьем сете у Кирьоса получилось мощно прошить испанца, тот успел подставить ракетку и секунд 10 недовольно смотрел – а Ник крутил ракетку на пальце. В итоге в следующем розыгрыше Рафа сделал двойную ошибку, а потом яростно праздновал, когда всё же взял гейм.

Скандал с судьёй в матче с Хачановым

Спустя несколько месяцев австралиец приехал на «Мастерс» в Цинциннати, но завершил турнир уже на стадии второго круга, проиграв Карену Хачанову. В ходе первого сета австралиец получил предупреждение за то, что выбил мяч с корта, а в конце второй партии был оштрафован на очко за неспортивное поведение. Он спорил с ирландским судьей Фергюсом Мёрфи, после чего заявил, что «не обязан каждый раз терпеть эту картошку в кресле».

Перед началом третьего сета Кирьос взял туалетный перерыв, во время которого сломал две ракетки, однако наказания за это не получил. Затем он был предупреждён за затяжку времени. По окончании встречи теннисист отказался пожимать руку арбитру, назвав того грёбаным идиотом.

Штрафы на родном Australian Open

Не сдерживал себя в проявлении эмоций Ник и на родном турнире. На Australian Open – 2015 в матче первого круга с Федерико Дельбонисом весь поединок Кирьос нецензурно выражался в адрес соперника, за что получил предупреждение и угрозу дисквалификации. Во встрече четвёртого круга с Андреасом Сеппи австралиец вымещал злость на всех – на себе, на ракетке и даже на зрителях. Спустя три года здесь же, в Мельбурне, в матче первого круга с бразильцем Рожериу Дутра Силвой Ник вступил в перепалку с болельщиком, а потом и арбитром, за что был оштрафован на $ 3700.

Дисквалификация в Риме и шоу в Англии

Свой последний грунтовый турнир на данный момент Кирьос провёл на кортах Рима во всё в том же 2019 году. Поединок с норвежцем Каспером Руудом завершился для Ника драматично. Он поссорился с болельщиками и был наказан штрафным геймом, разбил ракетку и швырнул на корт пластиковый стул. В результате теннисист был дисквалифицирован и незамедлительно покинул корт. Позже с него сняли 45 рейтинговых очков и наложили штраф в $ 20 000.

Но останавливаться и менять своё поведение Ник и не думал. Прошло чуть больше месяца, и на турнире в Лондоне он снова выступил в своем стиле. Досталось судье — всё тому же многострадальному Мёрфи, с которым Кирьос пререкался в Цинциннати. Очередной скандал он устроил в матче с испанцем Роберто Карбальесом Баэной.

«Ты чё, прикалываешься? Мяч был на километр в ауте. В натуре. Ты что творишь? Ну, реально, чем ты там наверху занимаешься? Это просто абсурд, братан, ты прикалываешься. Я отказываюсь так играть. Ну, серьёзно. Аут был гигантский. Какого чёрта? Это просто бред. Реальный бред. И шапка у тебя дурацкая, кстати. Даже солнца нет».

Через несколько розыгрышей тирада продолжилась: «Я сваливаю. Я не собираюсь тут выкладываться на все сто, когда линейные ломают игру. Я не хочу так играть. А потом ещё спрашивают, чего это я не стараюсь в половине случаев».

Позже теннисист переключился на себя: «Такой лентяй, да сделай что-нибудь. Просто мешок. Конечно, если до трёх утра играть в FIFA — на что ты рассчитывал?»

Полный отказ от игры на грунтовом покрытии

Досталось от австралийца и грунтовому турниру в Сантьяго, который добавили в теннисный календарь. «Зачем нужен ещё один грунтовый турнир категории «250», когда в это же время проходят два хардовых турнира категории «500»?». Надо уничтожить этих грунтовых крыс», — писал австралиец в своём «инстаграме».

А уже перед началом текущего розыгрыша Australian Open Кирьос в традиционной эффектной манере заявил, что снова в полном объёме пропустит грунтовый сезон. Гораздо более важными делами для Ника являются «вещи за пределами корта».

«За полтора месяца после Australian Open я проведу пару турниров. А потом буду заниматься вещами за пределами корта. Мне кажется, в этом году у меня есть свобода попробовать себя в разных сферах, вне тенниса. Периодически я буду путешествовать и играть. Но точно не так много, как раньше.

На грунт, например, не поеду. Меня это больше не привлекает. В начале карьеры у меня не было выбора, и у меня даже были отличные результаты на грунте. Я был не против на нём играть. Моя игра для него подходит. Но сейчас меня не тянет проводить розыгрыши из 30 ударов против Диего Шварцмана».

Подачи с руки и пиво с болельщиками

Если возвращаться к умениям австралийца непосредственно играть в теннис, то в нынешнем сезоне Кирьос проводит всего первый свой турнир, так как начало года он пропустил из-за положительного теста на коронавирус. И первый круг Открытого чемпионата Австралии оказался для Ника дебютным матчем в сезоне. В нём он не испытал ни малейших проблем с британцем Лиамом Броэди, оформив лёгкую победу со счётом 6:4, 6:4, 6:3 всего за 74 минуты. Точку в матче австралиец поставил роскошным приёмом навылет.

Но даже в настолько заурядном матче Ник подарил трибунам шоу. Просто обыграть довольно посредственного британца для Кирьоса было бы слишком скучно, банально и неинтересно. И он, как всегда, не упустил возможности выступить экстравагантно. Ещё в первом сете австралийский теннисист выиграл очко необычным способом. Он подал с руки между ног, и такие действия принесли ему успех.

Новость по теме Ник Кирьос подал с руки между ног и выиграл очко на Australian Open. Видео

Перформанс Ника в первом круге продолжился уже после завершения встречи. Перед тем как покинуть корт, Ник начал раздавать автографы фанатам, один из которых предложил ему пиво, теннисист не отказался.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport.Россия. Права на него принадлежат Eurosport.

И в этом весь Кирьос. Он никогда не стремился быть в топе мирового рейтинга. Если бы он хотел этого, то четвёртый сезон подряд (с того самого Рима-2019) не отказывался бы от участия во всех грунтовых турнирах, которые занимают значительную часть теннисного календаря. Ник хочет наслаждаться собой на корте, а на медленном грунте сделать это довольно затруднительно. Тогда как на быстрых покрытиях в хороший день он может быть опасен. Неслучайно, что в истории личных встреч с Даниилом преимущество на стороне Кирьоса – 2:0.

Если грунтовое приключение в Риме ещё можно вынести за скобки, так как оба спортсмена всегда относились специфически к игре на медленном покрытии, то финал Вашингтона должен вызывать небольшую осторожность со стороны Даниила. Тот матч запомнился довольно примечательной деталью – за два долгих сета оба игрока не заработали ни одного брейк-пойнта. Всё решили несколько розыгрышей на тай-брейках, где Кирьос сыграл вдохновенно. Так, как он может, когда у него идёт игра и ему интересно.

Комментируя предыдущие поражения от Кирьоса, Медведев справедливо заметил, что они его не сильно беспокоят, ведь с тех пор он стал намного сильнее как игрок. И, разумеется, именно россиянин будет считаться фаворитом в игре, которая пройдёт в четверг, 20 января, и начнётся в 11:00 по московскому времени. Главный по вывеске матч второго круга состоится на центральном корте «Мельбурн Парка».