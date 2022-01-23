Шаповалов выбил Зверева! Медведев после Australian Open сохранит 2-е место в рейтинге ATP

Канадец с русскими корнями Денис Шаповалов в четвёртом круге Australian Open – 2022 выбил из сетки третью ракетку мира Александра Зверева. Теперь Даниил Медведев по итогам турнира в любом случае сохранит второе место в рейтинге ATP.

В воскресенье, 23 января, на Australian Open – 2022 начались поединки 1/8 финала. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль в трёх сетах разобрался с обидчиком россиянина Аслана Карацева – французом Адрианом Маннарино. Ключевым в матче стал тай-брейк первого сета, который длился 28 минут. Надаль отыграл 4 сетбола, при этом сам взял партию лишь с 7-й попытки, после чего уверенно довёл матч до победы – 7:6 (16:14), 6:2, 6:2.

Соперник Рафаэля определялся в противостоянии двух теннисистов с русскими корнями – канадца Дениса Шаповалова и немца Александра Зверева. Зверев на турнире посеян под третьим номером и оказался самым высоко сеяным в верхней половине сетки после того, как Новаку Джоковичу запретили участвовать в турнире.

Интересно, что Александр по итогам Australian Open имел возможность обогнать Даниила Медведева в рейтинге 52 недель ATP. Для этого ему нужно было завоевать титул, а россиянин при этом не дошёл бы до полуфинала.

Любопытно, что Александр и Денис встречались уже в 8-й раз на профессиональном уровне, и счёт до этой встречи был 4-2 в пользу Зверева. 24-летний Александр на два года старше Шаповалова, «выстрелил» он пораньше в туре, и немудрено, что первые три поединка остались за немцем. Денис смог размочить счёт в Париже-2019 и снова победить на ATP Cup – 2020. Правда, последняя встреча снова осталась за Зверевым — на ATP Cup – 2021.

В первом же гейме у Зверева было два брейк-пойнта, но Денис выстоял. А уже через пару геймов Шаповалов сам заработал шанс забрать чужой гейм и тут же им воспользовался – 3:1. Денис играл очень активно и вынуждал Александра уходить в глухую оборону. При этом немец не мог долго удерживать мяч и ошибался. Денис хорошо держал свою подачу и так ни разу в партии больше не подпустил к ней соперника – 6:3 за 39 минут. Второй сет начался с брейка Шаповалова. Александр в ответ дал волю эмоциям и выместил весь свой гнев на ракетке.

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При этом выплеск эмоций помог Звереву быстро сравнять счёт – 2:2, а затем и выйти вперёд – 5:3. Немец стал подавать на сет, но канадец сумел добиться обратного брейка. Всё решалось на тай-брейке, где увереннее сыграл Шаповалов – 7:6 (7:5). Счёт по партиям стал 2:0, и в этот момент Александр совсем «потерялся». Он играл словно в тумане – без эмоций и огонька, будто бы уже смирился с поражением. Денис сразу же сделал брейк, повёл 3:0 и спокойно довёл матч до победы. 6:3, 7:6, 6:3 за 2 часа 24 минуты.

Вот так Денис Шаповалов выбил из сетки 3-ю ракетку мира. Канадец проводит лучший Australian Open в своей карьере. Сначала он впервые пробился в 4-й круг, а следом прошёл и в 1/4 финала. Там он сразится с чемпионом этого соревнования-2009 Рафаэлем Надалем. Отметим, что Зверев никак не может наладить игру с теннисистами топ-20 именно на «Больших шлемах». С игроками топ-10 у него счёт – 0-11, а с игроками топ-20, к которым относится и Денис Шаповалов (14-я ракетка мира), счёт стал 4-15. После поражения в 4-м круге Александр Зверев уже не сможет по итогам Australian Open сместить Даниила Медведева со 2-й строчки рейтинга ATP, а его шансы обогнать в ближайшие недели Новака Джоковича тоже резко уменьшились.