Хачанов пощекотал нервы Надалю. Россиянин взял в Мельбурне у Короля грунта один сет

Россиянин Карен Хачанов в 3-м круге Australian Open – 2022 дал бой Королю грунта Рафаэлю Надалю, пощекотал ему нервы и вырвал один сет. Однако на большее Хачанова не хватило.

В Мельбурне начались поединки 3-го круга Australian Open – 2022. До этой стадии из российских теннисистов добрались семеро – четыре мужчины и три женщины. В пятницу уже сошла с дистанции Вероника Кудерметова (28), уступившая в двух сетах Марии Саккари (5) из Греции – 4:6, 1:6. В вечерней сессии играли Карен Хачанов (28) и Аслан Карацев (18). А на субботу намечены матчи с участием Даниила Медведева (2), Андрея Рублёва (5), Анастасии Павлюченковой (10) и Дарьи Касаткиной (25).

Самый тяжёлый соперник в 1/16 финала достался Карену Хачанову. Ему противостоял сам 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль. Испанец триумфально вернулся в тур после длительного перерыва. В прошлом году из-за травмы ноги он пропустил весь травяной сезон, попытался вернуться на соревновании в Вашингтоне, но после этого больше не выступал. В декабре испанец сыграл на показательном соревновании в Абу-Даби, после чего из-за положительного теста на коронавирус был вынужден пропустить часть подготовки к новому сезону. Ну а в Мельбурне Надаль с ходу выиграл турнир категории ATP-250. Старт Australian Open – 2022 получился для Рафаэля весьма успешным – за два матча он не отдал соперникам ни сета. Вот с таким багажом испанец и подошёл к поединку с Хачановым.

Интересно тут вспомнить ещё и счёт личных встреч теннисистов. Мало того, что Надаль выиграл все 7 предыдущих матчей, так ещё и россиянин смог за всё это время взять у Короля грунта только один сет – на US Open – 2018. Но раньше времени списывать со счетов Хачанова не хотелось. В межсезонье Карен усилил свою команду, вернув в неё своего юношеского тренера – хорвата Ведрана Мартича, и в первом же турнире сезона – Аделаида-1 – дошёл до финала, где уступил только французу Гаэлю Монфису.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев в интервью «Чемпионату» обрисовал, за счёт чего Хачанов может если не обыграть Надаля, то хотя бы дать ему бой: «Карену очень важна первая подача. Нужно подавать стабильно и ровно, чтобы было за 70%. Есть два варианта развития событий. Если будет ровность и Карен будет нацелен на атакующие действия, то варианты успеха есть. Важно не затягивать позиционную борьбу. Не будет стабильности на задней линии — Надаль запросто переиграет Хачанова».

Рафаэль начал поединок очень мощно и за первые 13 розыгрышей отдал сопернику лишь один! Карен выглядел обескураженным. Лишь пауза на переходе после счёта 0:3 позволила россиянину прийти в себя, успокоиться, и он постепенно начал налаживать игру – прежде всего на своей подаче. Так теннисисты довольно быстро закончили первый сет с одним брейком – 6:3 в пользу Надаля. Стартовый гейм второй партии на подаче Хачанова получился упорным – 7 раз было ровно, россиянин отыграл 3 брейк-пойнта, а 4-й не смог. И всё же Карен заиграл гораздо лучше, активнее, увереннее, и даже при счёте 1:2 впервые сам вплотную подобрался к чужой подаче. Но этот шанс он упустил и тут же ещё раз проиграл свой гейм – 1:4. Партия быстро завершилась в пользу Надаля – 6:2.

Однако Хачанов бороться не перестал, стал действовать ещё более раскованно и в 4-м гейме третьего сета, воспользовавшись ошибками соперника, впервые сделал брейк – 3:1. Надаль тут же попытался отыграться, но воспользовался тремя брейк-пойнтами. Следом уже Карен упустил ещё три шанса взять ещё одну подачу соперника – 4:2. В итоге этого минимального преимущества россиянину хватило, чтобы перевести матч в 4-й сет. И первый же гейм на подаче Хачанова стал ключевым. Рафаэль вцепился в этот шанс и сразу же реализовал. И тут же испанец выплеснул бурю эмоций – настолько важно ему было сделать брейк на старте. Дальше Надаля уже было не остановить – 6:3, 6:2, 3:6, 6:1 за 2 часа 54 минуты.

Вот так Рафаэль Надаль 8-й раз в карьере обыграл Карена Хачанова. Хотя лёгкой прогулкой этот поединок не назовёшь. Король грунта вновь, как и в 2018 году на US Open, потерял сет в матче с россиянином. Отметим, что в середине поединка испанец не выглядел достаточно свежим и мобильным. В этом, конечно, «заслуга» и Хачанова. Так что поклонникам Надаля должно быть тревожно перед второй неделей турнира «Большого шлема». В 4-м круге Рафаэль сыграет с победителем пары Маннарино – Карацев.