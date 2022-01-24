«50 пуль в грудь Новака!» Как вся семья боролась за Джоковича и разрушала его репутацию

Семья Новака Джоковича – пожалуй, самая заметная на теннисной сцене с тех пор, как карьера серба пошла вверх. Родные всегда поддерживают Новака, в том числе два его младших брата, хотя они могли бы завидовать ему как минимум в спортивном плане. Сейчас Марко 30 лет, а Джордже – 26, и оба достаточно давно бросили попытки играть в туре, хотя когда-то тоже пытались стать профессионалами. Средний из братьев провёл последний матч в 2019 году, а младший – и вовсе в 2015-м, в 20 лет.

В публичном пространстве, кстати, в основном появляется младший. Помимо прочего, у него есть официальная должность – Джордже является директором принадлежащего семье Джоковичей турнира ATP в Белграде.

Поддержка семьи и жертвы ради успеха Новака

Детство Новака, безусловно, было непростым, и родители пожертвовали очень многим, чтобы дать сыну шанс стать звездой тенниса. Вот что вспоминала его мама, Дияна: «У нас было много бессонных ночей. Утром мы просыпались, и у нас не было средств, чтобы купить детям хлеба или самые обычные вещи, это было больно. Мы просто были в отчаянии, потому что не знали, как решить эти проблемы. Мой муж занимал деньги у одних людей, чтобы выплатить долг другим и так далее. Но Срджан никому не позволял сказать и плохое слово в сторону Новака.

Пока мы искали менеджеров, спонсоров, то потеряли много нервов. Здесь никто не хотел его спонсировать, хотя муж стучал в тысячи дверей. Он не просил инвестировать – хотя бы дать какие-то контакты, но его никто не хотел слушать. Было такое, что Срджан уезжал с Новаком на соревнования, а я оставалась с двумя детьми без денег на хлеб. Думаю, мы были очень храбрыми. Если бы он родился в другой стране, то всё бы сложилось иначе. Здесь у нас не было никакой поддержки. Все эти переживания стоили мне моего здоровья.

Наши двое других детей, Марко и Джордже, тоже очень талантливые. Но у нас просто не было сил вновь проходить через такой путь, как тот, который мы прошли с Новаком. Как говорит мой муж, у нас просто кончился запас энергии. Конечно, ради него мы пожертвовали всем. Случалось такое, когда он выступал в США и звонил нам, говорил, что очень скучает – а мы отменяли все планы и поездку братьев в лагерь в Барселоне, чтобы отправиться к Новаку. Мы приехали поддержать его, чтобы он знал, что мы у него есть, и в итоге он стал там чемпионом».

Когда Новаку было 11-12 лет, пришла ещё одна беда – бомбардировки Сербии силами НАТО из-за войны с Косово. Во время авиаударов для безопасности приходилось прятаться в подвалах, и вскоре родители отправили Новака тренироваться за границей, в академию хорвата Ники Пилича. Кстати, мама Новака – хорватка, а у папы косовско-черногорское происхождение.

Далеко не у каждого человека такие отношения с родителями и братьями, чтобы они выказывали поддержку в любой ситуации. Наверняка такая помощь Новаку действительно необходима, особенно в сложных и спорных ситуациях – таких, как скандал с прилётом в Австралию, задержанием и судом. Однако зачастую публичные высказывания родственников Новака выдержаны в такой тональности, что нередко разрушают сербу репутацию, вызывая шквал комментариев от соперников и журналистов. Вспомним одни из самых одиозных цитат Срджана, Дияны и Джорже Джоковичей, как примеры чрезмерной заботы, которая даже больше вредит.

«Мужик, займись чем-то другим»

«Семикратный победитель Australian Open играет на центральном корте, где он не проигрывал ни единого финала, а они болеют за какого-то австрийца. Представьте, как это неуважительно по отношению к Новаку. Это невероятно, но то же самое было и в Лондоне, Нью-Йорке, Мадриде, немного лучше было в Париже. Это спорт для богатых людей, они не могут понять, как кто-то из маленькой бедной Сербии может быть лучшим игроком в мире за последние 10 лет», – заявил отец Новака, Срджан, после победы серба на Australian Open – 2020. В финале был обыгран «какой-то» Доминик Тим.

Также Срджан частенько выступает с нападками и претензиями к Роджеру Федереру. Например, пару лет назад он пытался отправить легендарного швейцарца на пенсию. «Они с Новаком много лет уважают друг друга, но как вы думаете, почему Федерер всё ещё играет в 40 лет? Представьте себе, 40-летний мужчина до сих пор играет в теннис, хотя может уже отправиться домой и заняться более интересными вещами. Однако Надаль и Новак дышат ему в спину, а Роджер просто не может принять тот факт, что они будут лучше, чем он. Давай, мужик, расти детей, займись чем-то другим, катайся на лыжах, делай что-то. Теннис — это не вся жизнь, это лишь нынешнее хобби моего сына».

«Новак верит в бога и считает себя избранным»

Чуть позже отец Джоковича отказал Федереру в праве называться «хорошим человеком»: «Пятнадцать лет назад Роджер выступал с нападками в адрес моего сына, когда тот был ещё подростком. Он понимал, что появится тот, кто будет лучше него. Роджер — великий чемпион, лучший для своего времени, но он не является хорошим человеком».

Недолюбливает швейцарца и супруга Срджана, Дияна. «Я видела много игр, но Уимблдон в прошлом году был самым сложным. На стадионе все поддерживали Федерера. Мы были немногими из тех, кто поддерживал Новака. Конечно, это неприятно. Федерер в такие моменты меня раздражает. Он немного высокомерен. На матчболах Федерера я молилась. Крест часто спасал нас в трудные моменты, и бог спас Новака. Он тоже верит в бога и считает себя избранным. Он молится утром и вечером», – это было сказано о победе Новака в финале Уимблдона-2019 с двойного матчбола.

Такое высказывание не оставило равнодушным даже американца Энди Роддика, бывшую первую ракетку мира. «Это точно лишнее, нельзя вот так набрасываться на человека. Возьмись я описывать Федерера, слово «высокомерный» не вошло бы в число первых 6000 слов, которые я использовал бы. Лично я считаю, что Джокович и его семья высказывали ряд мыслей, вызывающих беспокойство. Среди них — высказывание о возможности превратить токсичную воду в чистую силой мысли. И это лишь одна из тревожных мыслей. Но моё личное несогласие с человеком в тех или иных вопросах не мешает мне считать его дружелюбным и не умаляет всех его достижений на корте. Новак вполне может стать лучшим в истории, пусть я и не согласен с ним в некоторых вещах».

Проскальзывало в словах Дияны и некоторое недовольство супругой Новака: «Они встретились, когда им было по 18. Я не думала, что они поженятся. Но в итоге он женился на ней. Было бы плохо, если бы я вмешалась. К сожалению, они редко приезжают. У них своя семья, свой оазис. И Елена некоторые вещи делает по-своему. У нас с ней есть разногласия, особенно в том, что касается режима питания, который я не поддерживаю».

«50 пуль в грудь Новака. Увидимся в Париже»

Конечно, отличились родственники Новака высказываниями и в последние пару недель, когда его задержали по прилёте в Австралию. Вся семья боролась за теннисиста, как могла. Джордже заявил, что с его братом обращаются как с преступником. «С моим братом Новаком обращаются как с преступником, но у него была такая же виза, как и у других игроков, которым разрешили въезд в Австралию. Он величайший спортсмен всех времён. Это скандал!»

Срджан даже сравнил его с Иисусом. «Иисуса пригвоздили к кресту и делали с ним всевозможные вещи. Он выстоял, и его дух ещё жив. Новака пытаются распять точно так же, как Иисуса, недооценить его, поставить на колени, делать с ним всё что угодно. Знайте, мы никогда не сдадимся, Новак и его семья не встанут на колени». А депортацию сына Срджан прокомментировал так: «Попытка убийства лучшего спортсмена в мире окончена. 50 пуль в грудь Новака! Увидимся в Париже».