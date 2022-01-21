«Лео, как мама играла сегодня?» Азаренко впервые за 6 лет вышла во 2-ю неделю в Мельбурне

Двукратная победительница Australian Open Виктория Азаренко, впервые за 6 лет вышла во вторую неделю в Мельбурне. При этом белорусская теннисистка отдала своей сопернице, Элине Свитолиной, всего два гейма и повесила «баранку» в первом сете.

Виктории Азаренко уже дважды покорялся австралийский турнир «Большого шлема» — в 2012 и 2013 годах. Но до этого она побеждала здесь без самого главного человека в её жизни – сына Лео. В этом году Виктория прилетела сюда вместе с ним, берёт его с собой на тренировки, делая всё для того, чтобы стать ему примером.

К сезону Азаренко начала готовиться заранее, но подхватила коронавирус, о чём рассказала в интервью Еurosport: «Я не могу сказать, что плохо готова. Я начала подготовку достаточно рано, потом заболела коронавирусом, и это меня немного «оттянуло». Потом произошла небольшая травма – из-за кашля мне «зажало» спину. Нужно было и тренироваться, и быть с ребёнком как можно больше, и плюс ещё были другие дела. Поэтому я бежала за всем, но в конце смогла всё-таки расставить приоритеты».

Сезон-2022 Виктория начала в Аделаиде, где в первом же круге победила испанку Бадосу, с которой встречалась в своём последнем поединке прошлого года – в финале турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Азаренко взяла реванш, дошла до 1/4 финала, где уступила Свёнтек. На Australian Open — 2022 белоруска получила 24-й номер посева и наряду с Верой Звонарёвой и Татьяной Марией оказалась одной из теннисных мам, занявших место в основной сетке. В то время, как Вера и Татьяна уже закончили своё выступление в одиночном разряде, Виктория продолжает демонстрировать невероятную игру. Она последовательно разгромила Панну Удварди (Венгрия) – 6:3, 6:1 и Хиль-Белен Тайхман (Швейцария) – 6:1, 6:2 и добралась до поединка с 15-й ракеткой турнира – украинкой Элиной Свитолиной.

У соперницы белорусской теннисистки по третьему кругу Элины Свитолиной было немало ярких моментов в карьере – и победа на Итоговом чемпионате WTA – 2018, и бронзовая медаль Олимпийских игр в Токио, и третье место в рейтинге WTA. Но в последнее время её карьера пошла на спад. В связи с этим украинка внесла коррективы в состав своей команды, завершив работу с британским наставником Эндрю Беттлсом.

С нового сезона Элина сотрудничает с Андисом Юшкой – бывшим тренером Елены Остапенко. Преимущество Азаренко над Свитолиной по личным встречам перед поединком в Мельбурне было однозначным (4-0). Последнюю из побед над украинкой она одержала год назад на турнире в Дохе. Виктория поделилась ожиданиями перед игрой с Элиной: «У нас уже было несколько битв, причём на разных покрытиях. Мы много раз тренировались вместе. Вряд ли на корте будет много сюрпризов. Она всегда борется, несмотря ни на что. Я думаю, что это очень важная характеристика её игры».

Но битвы, к сожалению, как таковой не получилось. Вика разгромила свою соперницу, повесив ей в первом сете «баранку». Во второй партии украинская теннисистка смогла найти свою игру лишь в последнем гейме, когда Азаренко уже подавала матч. Игровой отрезок превратился в настоящие качели и продолжался больше 10 минут. Двукратная чемпионка Australian Open смогла завершить эти американские горки лишь с 6-го матчбола. Встреча длилась всего 68 минут – 6:0, 6:2. И Азаренко впервые за 6 лет шагнула во вторую неделю этих соревнований. В итоге за 3 поединка Виктория проиграла всего 9 геймов. Теперь у белорусской теннисистки уже 42 победы на мельбурнских кортах.

Сразу после матча Виктория призналась, что главное для неё сейчас – это вдохновлять своего ребёнка: «Это такое счастье. Не у всех есть возможность водить своего ребёнка на работу, и для меня бесценно, что мой сын может вдохновляться тем, что я делаю. Я не люблю выражение «пример для подражания», оно предполагает слишком много ожиданий. Но я стараюсь понимать, что подаю ему пример, и стараюсь показывать максимум». На этом Азаренко не остановилась и привела своего сына Лео на пресс-конференцию, чем умилила всех репортеров. «Лео, как мама сыграла сегодня?» — спросили журналисты. «Круто!» — ответил мальчик.

Публикация доступна в «твиттере» Australian Open. Права на видео принадлежат Australian Open (ITF).

Следующей соперницей двукратной победительницы Australian Open станет действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова.