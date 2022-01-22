Джоковича загнали в угол! Чемпиона вынуждают сделать выбор между карьерой и принципами

110-й в истории Australian Open проходит без участия первой ракетки мира в мужском теннисе и победителя турнира трёх последних лет Новака Джоковича. В воскресенье, 16 января, 34-летний серб был депортирован с территории Зелёного континента и впервые с 2004 года (когда ему было 16 лет) не принимает участия в любимом турнире. В его отсутствии самым высоко сеяным теннисистом в сетке остаётся россиянин Даниил Медведев, уже пробившийся в третий круг. Однако Джокович продолжает оставаться на первых полосах теннисной прессы – в самом эпицентре скандальной истории.

Британский таблоид The Sun, ссылаясь на свой источник, сообщил, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» и 9-кратный триумфатор Australian Open намерен подать в суд на австралийское правительство за жестокое обращение. Под жестоким обращением имеется в виду то, что Джоковича несколько дней содержали в карантинном отеле (больше похожем на тюрьму) в Мельбурне после первого аннулирования визы в Австралию.

Сообщается, что общая сумма иска может составить £ 3,2 млн ($ 4,36 млн), в том числе £ 2,3 млн ($ 3,13 млн) призовых, которые Новак мог завоевать за победу на Открытом чемпионате Австралии, если бы его допустили до турнира. «Хорошо известно, что Новак и его семья считают, что с ним плохо обращались в карантинном отеле в Мельбурне. Его мать рассказала, что в отеле были тучи блох и личинок. Его фактически держали в плену», — сообщил источник, близкий к агенту Джоковича.

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Также проходила информация, что организаторы Australian Open готовы оплатить сербу судебные издержки в размере $ 500 тыс. Но эти сведения были опровергнуты главой Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) Крейгом Тайли: «Я видел эти сообщения. Мы не разглашаем детали финансовых соглашений с игроками, но эти сообщения попросту ложные».

Кроме того, Тайли отказался отвечать на вопросы о том, как организация вела переговоры с властями по поводу медотводов и какие ошибки были допущены: «Мы уже отвечали на этот вопрос. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы провести отличный турнир. Отзывы болельщиков, побывавших на турнире, пока что прекрасные».

Но если вопросами организации подачи исков и оценкой перспектив победить в судебных разборках должны заниматься адвокаты сербского теннисиста, то самого Новака гораздо сильнее должна заботить ситуация с его дальнейшей карьерой. После депортации с территории Австралии Джоковичу уже был присуждён трёхлетний бан на въезд в эту страну. Таким образом, если австралийские власти (которым Новак и угрожает судом) не отменят своё решение, то в следующий раз сыграть на Australian Open Джокович сможет только в 2026 году в 38-летнем возрасте.



Но на этом проблемы серба далеко не ограничиваются. Когда скандальная история с Новаком только начинала стремительно разворачиваться, организаторы второго в году турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» заверяли, что у невакцинированного серба не возникнет проблем с пересечением французской границы. Однако на этой неделе всё стремительно изменилось.

Министр Франции по спорту Роксана Марасиняню сообщила, что в стране будет требоваться сертификат о вакцинации у спортсменов, приезжающих на все спортивные мероприятия. В их число входит и «Ролан Гаррос». Если до мая французское правительство не пересмотрит своё решение, то Джокович может пролететь и мимо парижского мэйджора.

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Уже известно, что аналогичные требования выдвигает и правительство Италии, в столице которой проводится престижнейший грунтовый турнир серии «Мастерс». И, между прочим, Джокович побеждал там пять раз. На территории Апеннин уже сейчас не разрешается невакцинированным игрокам даже тренироваться и заходить на территорию проведения турниров. «Джокович не является образцом для подражания для молодых игроков. Он противоречивый персонаж. Он сможет играть в Риме только в том случае, если будет соблюдать наши правила», — сказал генеральный директор турнира Серджио Палмьери.



Ещё один грунтовый «Мастерс» проходит в Испании, и здесь ситуация пока что складывается неоднозначная. Эта страна для въезда требует сертификат о вакцинации, но Джокович при этом уже был в стране в конце декабря. Впрочем, на тот момент каждое перемещение Новака не рассматривалось столь пристальным образом. Зато сейчас испанские пограничники вполне могут проявить принципиальную позицию в данном вопросе. Тем более что соответствующую установку от первых лиц государства они уже получили. «Я уважаю решение австралийских властей. Правила нужно соблюдать, никто не может быть выше правил. И если Австралия установила такие правила, то им нужно следовать. И любой спортсмен, желающий выступать в Испании, должен следовать нашим правилам, — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

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Спасительным кругом для Новака остаются турниры на территории Северной Америки (США и Канада)? Но здесь всё довольно запутанно. Бывшая теннисистка и эксперт Eurosport Барбара Шетт заявила, что депортация из Австралии одновременно может ударить и по возможности Новака попасть в США. «Если тебя депортируют из Австралии, то ты потом не можешь въехать в неё три года. Уверена, юристы Джоковича будут вести переговоры, и федеральные власти могут сделать для него исключение. Но после депортации из Австралии и в США въехать нельзя. Вообще, у Джоковича будут проблемы с путешествиями по миру, если он не привьётся. Будет интересно посмотреть, передумает ли он. Потому что это может стоить ему карьеры и 21-го «Большого шлема». Это может изменить историю», — уверяет Шетт.

И с посылом австрийки нельзя не согласиться. По состоянию на данный момент Джокович может рассчитывать на участие только в одном турнире «Большого шлема» — Уимблдоне. Всё дело в том, что на этой неделе английское правительство объявило об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требования работать удалённо и носить маски в общественных местах.



Однако все мы знаем, что коронавирусная ситуация постоянно меняется – по всему миру требования то ужесточаются, то ослабевают. И никто не знает, что в данном вопросе будет происходить в июне, когда и будет разыгран английский мэйджор. К тому времени могут обнаружить очередной штамм коронавируса, и гайки снова будут закручены. А это означает, что Джоковича загнали в угол.



Он может пропустить огромное количество турниров, что лишит его шансов претендовать не только на первое место в мировом рейтинге, но вполне может отбросить его и за пределы топ-50. Вместе с этим Новак может потерять и шанс на установление единоличного рекорда по победам на турнирах «Большого шлема», который он сейчас делит с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем (по 20).

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Известного своим крайне отрицательным отношением к вакцинации серба фактически толкают на отказ от его принципов, иначе само попадание на новый турнир каждый раз будет оборачиваться для теннисиста новой драмой, сродни той, что развернулась с ним в начале этого года. Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер чётко обозначил позицию, которой следует сейчас весь мир. «Новак Джокович находится на пике карьеры. Считаю, ему надо сделать прививку. У него есть ответственность перед спортом, если только он не хочет просто уйти и завершить карьеру. Разумеется, это его личный выбор», — приводит слова Виландера Eurosport.co.uk.

В 2020 году Новак приобрёл 80% акций датской биотехнологической фирмы QuantBioRes, стремящейся создать препарат для лечения от коронавируса, сообщает издание Reuters со ссылкой на исполнительного директора компании. Источник издания подчеркнул, что фирма работает именно над лекарством, а не вакциной. Компания разрабатывает пептид, который должен препятствовать проникновению коронавируса в клетку человека.



Но этой проблемой занимаются компании по всему миру – и сколько времени ещё займёт создание лекарства от ковида – большой вопрос. Тогда как у 34-летнего Джоковича в запасе остаётся не так много золотых лет, в течение которых он будет находиться в самом расцвете теннисного мастерства. В ближайшее дни или недели Новак должен определиться – что для него важнее: соблюдение личных принципов или желание продолжать заниматься любимым делом, благодаря которому он и прославился на весь мир.



Ещё одной немаловажной деталью вопроса является отношение спонсоров к Новаку. На данный момент они его поддерживают, но, если Джокович потеряет возможность играть на большинстве турниров, интерес к сербу может и угаснуть. В этом случае он потеряет ещё и рекламные контракты. Согласие на вакцинацию или прекращение успешной карьеры – решать самому Новаку.